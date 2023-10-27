Орбан показал ВСУ "средний палец" - премьер Люксембурга - 27.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231027/1050542520.html
Орбан показал ВСУ "средний палец" - премьер Люксембурга
Орбан показал ВСУ "средний палец" - премьер Люксембурга - 27.10.2023 Украина.ру
Орбан показал ВСУ "средний палец" - премьер Люксембурга
Премьер-министр Люксембурга надеется, что компромисс по вопросу выделения помощи Украине из бюджета ЕС все-таки найдется
2023-10-27T12:35
2023-10-27T12:35
новости
люксембург
виктор орбан
украина
помощь
бюджет
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101448/58/1014485848_0:0:2720:1530_1920x0_80_0_0_337e9a6468a10798c6105b86d63669f0.jpg
Нельзя позволить, чтобы весь Евросоюз стал заложником решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение средств для Украины. Такое мнение 27 октября высказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в преддверии второго дня саммита ЕС."Нельзя брать заложников по типу "мы хотим получить деньги для собственной пользы, но если вы нуждаетесь в деньгах для Украины, то и нам они нужны". Мы не должны становиться заложниками Орбана", - процитировали РИА Новости слова Беттеля.Премьер Люксембурга считает, что позиция его венгерского коллеги равнозначна "среднему пальцу", показанному всем украинским солдатам.Несмотря на все это, Беттель уверен, что по данному вопросу удастся прийти к "положительному решению".Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в Бюджет ЕС, сделанные с учетом выделения помощи Украине в размере 50 млрд евро. Орбан отметил, что Венгрия не одобрит эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения дополнительных средств.
https://ukraina.ru/20231027/1050533804.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101448/58/1014485848_0:0:2720:2040_1920x0_80_0_0_380e9f27dedbd258fd32385e4d7a7f60.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, люксембург, виктор орбан, украина, помощь, бюджет, ес
Новости, Люксембург, Виктор Орбан, Украина, помощь, бюджет, ЕС

Орбан показал ВСУ "средний палец" - премьер Люксембурга

12:35 27.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В.Путина с премьер-министром Люксембурга К.Беттелем
Встреча президента РФ В.Путина с премьер-министром Люксембурга К.Беттелем - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер-министр Люксембурга надеется, что компромисс по вопросу выделения помощи Украине из бюджета ЕС все-таки найдется
Нельзя позволить, чтобы весь Евросоюз стал заложником решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение средств для Украины. Такое мнение 27 октября высказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в преддверии второго дня саммита ЕС.
"Нельзя брать заложников по типу "мы хотим получить деньги для собственной пользы, но если вы нуждаетесь в деньгах для Украины, то и нам они нужны". Мы не должны становиться заложниками Орбана", - процитировали РИА Новости слова Беттеля.
Премьер Люксембурга считает, что позиция его венгерского коллеги равнозначна "среднему пальцу", показанному всем украинским солдатам.
Несмотря на все это, Беттель уверен, что по данному вопросу удастся прийти к "положительному решению".
Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в Бюджет ЕС, сделанные с учетом выделения помощи Украине в размере 50 млрд евро. Орбан отметил, что Венгрия не одобрит эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения дополнительных средств.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
04:17
Пакет ЕС в 50 миллиардов для Украины заблокировали Фицо и Орбан - PoliticoПремьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. О демарше политиков со ссылкой на информированного дипломата, знакомого с ходом обсуждений, сообщает Politico
 
НовостиЛюксембургВиктор ОрбанУкраинапомощьбюджетЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
18:33"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и Израиля
18:14Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России
Лента новостейМолния