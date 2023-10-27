В Олега Царева дважды выстрелили – администратор его канала - 27.10.2023 Украина.ру
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В Олега Царева дважды выстрелили – администратор его канала
В Олега Царева дважды выстрелили – администратор его канала - 27.10.2023 Украина.ру
В Олега Царева дважды выстрелили – администратор его канала
Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском нападавших. Об этом сообщил администратор телеграм-канала Царева
2023-10-27T12:40
2023-10-27T12:41
олег царев
новости
крым
нападение
депутат
верховная рада
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Информация о покушении на Олега Царёва подтвердили его родные, уточняется в его официальном телеграм-канале."Около полуночи на территории санатория [в Ялте], где он [Царев] проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания и с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. Пока это вся информация", – сообщил администратор канала.Медики доставили бывшего депутата Верховной Рады в реанимацию. Сейчас врачи борются за его жизнь.Напомним, нападение на Олега Царёва было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. Ранее сообщалось, что на Украине в отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело из-за его поддержки Донбасса. Свою позицию он не скрывает и публично говорит о ней с 2014 года. Именно из-за нее Царев много раз получал угрозы в свой адрес.
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олег царев, новости, крым, нападение, депутат, верховная рада
Олег Царев, Новости, Крым, нападение, депутат, Верховная Рада

В Олега Царева дважды выстрелили – администратор его канала

12:40 27.10.2023 (обновлено: 12:41 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоОлег Царёв
Олег Царёв - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском нападавших. Об этом сообщил администратор телеграм-канала Царева
Информация о покушении на Олега Царёва подтвердили его родные, уточняется в его официальном телеграм-канале.
"Около полуночи на территории санатория [в Ялте], где он [Царев] проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания и с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. Пока это вся информация", – сообщил администратор канала.
Медики доставили бывшего депутата Верховной Рады в реанимацию. Сейчас врачи борются за его жизнь.
Напомним, нападение на Олега Царёва было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте.
Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
11:38
Рогов: Олег Царев в реанимации – в него стрелялиПредседатель движения "Мы вместе с Россией" уточнил информацию о нападении на бывшего депутата Украины Олега Царева
Ранее сообщалось, что на Украине в отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело из-за его поддержки Донбасса. Свою позицию он не скрывает и публично говорит о ней с 2014 года. Именно из-за нее Царев много раз получал угрозы в свой адрес.
 
Олег ЦаревНовостиКрымнападениедепутатВерховная Рада
 
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