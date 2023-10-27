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Российские войска отбили под Купянском шесть атак ВСУ и уничтожили до 225 боевиков – МО РФ
Российские войска отбили под Купянском шесть атак ВСУ и уничтожили до 225 боевиков – МО РФ - 27.10.2023 Украина.ру
Российские войска отбили под Купянском шесть атак ВСУ и уничтожили до 225 боевиков – МО РФ
Действующая на Купянском направлении группировка российских войск "Запад" отбила шесть атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 225 военнослужащих. Об этом 27 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский
2023-10-27T06:42
2023-10-27T06:42
2023-10-27T06:43
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"В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады в районах Сергеевки, Тимковки и Синьковки. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации и скоплениям вооружения и военной техники подразделений 43-й механизированной бригады в районах Петропавловки и Степовой Новоселовки", - сказал Зыбинский.В свою очередь, артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и два миномётных расчёта в районах Петропавловки, Синьковки и Степовой Новоселовки.По словам Зыбинского, противник в ходе боёв потерял до 225 военнослужащих, танк Т-72, одну боевую бронированную машину "Козак" и один пикап.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, вс рф, всу, потери всу, купянское направление
Новости, Россия, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, Купянское направление
Российские войска отбили под Купянском шесть атак ВСУ и уничтожили до 225 боевиков – МО РФ
06:42 27.10.2023 (обновлено: 06:43 27.10.2023)
Действующая на Купянском направлении группировка российских войск "Запад" отбила шесть атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 225 военнослужащих. Об этом 27 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский
"В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады в районах Сергеевки, Тимковки и Синьковки. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации и скоплениям вооружения и военной техники подразделений 43-й механизированной бригады в районах Петропавловки и Степовой Новоселовки", - сказал Зыбинский.
В свою очередь, артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и два миномётных расчёта в районах Петропавловки, Синьковки и Степовой Новоселовки.
По словам Зыбинского, противник в ходе боёв потерял до 225 военнослужащих, танк Т-72, одну боевую бронированную машину "Козак" и один пикап.