Олег Царев о том, как США увязли на Украине, и о том, как помочь простым украинцам уезжать в РФ

Китай перекрывает "краник" Западу. А вот когда российская атомная промышленность радостно рапортует, что поставили за прошлый год в два раза больше ядерного топлива на Запад, чем положено, это вызывает вопросы, считает депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев