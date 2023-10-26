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МИД России назвал условие возобновления диалога с Западом

МИД России назвал условие возобновления диалога с Западом - 26.10.2023 Украина.ру

МИД России назвал условие возобновления диалога с Западом

Диалог не возможен, пока Запад не откажется от политики сдерживания России. Об этом замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости

2023-10-26T04:13

2023-10-26T04:13

2023-10-26T04:13

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По словам Белоусова, в последние годы региональная безопасность в различных частях света подвергается серьёзнейшим испытаниям, с новой силой разгораются застарелые конфликты, возникают свежие очаги напряжённости, всё сильнее раздаются голоса представителей "партии войны", грубо нарушается основополагающий принцип неделимости безопасности.В связи с этим Россия твёрдо убеждена в том, что "возвращение ситуации в контролируемую плоскость, её нормализация возможны только на основе соблюдения общепризнанных норм международного права, принципов деятельности ООН, её Устава, целей и задач, через достижение договорённостей об отказе от дестабилизирующей военной активности и по контролю над вооружениями"."До тех пор, пока североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики "сдерживания" России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал", - подчеркнул Белоусов.Он выразил надежду на то, что "западные коллеги прислушаются, наконец, к голосу разума и начнут следовать принципам равноправия, взаимоуважения, учёта законных озабоченностей и потребностей в сфере обеспечения военной безопасности".Белоусов также посоветовал не ждать от Москвы какого-либо прогресса в вопросах ревизии состояния контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) при существующем дефиците доверия и откровенной враждебности со стороны Вашингтона и коллективного Брюсселя."Диалог о новом издании КОВЕ станет возможным лишь в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики. Формирование такого режима в будущем однозначно потребует принципиально новых подходов и обязательного учёта национальных интересов России", - подытожил дипломат.

https://ukraina.ru/20231026/1050495623.html

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новости, мид рф, россия, сша, европа, антироссийский, запад, генассамблея оон