ВСУ затыкают дыры в Запорожской области обескровленными подразделениями - Рогов
10:28 27.10.2023 (обновлено: 10:29 27.10.2023)
Киевские власти из-за нехватки свежих резервов экстренно возвращают на передовую в Запорожской области обескровленные подразделения. Об этом со ссылкой на главу запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимира Рогова 27 октября сообщает РИА Новости
"У ВСУ на Запорожской линии фронта проблемы с нехваткой свежих резервов. Желающих добровольно умирать за кровавый режим Зеленского становится всё меньше, отсюда и тотальная насильственная мобилизация, и охота за живым ресурсом, устроенная на Украине", - сказал Рогов.
По его словам, нехватка свежих резервов вынуждает киевские власти в экстренном порядке возвращать на передовую не успевшие "зализать раны" подразделения, разгромленные в боях с российской армией.
"Всё это показывает, что наши ребята делают всё правильно, сражаются качественно, держат оборону и проводят контратаки", - подчеркнул Рогов.
Ранее французским журналистам AFP о серьёзной нехватке резервов, боеприпасов и дронов рассказал командир батальона ВСУ Игорь Король.
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