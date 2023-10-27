https://ukraina.ru/20231027/1050542520.html

Орбан показал ВСУ "средний палец" - премьер Люксембурга

Орбан показал ВСУ "средний палец" - премьер Люксембурга - 27.10.2023 Украина.ру

Орбан показал ВСУ "средний палец" - премьер Люксембурга

Премьер-министр Люксембурга надеется, что компромисс по вопросу выделения помощи Украине из бюджета ЕС все-таки найдется

2023-10-27T12:35

2023-10-27T12:35

2023-10-27T12:35

новости

люксембург

виктор орбан

украина

помощь

бюджет

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101448/58/1014485848_0:0:2720:1530_1920x0_80_0_0_337e9a6468a10798c6105b86d63669f0.jpg

Нельзя позволить, чтобы весь Евросоюз стал заложником решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение средств для Украины. Такое мнение 27 октября высказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в преддверии второго дня саммита ЕС."Нельзя брать заложников по типу "мы хотим получить деньги для собственной пользы, но если вы нуждаетесь в деньгах для Украины, то и нам они нужны". Мы не должны становиться заложниками Орбана", - процитировали РИА Новости слова Беттеля.Премьер Люксембурга считает, что позиция его венгерского коллеги равнозначна "среднему пальцу", показанному всем украинским солдатам.Несмотря на все это, Беттель уверен, что по данному вопросу удастся прийти к "положительному решению".Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в Бюджет ЕС, сделанные с учетом выделения помощи Украине в размере 50 млрд евро. Орбан отметил, что Венгрия не одобрит эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения дополнительных средств.

https://ukraina.ru/20231027/1050533804.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, люксембург, виктор орбан, украина, помощь, бюджет, ес