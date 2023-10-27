https://ukraina.ru/20231027/1050534946.html

Российские военные применили против ВСУ "тактику загнанного зверя"

Российские военные применили против ВСУ "тактику загнанного зверя" - 27.10.2023 Украина.ру

Российские военные применили против ВСУ "тактику загнанного зверя"

Спецназ "Сибирь" Южной группировки войск применяет "тактику загнанного зверя", противодействуя Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Клещеевкой на Артемовском участке фронта. Об этом рассказал российский военный с позывным Чалый, передает 27 октября РИА Новости

2023-10-27T07:15

2023-10-27T07:15

2023-10-27T07:20

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"При помощи 80-го (миномет калибра 82 миллиметра) загнали в блиндаж группу из семи человек, двумя попаданиям 120-х (минами калибра 120 миллиметров) разбомбили этот блиндаж. Дальше будем работать так же", — сказал российский боец.По его словам, минометные расчеты работали под плотным артиллерийским огнем противника, ВСУ активно применяли кассетные боеприпасы, а также минометы по огневой позиции российских артиллеристов.

https://ukraina.ru/20231027/1050534678.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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всу, новости, украина, боеприпасы, фронт