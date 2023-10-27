Совбез ООН по запросу России проведёт заседание по Украине - 27.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231027/1050534547.html
Совбез ООН по запросу России проведёт заседание по Украине
Совбез ООН по запросу России проведёт заседание по Украине - 27.10.2023 Украина.ру
Совбез ООН по запросу России проведёт заседание по Украине
Совбез ООН 27 октября проведёт заседание по теме Украины, инициированное Россией. Об этом сообщает председательствующее в Совбезе постпредство Бразилии
2023-10-27T06:12
2023-10-27T06:13
новости
совбез оон
россия
украина
сша
международная политика
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049633841_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4d8467a06946a8266dcb4e7269ce01f3.jpg
"В 15:00 [22:00 мск 27 октября] по просьбе Российской Федерации мы проведём заседание по теме угрозы международному миру и безопасности (Украина)", - говорится в сообщении бразильского постпредства.25 октября замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН о том, что диалог не возможен, пока Запад не откажется от политики сдерживания России."До тех пор, пока североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики "сдерживания" России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал", - подчеркнул Белоусов.
https://ukraina.ru/20231024/1050450134.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049633841_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e3a73619fc27d7e680826c494d91f775.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, совбез оон, россия, украина, сша, международная политика, бразилия
Новости, Совбез ООН, Россия, Украина, США, Международная политика, Бразилия

Совбез ООН по запросу России проведёт заседание по Украине

06:12 27.10.2023 (обновлено: 06:13 27.10.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Совбез ООН 27 октября проведёт заседание по теме Украины, инициированное Россией. Об этом сообщает председательствующее в Совбезе постпредство Бразилии
"В 15:00 [22:00 мск 27 октября] по просьбе Российской Федерации мы проведём заседание по теме угрозы международному миру и безопасности (Украина)", - говорится в сообщении бразильского постпредства.
25 октября замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН о том, что диалог не возможен, пока Запад не откажется от политики сдерживания России.
"До тех пор, пока североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики "сдерживания" России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал", - подчеркнул Белоусов.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2023
24 октября, 16:21
МИД России: Запад продолжает использовать Украину как гитлеровский режимМежду политикой оккупационных властей гитлеровской Германии на Украине во время Великой Отечественной войны и современными реалиями наблюдается схожесть. Об этом 24 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам форума "Без срока давности".
 
НовостиСовбез ООНРоссияУкраинаСШАМеждународная политикаБразилия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
18:33"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и Израиля
18:14Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России
18:12Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины
18:12Мэрия Одессы заменила русский язык на английский
18:12СНБО Украины сократил медкомиссию до четырёх дней
Лента новостейМолния