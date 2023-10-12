ВСУ не хватает резервов на запорожском фронте – AFP - 12.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231012/1050138164.html
ВСУ не хватает резервов на запорожском фронте – AFP
ВСУ не хватает резервов на запорожском фронте – AFP - 12.10.2023 Украина.ру
ВСУ не хватает резервов на запорожском фронте – AFP
Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные трудности на запорожском фронте. Боевикам в Работино не хватает резервов, боеприпасов и дронов. Об этом сообщил командующий батальоном ВСУ Игорь Король французским журналистам AFP
2023-10-12T19:45
2023-10-12T19:45
новости
работино
запорожская область
запорожский фронт
всу
резервы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047944491_248:140:2655:1494_1920x0_80_0_0_c7a30437f2faacc366224329c8bd78ce.jpg
Ссылаясь на данные украинских солдат из 65-й бригады ВСУ, комбат пожаловался на массированные высокоточные удары российской армии в Работино – передвижение украинских солдат днём неминуемо приводит к смерти.Официальных лиц Киева Король обвинил во лжи. По его словам, реальное положение дел на запорожском фронте отличается от докладов властей. Источник также отмечает, что вопреки распространённому ранее сообщению о "полном контроле над Работино", Вооружённые силы не захватывали населённый пункт. Шум в СМИ был не более чем спланированной пиар-акцией. Работино никогда не представляло стратегической ценности, а продвижение ВСУ там сегодня оборачивается лишь большими потерями и , в целом, идёт медленно. Напомним, в конце лета украинская сторона постаралась широко распространить сообщение о "взятии ВСУ под контроль Работино". Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что киевские власти "минимум семь раз делали заявление по обстановке в Работино". В российском министерстве обороны эту информацию опровергали, утверждалось, ВС РФ продолжают удерживать позиции на запорожском направлении и отражают атаки киевских боевиков. Сегодня, 12 октября , в Запорожской области российские военнослужащие отразили две атаки противника и лишили ВСУ 30-ти солдат. Огнём артиллерии ВС РФ уничтожены танк, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США, уточнили в российском оборонном ведомстве.
работино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047944491_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_5b345a3eef3c2d7265441a495a52b779.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, работино, запорожская область, запорожский фронт, всу, резервы
Новости, Работино, Запорожская область, Запорожский фронт, ВСУ, резервы

ВСУ не хватает резервов на запорожском фронте – AFP

19:45 12.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные трудности на запорожском фронте. Боевикам в Работино не хватает резервов, боеприпасов и дронов. Об этом сообщил командующий батальоном ВСУ Игорь Король французским журналистам AFP
Ссылаясь на данные украинских солдат из 65-й бригады ВСУ, комбат пожаловался на массированные высокоточные удары российской армии в Работино – передвижение украинских солдат днём неминуемо приводит к смерти.

"Цена жизнь наших людей... а у нас очень мало (резервов)", отметил Король.

Официальных лиц Киева Король обвинил во лжи. По его словам, реальное положение дел на запорожском фронте отличается от докладов властей.

"Нам нравятся объявления, большие победы. Но в реальности всё иначе", – поделился один из боевиков украинской армии.

Источник также отмечает, что вопреки распространённому ранее сообщению о "полном контроле над Работино", Вооружённые силы не захватывали населённый пункт. Шум в СМИ был не более чем спланированной пиар-акцией.
Работино никогда не представляло стратегической ценности, а продвижение ВСУ там сегодня оборачивается лишь большими потерями и , в целом, идёт медленно.
Напомним, в конце лета украинская сторона постаралась широко распространить сообщение о "взятии ВСУ под контроль Работино". Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что киевские власти "минимум семь раз делали заявление по обстановке в Работино". В российском министерстве обороны эту информацию опровергали, утверждалось, ВС РФ продолжают удерживать позиции на запорожском направлении и отражают атаки киевских боевиков.
Сегодня, 12 октября , в Запорожской области российские военнослужащие отразили две атаки противника и лишили ВСУ 30-ти солдат. Огнём артиллерии ВС РФ уничтожены танк, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США, уточнили в российском оборонном ведомстве.
 
НовостиРаботиноЗапорожская областьЗапорожский фронтВСУрезервы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45ВСУ не хватает резервов на запорожском фронте – AFP
19:28Израиль нанёс удары по аэропортам Сирии
19:10"За всё время не было такой удачной операции": Ищенко о тяжёлых временах для Израиля и Украины
18:36Американский шторм угрожает, семейная драма Гончаренко. Итоги 12 октября на Украине
18:35Сеймур Хёрш: "Нетаньяху наступил конец. Он ходячий мертвец"
18:00Ролан Быков: жизнь и удивительные фильмы сына махновца
17:59ВСУшника, который расстреливал мирных в Мариуполе, приговорили к пожизненному
17:57На Украине назвали эффективным вояж Зеленского в Румынию, не считая фиаско
17:53Посол Великобритании проверил, как в Чернигове тратят западные средства
17:47Власти ФРГ выделили деньги на генплан Харькова
17:44Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ
17:42Израиль возвращает военных специалистов с Украины через Польшу, чтобы не злить Россию
17:33Мэр Авдеевки впечатлён напором российской армии: бьют изо всего, что есть
17:18В котёл могут попасть 11 тысяч солдат ВСУ, в том числе иностранные наёмники. Что происходит под Авдеевкой
17:01"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО
17:00Анатолий Вассерман о том, как можно разрешить арабо-израильский конфликт
17:00Дания и Чехия совместно поставят тяжёлые вооружения в ВСУ
16:52"Нафтогаз Украины" ищет способ присвоить российские активы с помощью США
16:50В Польше — требования, в США — возражения. Что говорили об Украине в мире 12 октября
16:28Генпрокуратура Украины расследует пытки тернопольскими военкомами
Лента новостейМолния