Совбез ООН по запросу России проведёт заседание по Украине
06:12 27.10.2023 (обновлено: 06:13 27.10.2023)
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Совбез ООН 27 октября проведёт заседание по теме Украины, инициированное Россией. Об этом сообщает председательствующее в Совбезе постпредство Бразилии
"В 15:00 [22:00 мск 27 октября] по просьбе Российской Федерации мы проведём заседание по теме угрозы международному миру и безопасности (Украина)", - говорится в сообщении бразильского постпредства.
25 октября замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН о том, что диалог не возможен, пока Запад не откажется от политики сдерживания России.
"До тех пор, пока североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики "сдерживания" России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал", - подчеркнул Белоусов.
24 октября, 16:21МИД России: Запад продолжает использовать Украину как гитлеровский режимМежду политикой оккупационных властей гитлеровской Германии на Украине во время Великой Отечественной войны и современными реалиями наблюдается схожесть. Об этом 24 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам форума "Без срока давности".