https://ukraina.ru/20231027/1050522436.html

"Не выдержит на три фронта": эксперт раскрыл, почему Байден хотел быть миротворцем, а получилось наоборот

"Не выдержит на три фронта": эксперт раскрыл, почему Байден хотел быть миротворцем, а получилось наоборот - 27.10.2023 Украина.ру

"Не выдержит на три фронта": эксперт раскрыл, почему Байден хотел быть миротворцем, а получилось наоборот

А если в игру вступит Китай, то США не хватит сил на три фронта с учетом того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-10-27T04:20

2023-10-27T04:20

2023-10-27T04:20

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джо байден

сша

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война

конфликт

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У США уже сейчас не хватает техники и боеприпасов даже на два театра военных действий. В частности, на Украину планировалось отправить 155-миллиметровые снаряды, но их сейчас будут отправлять для поддержки Израиля, рассказал политолог.Сейчас начинается предвыборная гонка и президент США Джо Байден будет вынужден объявить о своем выдвижении. Но раньше он хотел выступить миротворцем и начать избирательную кампанию на фоне договоренностей между Палестиной и Израилем, отметил эксперт. Но теперь Байдену придется вступить в предвыборную гонку, ведя две войны, и рискуя в январе-феврале 2024 года получить еще третью на Тайване, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231026/1050518813.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, сша, палестина, израиль, украина, выборы, война, конфликт