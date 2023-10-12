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ВСУ не хватает резервов на запорожском фронте – AFP

ВСУ не хватает резервов на запорожском фронте – AFP - 12.10.2023 Украина.ру

ВСУ не хватает резервов на запорожском фронте – AFP

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные трудности на запорожском фронте. Боевикам в Работино не хватает резервов, боеприпасов и дронов. Об этом сообщил командующий батальоном ВСУ Игорь Король французским журналистам AFP

2023-10-12T19:45

2023-10-12T19:45

2023-10-12T19:45

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Ссылаясь на данные украинских солдат из 65-й бригады ВСУ, комбат пожаловался на массированные высокоточные удары российской армии в Работино – передвижение украинских солдат днём неминуемо приводит к смерти.Официальных лиц Киева Король обвинил во лжи. По его словам, реальное положение дел на запорожском фронте отличается от докладов властей. Источник также отмечает, что вопреки распространённому ранее сообщению о "полном контроле над Работино", Вооружённые силы не захватывали населённый пункт. Шум в СМИ был не более чем спланированной пиар-акцией. Работино никогда не представляло стратегической ценности, а продвижение ВСУ там сегодня оборачивается лишь большими потерями и , в целом, идёт медленно. Напомним, в конце лета украинская сторона постаралась широко распространить сообщение о "взятии ВСУ под контроль Работино". Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что киевские власти "минимум семь раз делали заявление по обстановке в Работино". В российском министерстве обороны эту информацию опровергали, утверждалось, ВС РФ продолжают удерживать позиции на запорожском направлении и отражают атаки киевских боевиков. Сегодня, 12 октября , в Запорожской области российские военнослужащие отразили две атаки противника и лишили ВСУ 30-ти солдат. Огнём артиллерии ВС РФ уничтожены танк, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США, уточнили в российском оборонном ведомстве.

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новости, работино, запорожская область, запорожский фронт, всу, резервы