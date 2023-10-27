Российские военные применили против ВСУ "тактику загнанного зверя"
07:15 27.10.2023 (обновлено: 07:20 27.10.2023)
Спецназ "Сибирь" Южной группировки войск применяет "тактику загнанного зверя", противодействуя Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Клещеевкой на Артемовском участке фронта. Об этом рассказал российский военный с позывным Чалый, передает 27 октября РИА Новости
"При помощи 80-го (миномет калибра 82 миллиметра) загнали в блиндаж группу из семи человек, двумя попаданиям 120-х (минами калибра 120 миллиметров) разбомбили этот блиндаж. Дальше будем работать так же", — сказал российский боец.
По его словам, минометные расчеты работали под плотным артиллерийским огнем противника, ВСУ активно применяли кассетные боеприпасы, а также минометы по огневой позиции российских артиллеристов.
06:42Российские войска отбили под Купянском шесть атак ВСУ и уничтожили до 225 боевиков – МО РФДействующая на Купянском направлении группировка российских войск "Запад" отбила шесть атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 225 военнослужащих. Об этом 27 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский