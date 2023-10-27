Рогов: Олег Царев в реанимации – в него стреляли - 27.10.2023 Украина.ру
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Рогов: Олег Царев в реанимации – в него стреляли
Рогов: Олег Царев в реанимации – в него стреляли - 27.10.2023 Украина.ру
Рогов: Олег Царев в реанимации – в него стреляли
Председатель движения "Мы вместе с Россией" уточнил информацию о нападении на бывшего депутата Украины Олега Царева
2023-10-27T11:38
2023-10-27T11:41
нападение
новости
новости украины
россия
олег царев
ялта
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Нападение на Олега Царёва было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. Ранее сообщалось о ножевом ранении экс-депутата. Напомним, на Украине в отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело из-за его поддержки Донбасса. Свою позицию он не скрывает и публично говорит о ней с 2014 года. Именно из-за нее Царев много раз получал угрозы в свой адрес. Телеграм-канал "Канал визионера" назвал Олега Царева самым влиятельным на данный момент из "русских украинцев", а также одним из самых ярких и независимых политических комментаторов в телеграма, далеко выбивавшийся своими смелыми и взвешенными оценками за пределы официальной линии Кремля. "Слишком далеко по этим временам", – отмечает автор "Канала визионера".
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нападение, новости, новости украины, россия, олег царев, ялта
нападение, Новости, Новости Украины, Россия, Олег Царев, Ялта

Рогов: Олег Царев в реанимации – в него стреляли

11:38 27.10.2023 (обновлено: 11:41 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОлег Царев
Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Председатель движения "Мы вместе с Россией" уточнил информацию о нападении на бывшего депутата Украины Олега Царева
Нападение на Олега Царёва было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте.

"Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", – написал Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о ножевом ранении экс-депутата.
Олег Царёв
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"Его подрезали": на экс-депутата Украины Олега Царева совершено покушениеО ЧП сообщил 27 октября журналист Украина.ру Александр Чаленко
Напомним, на Украине в отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело из-за его поддержки Донбасса. Свою позицию он не скрывает и публично говорит о ней с 2014 года. Именно из-за нее Царев много раз получал угрозы в свой адрес.
Телеграм-канал "Канал визионера" назвал Олега Царева самым влиятельным на данный момент из "русских украинцев", а также одним из самых ярких и независимых политических комментаторов в телеграма, далеко выбивавшийся своими смелыми и взвешенными оценками за пределы официальной линии Кремля.
"Слишком далеко по этим временам", – отмечает автор "Канала визионера".
 
нападениеНовостиНовости УкраиныРоссияОлег ЦаревЯлта
 
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