https://ukraina.ru/20231027/1050542520.html
Орбан показал ВСУ "средний палец" - премьер Люксембурга
Орбан показал ВСУ "средний палец" - премьер Люксембурга - 27.10.2023 Украина.ру
Орбан показал ВСУ "средний палец" - премьер Люксембурга
Премьер-министр Люксембурга надеется, что компромисс по вопросу выделения помощи Украине из бюджета ЕС все-таки найдется
2023-10-27T12:35
2023-10-27T12:35
2023-10-27T12:35
новости
люксембург
виктор орбан
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бюджет
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Нельзя позволить, чтобы весь Евросоюз стал заложником решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение средств для Украины. Такое мнение 27 октября высказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в преддверии второго дня саммита ЕС."Нельзя брать заложников по типу "мы хотим получить деньги для собственной пользы, но если вы нуждаетесь в деньгах для Украины, то и нам они нужны". Мы не должны становиться заложниками Орбана", - процитировали РИА Новости слова Беттеля.Премьер Люксембурга считает, что позиция его венгерского коллеги равнозначна "среднему пальцу", показанному всем украинским солдатам.Несмотря на все это, Беттель уверен, что по данному вопросу удастся прийти к "положительному решению".Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в Бюджет ЕС, сделанные с учетом выделения помощи Украине в размере 50 млрд евро. Орбан отметил, что Венгрия не одобрит эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения дополнительных средств.
https://ukraina.ru/20231027/1050533804.html
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новости, люксембург, виктор орбан, украина, помощь, бюджет, ес
Новости, Люксембург, Виктор Орбан, Украина, помощь, бюджет, ЕС
Орбан показал ВСУ "средний палец" - премьер Люксембурга
Премьер-министр Люксембурга надеется, что компромисс по вопросу выделения помощи Украине из бюджета ЕС все-таки найдется
Нельзя позволить, чтобы весь Евросоюз стал заложником решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение средств для Украины. Такое мнение 27 октября высказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в преддверии второго дня саммита ЕС.
"Нельзя брать заложников по типу "мы хотим получить деньги для собственной пользы, но если вы нуждаетесь в деньгах для Украины, то и нам они нужны". Мы не должны становиться заложниками Орбана", - процитировали РИА Новости слова Беттеля.
Премьер Люксембурга считает, что позиция его венгерского коллеги равнозначна "среднему пальцу", показанному всем украинским солдатам.
Несмотря на все это, Беттель уверен, что по данному вопросу удастся прийти к "положительному решению".
Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в Бюджет ЕС, сделанные с учетом выделения помощи Украине в размере 50 млрд евро. Орбан отметил, что Венгрия не одобрит эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения дополнительных средств.