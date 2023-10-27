https://ukraina.ru/20231027/1050540624.html

Рогов: Олег Царев в реанимации – в него стреляли

Рогов: Олег Царев в реанимации – в него стреляли - 27.10.2023 Украина.ру

Рогов: Олег Царев в реанимации – в него стреляли

Председатель движения "Мы вместе с Россией" уточнил информацию о нападении на бывшего депутата Украины Олега Царева

2023-10-27T11:38

2023-10-27T11:38

2023-10-27T11:41

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Нападение на Олега Царёва было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. Ранее сообщалось о ножевом ранении экс-депутата. Напомним, на Украине в отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело из-за его поддержки Донбасса. Свою позицию он не скрывает и публично говорит о ней с 2014 года. Именно из-за нее Царев много раз получал угрозы в свой адрес. Телеграм-канал "Канал визионера" назвал Олега Царева самым влиятельным на данный момент из "русских украинцев", а также одним из самых ярких и независимых политических комментаторов в телеграма, далеко выбивавшийся своими смелыми и взвешенными оценками за пределы официальной линии Кремля. "Слишком далеко по этим временам", – отмечает автор "Канала визионера".

https://ukraina.ru/20231027/1050539782.html

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нападение, новости, новости украины, россия, олег царев, ялта