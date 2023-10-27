Российские военные применили против ВСУ "тактику загнанного зверя" - 27.10.2023 Украина.ру
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Российские военные применили против ВСУ "тактику загнанного зверя"
Российские военные применили против ВСУ "тактику загнанного зверя" - 27.10.2023 Украина.ру
Российские военные применили против ВСУ "тактику загнанного зверя"
Спецназ "Сибирь" Южной группировки войск применяет "тактику загнанного зверя", противодействуя Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Клещеевкой на Артемовском участке фронта. Об этом рассказал российский военный с позывным Чалый, передает 27 октября РИА Новости
2023-10-27T07:15
2023-10-27T07:20
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"При помощи 80-го (миномет калибра 82 миллиметра) загнали в блиндаж группу из семи человек, двумя попаданиям 120-х (минами калибра 120 миллиметров) разбомбили этот блиндаж. Дальше будем работать так же", — сказал российский боец.По его словам, минометные расчеты работали под плотным артиллерийским огнем противника, ВСУ активно применяли кассетные боеприпасы, а также минометы по огневой позиции российских артиллеристов.
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всу, новости, украина, боеприпасы, фронт
ВСУ, Новости, Украина, боеприпасы, фронт

Российские военные применили против ВСУ "тактику загнанного зверя"

07:15 27.10.2023 (обновлено: 07:20 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Спецназ "Сибирь" Южной группировки войск применяет "тактику загнанного зверя", противодействуя Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Клещеевкой на Артемовском участке фронта. Об этом рассказал российский военный с позывным Чалый, передает 27 октября РИА Новости
"При помощи 80-го (миномет калибра 82 миллиметра) загнали в блиндаж группу из семи человек, двумя попаданиям 120-х (минами калибра 120 миллиметров) разбомбили этот блиндаж. Дальше будем работать так же", — сказал российский боец.
По его словам, минометные расчеты работали под плотным артиллерийским огнем противника, ВСУ активно применяли кассетные боеприпасы, а также минометы по огневой позиции российских артиллеристов.
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
06:42
Российские войска отбили под Купянском шесть атак ВСУ и уничтожили до 225 боевиков – МО РФДействующая на Купянском направлении группировка российских войск "Запад" отбила шесть атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 225 военнослужащих. Об этом 27 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский
 
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