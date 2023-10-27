ВС РФ уничтожили сотню националистов на Южнодонецком направлении
07:43 27.10.2023 (обновлено: 07:48 27.10.2023)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери на Южнодонецком направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщил представитель Минобороны России, начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов
Он рассказал, что российские ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация и артиллерия ударили по скоплению живой силы 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Новомихайловки, Водяного, Угледара, Золотой Нивы, Новодонецкого, Урожайного и Старомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Были ликвидированы до 100 украинских солдат.
Помимо живой силы, группировке удалось уничтожить автомобильную технику противника, добавил Чехов.
07:15Российские военные применили против ВСУ "тактику загнанного зверя"Спецназ "Сибирь" Южной группировки войск применяет "тактику загнанного зверя", противодействуя Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Клещеевкой на Артемовском участке фронта. Об этом рассказал российский военный с позывным Чалый, передает 27 октября РИА Новости