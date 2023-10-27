Новый спикер Конгресса США потребовал разделить помощь Израилю и Украине - 27.10.2023 Украина.ру
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Новый спикер Конгресса США потребовал разделить помощь Израилю и Украине
Новый спикер Конгресса США потребовал разделить помощь Израилю и Украине - 27.10.2023 Украина.ру
Новый спикер Конгресса США потребовал разделить помощь Израилю и Украине
Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал разобраться в ситуации вокруг Украины и разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Киеву и Израилю. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News
2023-10-27T05:23
2023-10-27T05:23
новости
сша
джонсон
спикер
джо байден
украина
израиль
помощь
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Джонсон, избранный на свой пост 25 октября, также потребовал от администрации президента США Джо Байдена отчёта о потраченных на Киев средствах и предоставления законодателям плана дальнейших действий в контексте Украины.При этом Джонсон подчеркнул, что России "нельзя позволить преуспеть" в этом конфликте.По словам нового спикера, среди республиканцев есть консенсус в том, что запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить.Напомним, что Байден назвал выделение Украине беспрецедентного пакета помощи залогом экономического роста США.
https://ukraina.ru/20231026/1050511887.html
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новости, сша, джонсон, спикер, джо байден, украина, израиль, помощь
Новости, США, Джонсон, спикер, Джо Байден, Украина, Израиль, помощь

Новый спикер Конгресса США потребовал разделить помощь Израилю и Украине

05:23 27.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Израиля и Украины
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал разобраться в ситуации вокруг Украины и разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Киеву и Израилю. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News
Джонсон, избранный на свой пост 25 октября, также потребовал от администрации президента США Джо Байдена отчёта о потраченных на Киев средствах и предоставления законодателям плана дальнейших действий в контексте Украины.
"Американцы требуют отчётности за потраченные доллары", - сказал Джонсон.
При этом Джонсон подчеркнул, что России "нельзя позволить преуспеть" в этом конфликте.
По словам нового спикера, среди республиканцев есть консенсус в том, что запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить.
"Израиль — это отдельный вопрос", - сказал Джонсон.
Напомним, что Байден назвал выделение Украине беспрецедентного пакета помощи залогом экономического роста США.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 15:50
"Трампист" пришел. Как избрание нового спикера Конгресса изменит отношение США к УкраинеПалата представителей США смогла с четвертой попытки выбрать спикера. Третью по важности должность в государственной иерархии США займет республиканец Майк Джонсон
 
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