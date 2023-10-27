ВСУ затыкают дыры в Запорожской области обескровленными подразделениями - Рогов - 27.10.2023 Украина.ру
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ВСУ затыкают дыры в Запорожской области обескровленными подразделениями - Рогов
ВСУ затыкают дыры в Запорожской области обескровленными подразделениями - Рогов - 27.10.2023 Украина.ру
ВСУ затыкают дыры в Запорожской области обескровленными подразделениями - Рогов
Киевские власти из-за нехватки свежих резервов экстренно возвращают на передовую в Запорожской области обескровленные подразделения. Об этом со ссылкой на главу запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимира Рогова 27 октября сообщает РИА Новости
2023-10-27T10:28
2023-10-27T10:29
новости
россия
запорожский фронт
всу
резервы
потери всу
сво
владимир рогов
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"У ВСУ на Запорожской линии фронта проблемы с нехваткой свежих резервов. Желающих добровольно умирать за кровавый режим Зеленского становится всё меньше, отсюда и тотальная насильственная мобилизация, и охота за живым ресурсом, устроенная на Украине", - сказал Рогов.По его словам, нехватка свежих резервов вынуждает киевские власти в экстренном порядке возвращать на передовую не успевшие "зализать раны" подразделения, разгромленные в боях с российской армией."Всё это показывает, что наши ребята делают всё правильно, сражаются качественно, держат оборону и проводят контратаки", - подчеркнул Рогов.Ранее французским журналистам AFP о серьёзной нехватке резервов, боеприпасов и дронов рассказал командир батальона ВСУ Игорь Король.
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новости, россия, запорожский фронт, всу, резервы, потери всу, сво, владимир рогов
Новости, Россия, Запорожский фронт, ВСУ, резервы, потери ВСУ, СВО, Владимир Рогов

ВСУ затыкают дыры в Запорожской области обескровленными подразделениями - Рогов

10:28 27.10.2023 (обновлено: 10:29 27.10.2023)
 
© РИА НовостиВладимир Рогов интервью
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости
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Киевские власти из-за нехватки свежих резервов экстренно возвращают на передовую в Запорожской области обескровленные подразделения. Об этом со ссылкой на главу запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимира Рогова 27 октября сообщает РИА Новости
"У ВСУ на Запорожской линии фронта проблемы с нехваткой свежих резервов. Желающих добровольно умирать за кровавый режим Зеленского становится всё меньше, отсюда и тотальная насильственная мобилизация, и охота за живым ресурсом, устроенная на Украине", - сказал Рогов.
По его словам, нехватка свежих резервов вынуждает киевские власти в экстренном порядке возвращать на передовую не успевшие "зализать раны" подразделения, разгромленные в боях с российской армией.
"Всё это показывает, что наши ребята делают всё правильно, сражаются качественно, держат оборону и проводят контратаки", - подчеркнул Рогов.
Ранее французским журналистам AFP о серьёзной нехватке резервов, боеприпасов и дронов рассказал командир батальона ВСУ Игорь Король.
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Вчера, 17:00
Запорожский фронт: российская пехота делает дроны-камикадзе на 3D-принтерах и выжигает ими блиндажи ВСУНесмотря на то, что командование ВСУ сняло с запорожского фронта танковую и артиллерийскую бригады и перебросило их под Авдеевку, оно продолжает отдавать отдавать приказы на штурм позиций российской армии на линии Новопрокоповка – Вербовое/Вербное
 
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