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Совбез ООН по запросу России проведёт заседание по Украине

Совбез ООН по запросу России проведёт заседание по Украине - 27.10.2023 Украина.ру

Совбез ООН по запросу России проведёт заседание по Украине

Совбез ООН 27 октября проведёт заседание по теме Украины, инициированное Россией. Об этом сообщает председательствующее в Совбезе постпредство Бразилии

2023-10-27T06:12

2023-10-27T06:12

2023-10-27T06:13

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"В 15:00 [22:00 мск 27 октября] по просьбе Российской Федерации мы проведём заседание по теме угрозы международному миру и безопасности (Украина)", - говорится в сообщении бразильского постпредства.25 октября замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН о том, что диалог не возможен, пока Запад не откажется от политики сдерживания России."До тех пор, пока североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики "сдерживания" России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал", - подчеркнул Белоусов.

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