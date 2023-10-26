МИД России назвал условие возобновления диалога с Западом - 26.10.2023 Украина.ру
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МИД России назвал условие возобновления диалога с Западом
МИД России назвал условие возобновления диалога с Западом - 26.10.2023 Украина.ру
МИД России назвал условие возобновления диалога с Западом
Диалог не возможен, пока Запад не откажется от политики сдерживания России. Об этом замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости
2023-10-26T04:13
2023-10-26T04:13
новости
мид рф
россия
сша
европа
антироссийский
запад
генассамблея оон
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По словам Белоусова, в последние годы региональная безопасность в различных частях света подвергается серьёзнейшим испытаниям, с новой силой разгораются застарелые конфликты, возникают свежие очаги напряжённости, всё сильнее раздаются голоса представителей "партии войны", грубо нарушается основополагающий принцип неделимости безопасности.В связи с этим Россия твёрдо убеждена в том, что "возвращение ситуации в контролируемую плоскость, её нормализация возможны только на основе соблюдения общепризнанных норм международного права, принципов деятельности ООН, её Устава, целей и задач, через достижение договорённостей об отказе от дестабилизирующей военной активности и по контролю над вооружениями"."До тех пор, пока североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики "сдерживания" России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал", - подчеркнул Белоусов.Он выразил надежду на то, что "западные коллеги прислушаются, наконец, к голосу разума и начнут следовать принципам равноправия, взаимоуважения, учёта законных озабоченностей и потребностей в сфере обеспечения военной безопасности".Белоусов также посоветовал не ждать от Москвы какого-либо прогресса в вопросах ревизии состояния контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) при существующем дефиците доверия и откровенной враждебности со стороны Вашингтона и коллективного Брюсселя."Диалог о новом издании КОВЕ станет возможным лишь в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики. Формирование такого режима в будущем однозначно потребует принципиально новых подходов и обязательного учёта национальных интересов России", - подытожил дипломат.
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новости, мид рф, россия, сша, европа, антироссийский, запад, генассамблея оон
Новости, МИД РФ, Россия, США, Европа, антироссийский, Запад, Генассамблея ООН

МИД России назвал условие возобновления диалога с Западом

04:13 26.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтоп
Стоп - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Диалог не возможен, пока Запад не откажется от политики сдерживания России. Об этом замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости
По словам Белоусова, в последние годы региональная безопасность в различных частях света подвергается серьёзнейшим испытаниям, с новой силой разгораются застарелые конфликты, возникают свежие очаги напряжённости, всё сильнее раздаются голоса представителей "партии войны", грубо нарушается основополагающий принцип неделимости безопасности.
В связи с этим Россия твёрдо убеждена в том, что "возвращение ситуации в контролируемую плоскость, её нормализация возможны только на основе соблюдения общепризнанных норм международного права, принципов деятельности ООН, её Устава, целей и задач, через достижение договорённостей об отказе от дестабилизирующей военной активности и по контролю над вооружениями".
"До тех пор, пока североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики "сдерживания" России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал", - подчеркнул Белоусов.
Он выразил надежду на то, что "западные коллеги прислушаются, наконец, к голосу разума и начнут следовать принципам равноправия, взаимоуважения, учёта законных озабоченностей и потребностей в сфере обеспечения военной безопасности".
Белоусов также посоветовал не ждать от Москвы какого-либо прогресса в вопросах ревизии состояния контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) при существующем дефиците доверия и откровенной враждебности со стороны Вашингтона и коллективного Брюсселя.
"Диалог о новом издании КОВЕ станет возможным лишь в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики. Формирование такого режима в будущем однозначно потребует принципиально новых подходов и обязательного учёта национальных интересов России", - подытожил дипломат.
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