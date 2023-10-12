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ВСУ не хватает резервов на запорожском фронте – AFP
ВСУ не хватает резервов на запорожском фронте – AFP - 12.10.2023 Украина.ру
ВСУ не хватает резервов на запорожском фронте – AFP
Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные трудности на запорожском фронте. Боевикам в Работино не хватает резервов, боеприпасов и дронов. Об этом сообщил командующий батальоном ВСУ Игорь Король французским журналистам AFP
2023-10-12T19:45
2023-10-12T19:45
2023-10-12T19:45
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Ссылаясь на данные украинских солдат из 65-й бригады ВСУ, комбат пожаловался на массированные высокоточные удары российской армии в Работино – передвижение украинских солдат днём неминуемо приводит к смерти.Официальных лиц Киева Король обвинил во лжи. По его словам, реальное положение дел на запорожском фронте отличается от докладов властей. Источник также отмечает, что вопреки распространённому ранее сообщению о "полном контроле над Работино", Вооружённые силы не захватывали населённый пункт. Шум в СМИ был не более чем спланированной пиар-акцией. Работино никогда не представляло стратегической ценности, а продвижение ВСУ там сегодня оборачивается лишь большими потерями и , в целом, идёт медленно. Напомним, в конце лета украинская сторона постаралась широко распространить сообщение о "взятии ВСУ под контроль Работино". Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что киевские власти "минимум семь раз делали заявление по обстановке в Работино". В российском министерстве обороны эту информацию опровергали, утверждалось, ВС РФ продолжают удерживать позиции на запорожском направлении и отражают атаки киевских боевиков. Сегодня, 12 октября , в Запорожской области российские военнослужащие отразили две атаки противника и лишили ВСУ 30-ти солдат. Огнём артиллерии ВС РФ уничтожены танк, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США, уточнили в российском оборонном ведомстве.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, работино, запорожская область, запорожский фронт, всу, резервы
Новости, Работино, Запорожская область, Запорожский фронт, ВСУ, резервы
ВСУ не хватает резервов на запорожском фронте – AFP
Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные трудности на запорожском фронте. Боевикам в Работино не хватает резервов, боеприпасов и дронов. Об этом сообщил командующий батальоном ВСУ Игорь Король французским журналистам AFP
Ссылаясь на данные украинских солдат из 65-й бригады ВСУ, комбат пожаловался на массированные высокоточные удары российской армии в Работино – передвижение украинских солдат днём неминуемо приводит к смерти.
"Цена – жизнь наших людей... а у нас очень мало (резервов)", –отметил Король.
Официальных лиц Киева Король обвинил во лжи. По его словам, реальное положение дел на запорожском фронте отличается от докладов властей.
"Нам нравятся объявления, большие победы. Но в реальности всё иначе", – поделился один из боевиков украинской армии.
Источник также отмечает, что вопреки распространённому ранее сообщению о "полном контроле над Работино", Вооружённые силы не захватывали населённый пункт. Шум в СМИ был не более чем спланированной пиар-акцией.
Работино никогда не представляло стратегической ценности, а продвижение ВСУ там сегодня оборачивается лишь большими потерями и , в целом, идёт медленно.
Напомним, в конце лета украинская сторона постаралась широко распространить сообщение о "взятии ВСУ под контроль Работино". Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что киевские власти "минимум семь раз делали заявление по обстановке в Работино". В российском министерстве обороны эту информацию опровергали, утверждалось, ВС РФ продолжают удерживать позиции на запорожском направлении и отражают атаки киевских боевиков.
Сегодня, 12 октября , в Запорожской области российские военнослужащие отразили две атаки противника и лишили ВСУ 30-ти солдат. Огнём артиллерии ВС РФ уничтожены танк, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США, уточнили в российском оборонном ведомстве.