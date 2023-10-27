https://ukraina.ru/20231027/1050534678.html

Российские войска отбили под Купянском шесть атак ВСУ и уничтожили до 225 боевиков – МО РФ

Российские войска отбили под Купянском шесть атак ВСУ и уничтожили до 225 боевиков – МО РФ - 27.10.2023 Украина.ру

Российские войска отбили под Купянском шесть атак ВСУ и уничтожили до 225 боевиков – МО РФ

Действующая на Купянском направлении группировка российских войск "Запад" отбила шесть атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 225 военнослужащих. Об этом 27 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский

2023-10-27T06:42

2023-10-27T06:42

2023-10-27T06:43

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"В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады в районах Сергеевки, Тимковки и Синьковки. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации и скоплениям вооружения и военной техники подразделений 43-й механизированной бригады в районах Петропавловки и Степовой Новоселовки", - сказал Зыбинский.В свою очередь, артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и два миномётных расчёта в районах Петропавловки, Синьковки и Степовой Новоселовки.По словам Зыбинского, противник в ходе боёв потерял до 225 военнослужащих, танк Т-72, одну боевую бронированную машину "Козак" и один пикап.

https://ukraina.ru/20231027/1050512216.html

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новости, россия, сво, вс рф, всу, потери всу, купянское направление