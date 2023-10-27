В Олега Царева дважды выстрелили – администратор его канала
12:40 27.10.2023 (обновлено: 12:41 27.10.2023)
Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском нападавших. Об этом сообщил администратор телеграм-канала Царева
Информация о покушении на Олега Царёва подтвердили его родные, уточняется в его официальном телеграм-канале.
"Около полуночи на территории санатория [в Ялте], где он [Царев] проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания и с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. Пока это вся информация", – сообщил администратор канала.
Медики доставили бывшего депутата Верховной Рады в реанимацию. Сейчас врачи борются за его жизнь.
Напомним, нападение на Олега Царёва было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте.
Ранее сообщалось, что на Украине в отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело из-за его поддержки Донбасса. Свою позицию он не скрывает и публично говорит о ней с 2014 года. Именно из-за нее Царев много раз получал угрозы в свой адрес.