https://ukraina.ru/20231027/1050535177.html

ВС РФ уничтожили сотню националистов на Южнодонецком направлении

ВС РФ уничтожили сотню националистов на Южнодонецком направлении - 27.10.2023 Украина.ру

ВС РФ уничтожили сотню националистов на Южнодонецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери на Южнодонецком направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщил представитель Минобороны России, начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

2023-10-27T07:43

2023-10-27T07:43

2023-10-27T07:48

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Он рассказал, что российские ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация и артиллерия ударили по скоплению живой силы 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Новомихайловки, Водяного, Угледара, Золотой Нивы, Новодонецкого, Урожайного и Старомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР). Были ликвидированы до 100 украинских солдат.Помимо живой силы, группировке удалось уничтожить автомобильную технику противника, добавил Чехов.

https://ukraina.ru/20231027/1050534946.html

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всу, украина, новости, минобороны рф, техника