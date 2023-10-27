"Его подрезали": на экс-депутата Украины Олега Царева совершено покушение - 27.10.2023 Украина.ру
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"Его подрезали": на экс-депутата Украины Олега Царева совершено покушение
"Его подрезали": на экс-депутата Украины Олега Царева совершено покушение - 27.10.2023 Украина.ру
"Его подрезали": на экс-депутата Украины Олега Царева совершено покушение
О ЧП сообщил 27 октября журналист Украина.ру Александр Чаленко
2023-10-27T11:22
2023-10-27T11:23
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Сегодня ночью около полуночи в Ялте у дома бывшего депутата Верховной Рады прохожие заметили полицию и скорую. Журналист Украина.ру Александр Чаленко сообщил, что на Олега Царева было совершено покушение.Информацию подтвердил также военный корреспондент Юрий Котенок:"Предварительно, нападение около дома. У Царёва ножевые ранения. Состояние неизвестно".На Украине в отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело из-за его поддержки Донбасса. Свою позицию он не скрывает и публично говорит о ней с 2014 года. Именно из-за нее Царев много раз получал угрозы в свой адрес.В день перед нападением в прямом эфире "Царьград. Главное" с Юрием Пронько он обсуждал украинский кризис: влияние войны и политики Зеленского на бюджет Украины, а также новые настроения в Европе, например, в Словакии, где сегодня в должность вступил новый премьер, заявивший, что Братислава не будет оказывать военную помощь Украине, а также признавший "формулу мира" Зеленского нереалистичной. Запись эфира опубликован он в своем телеграм-канале.
https://ukraina.ru/20231019/1050299239.html
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новости, новости украины, олег царев, нападение
Новости, Новости Украины, Олег Царев, нападение

"Его подрезали": на экс-депутата Украины Олега Царева совершено покушение

11:22 27.10.2023 (обновлено: 11:23 27.10.2023)
 
© Владимир ТрефиловОлег Царёв
Олег Царёв
© Владимир Трефилов
Читать в
О ЧП сообщил 27 октября журналист Украина.ру Александр Чаленко
Сегодня ночью около полуночи в Ялте у дома бывшего депутата Верховной Рады прохожие заметили полицию и скорую. Журналист Украина.ру Александр Чаленко сообщил, что на Олега Царева было совершено покушение.
"Его подрезали", - сказал мне один из его работников. Больше пока ничего неизвестно".
Информацию подтвердил также военный корреспондент Юрий Котенок:
"Предварительно, нападение около дома. У Царёва ножевые ранения. Состояние неизвестно".
На Украине в отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело из-за его поддержки Донбасса. Свою позицию он не скрывает и публично говорит о ней с 2014 года. Именно из-за нее Царев много раз получал угрозы в свой адрес.
Олег Царев интервью
19 октября, 06:00
Олег Царев о том, как США увязли на Украине, и о том, как помочь простым украинцам уезжать в РФ Китай перекрывает "краник" Западу. А вот когда российская атомная промышленность радостно рапортует, что поставили за прошлый год в два раза больше ядерного топлива на Запад, чем положено, это вызывает вопросы, считает депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
В день перед нападением в прямом эфире "Царьград. Главное" с Юрием Пронько он обсуждал украинский кризис: влияние войны и политики Зеленского на бюджет Украины, а также новые настроения в Европе, например, в Словакии, где сегодня в должность вступил новый премьер, заявивший, что Братислава не будет оказывать военную помощь Украине, а также признавший "формулу мира" Зеленского нереалистичной. Запись эфира опубликован он в своем телеграм-канале.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 13:41
Не Зеленский: кто пытается стать следующим президентом Украины и в чём фатальная ошибка Киева- ЦарёвДепутат Верховной Рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему современная Украина не может существовать без войны и коррупции, объяснил, кого США хотят посадить в кресло украинского президента и сравнил конфликт Израиля и Палестины с СВО
 
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