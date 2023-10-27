Рогов: Олег Царев в реанимации – в него стреляли
11:38 27.10.2023 (обновлено: 11:41 27.10.2023)
Председатель движения "Мы вместе с Россией" уточнил информацию о нападении на бывшего депутата Украины Олега Царева
Нападение на Олега Царёва было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте.
"Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", – написал Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось о ножевом ранении экс-депутата.
Напомним, на Украине в отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело из-за его поддержки Донбасса. Свою позицию он не скрывает и публично говорит о ней с 2014 года. Именно из-за нее Царев много раз получал угрозы в свой адрес.
Телеграм-канал "Канал визионера" назвал Олега Царева самым влиятельным на данный момент из "русских украинцев", а также одним из самых ярких и независимых политических комментаторов в телеграма, далеко выбивавшийся своими смелыми и взвешенными оценками за пределы официальной линии Кремля.
"Слишком далеко по этим временам", – отмечает автор "Канала визионера".