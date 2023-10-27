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ВСУ затыкают дыры в Запорожской области обескровленными подразделениями - Рогов

ВСУ затыкают дыры в Запорожской области обескровленными подразделениями - Рогов - 27.10.2023 Украина.ру

ВСУ затыкают дыры в Запорожской области обескровленными подразделениями - Рогов

Киевские власти из-за нехватки свежих резервов экстренно возвращают на передовую в Запорожской области обескровленные подразделения. Об этом со ссылкой на главу запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимира Рогова 27 октября сообщает РИА Новости

2023-10-27T10:28

2023-10-27T10:28

2023-10-27T10:29

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"У ВСУ на Запорожской линии фронта проблемы с нехваткой свежих резервов. Желающих добровольно умирать за кровавый режим Зеленского становится всё меньше, отсюда и тотальная насильственная мобилизация, и охота за живым ресурсом, устроенная на Украине", - сказал Рогов.По его словам, нехватка свежих резервов вынуждает киевские власти в экстренном порядке возвращать на передовую не успевшие "зализать раны" подразделения, разгромленные в боях с российской армией."Всё это показывает, что наши ребята делают всё правильно, сражаются качественно, держат оборону и проводят контратаки", - подчеркнул Рогов.Ранее французским журналистам AFP о серьёзной нехватке резервов, боеприпасов и дронов рассказал командир батальона ВСУ Игорь Король.

https://ukraina.ru/20231026/1050516010.html

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новости, россия, запорожский фронт, всу, резервы, потери всу, сво, владимир рогов