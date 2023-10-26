https://ukraina.ru/20231026/1050495952.html
МИД России назвал условие возобновления диалога с Западом
МИД России назвал условие возобновления диалога с Западом - 26.10.2023 Украина.ру
МИД России назвал условие возобновления диалога с Западом
Диалог не возможен, пока Запад не откажется от политики сдерживания России. Об этом замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости
2023-10-26T04:13
2023-10-26T04:13
2023-10-26T04:13
новости
мид рф
россия
сша
европа
антироссийский
запад
генассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/42/1033984203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5579f7d16c510e55f42dcf9d8c1ded0a.jpg
По словам Белоусова, в последние годы региональная безопасность в различных частях света подвергается серьёзнейшим испытаниям, с новой силой разгораются застарелые конфликты, возникают свежие очаги напряжённости, всё сильнее раздаются голоса представителей "партии войны", грубо нарушается основополагающий принцип неделимости безопасности.В связи с этим Россия твёрдо убеждена в том, что "возвращение ситуации в контролируемую плоскость, её нормализация возможны только на основе соблюдения общепризнанных норм международного права, принципов деятельности ООН, её Устава, целей и задач, через достижение договорённостей об отказе от дестабилизирующей военной активности и по контролю над вооружениями"."До тех пор, пока североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики "сдерживания" России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал", - подчеркнул Белоусов.Он выразил надежду на то, что "западные коллеги прислушаются, наконец, к голосу разума и начнут следовать принципам равноправия, взаимоуважения, учёта законных озабоченностей и потребностей в сфере обеспечения военной безопасности".Белоусов также посоветовал не ждать от Москвы какого-либо прогресса в вопросах ревизии состояния контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) при существующем дефиците доверия и откровенной враждебности со стороны Вашингтона и коллективного Брюсселя."Диалог о новом издании КОВЕ станет возможным лишь в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики. Формирование такого режима в будущем однозначно потребует принципиально новых подходов и обязательного учёта национальных интересов России", - подытожил дипломат.
https://ukraina.ru/20231026/1050495623.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/42/1033984203_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_93071c0cef6e00460971dffefc1b5b94.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мид рф, россия, сша, европа, антироссийский, запад, генассамблея оон
Новости, МИД РФ, Россия, США, Европа, антироссийский, Запад, Генассамблея ООН
МИД России назвал условие возобновления диалога с Западом
Диалог не возможен, пока Запад не откажется от политики сдерживания России. Об этом замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости
По словам Белоусова, в последние годы региональная безопасность в различных частях света подвергается серьёзнейшим испытаниям, с новой силой разгораются застарелые конфликты, возникают свежие очаги напряжённости, всё сильнее раздаются голоса представителей "партии войны", грубо нарушается основополагающий принцип неделимости безопасности.
В связи с этим Россия твёрдо убеждена в том, что "возвращение ситуации в контролируемую плоскость, её нормализация возможны только на основе соблюдения общепризнанных норм международного права, принципов деятельности ООН, её Устава, целей и задач, через достижение договорённостей об отказе от дестабилизирующей военной активности и по контролю над вооружениями".
"До тех пор, пока североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики "сдерживания" России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал", - подчеркнул Белоусов.
Он выразил надежду на то, что "западные коллеги прислушаются, наконец, к голосу разума и начнут следовать принципам равноправия, взаимоуважения, учёта законных озабоченностей и потребностей в сфере обеспечения военной безопасности".
Белоусов также посоветовал не ждать от Москвы какого-либо прогресса в вопросах ревизии состояния контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) при существующем дефиците доверия и откровенной враждебности со стороны Вашингтона и коллективного Брюсселя.
"Диалог о новом издании КОВЕ станет возможным лишь в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики. Формирование такого режима в будущем однозначно потребует принципиально новых подходов и обязательного учёта национальных интересов России", - подытожил дипломат.