"Его подрезали": на экс-депутата Украины Олега Царева совершено покушение
11:22 27.10.2023 (обновлено: 11:23 27.10.2023)
© Владимир ТрефиловОлег Царёв
© Владимир Трефилов
О ЧП сообщил 27 октября журналист Украина.ру Александр Чаленко
Сегодня ночью около полуночи в Ялте у дома бывшего депутата Верховной Рады прохожие заметили полицию и скорую. Журналист Украина.ру Александр Чаленко сообщил, что на Олега Царева было совершено покушение.
"Его подрезали", - сказал мне один из его работников. Больше пока ничего неизвестно".
Информацию подтвердил также военный корреспондент Юрий Котенок:
"Предварительно, нападение около дома. У Царёва ножевые ранения. Состояние неизвестно".
На Украине в отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело из-за его поддержки Донбасса. Свою позицию он не скрывает и публично говорит о ней с 2014 года. Именно из-за нее Царев много раз получал угрозы в свой адрес.
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