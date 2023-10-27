https://ukraina.ru/20231027/1050534125.html

Новый спикер Конгресса США потребовал разделить помощь Израилю и Украине

Новый спикер Конгресса США потребовал разделить помощь Израилю и Украине - 27.10.2023 Украина.ру

Новый спикер Конгресса США потребовал разделить помощь Израилю и Украине

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал разобраться в ситуации вокруг Украины и разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Киеву и Израилю. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News

2023-10-27T05:23

2023-10-27T05:23

2023-10-27T05:23

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Джонсон, избранный на свой пост 25 октября, также потребовал от администрации президента США Джо Байдена отчёта о потраченных на Киев средствах и предоставления законодателям плана дальнейших действий в контексте Украины.При этом Джонсон подчеркнул, что России "нельзя позволить преуспеть" в этом конфликте.По словам нового спикера, среди республиканцев есть консенсус в том, что запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить.Напомним, что Байден назвал выделение Украине беспрецедентного пакета помощи залогом экономического роста США.

https://ukraina.ru/20231026/1050511887.html

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2023

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новости, сша, джонсон, спикер, джо байден, украина, израиль, помощь