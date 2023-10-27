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Новый спикер Конгресса США потребовал разделить помощь Израилю и Украине
Новый спикер Конгресса США потребовал разделить помощь Израилю и Украине - 27.10.2023 Украина.ру
Новый спикер Конгресса США потребовал разделить помощь Израилю и Украине
Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал разобраться в ситуации вокруг Украины и разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Киеву и Израилю. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News
2023-10-27T05:23
2023-10-27T05:23
2023-10-27T05:23
новости
сша
джонсон
спикер
джо байден
украина
израиль
помощь
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Джонсон, избранный на свой пост 25 октября, также потребовал от администрации президента США Джо Байдена отчёта о потраченных на Киев средствах и предоставления законодателям плана дальнейших действий в контексте Украины.При этом Джонсон подчеркнул, что России "нельзя позволить преуспеть" в этом конфликте.По словам нового спикера, среди республиканцев есть консенсус в том, что запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить.Напомним, что Байден назвал выделение Украине беспрецедентного пакета помощи залогом экономического роста США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, джонсон, спикер, джо байден, украина, израиль, помощь
Новости, США, Джонсон, спикер, Джо Байден, Украина, Израиль, помощь
Новый спикер Конгресса США потребовал разделить помощь Израилю и Украине
Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал разобраться в ситуации вокруг Украины и разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Киеву и Израилю. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News
Джонсон, избранный на свой пост 25 октября, также потребовал от администрации президента США Джо Байдена отчёта о потраченных на Киев средствах и предоставления законодателям плана дальнейших действий в контексте Украины.
"Американцы требуют отчётности за потраченные доллары", - сказал Джонсон.
При этом Джонсон подчеркнул, что России "нельзя позволить преуспеть" в этом конфликте.
По словам нового спикера, среди республиканцев есть консенсус в том, что запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить.
"Израиль — это отдельный вопрос", - сказал Джонсон.
Напомним, что Байден назвал выделение Украине беспрецедентного пакета помощи залогом экономического роста США.