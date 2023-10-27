"Не выдержит на три фронта": эксперт раскрыл, почему Байден хотел быть миротворцем, а получилось наоборот - 27.10.2023 Украина.ру
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"Не выдержит на три фронта": эксперт раскрыл, почему Байден хотел быть миротворцем, а получилось наоборот
"Не выдержит на три фронта": эксперт раскрыл, почему Байден хотел быть миротворцем, а получилось наоборот - 27.10.2023 Украина.ру
"Не выдержит на три фронта": эксперт раскрыл, почему Байден хотел быть миротворцем, а получилось наоборот
А если в игру вступит Китай, то США не хватит сил на три фронта с учетом того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-10-27T04:20
2023-10-27T04:20
новости
джо байден
сша
палестина
израиль
украина
выборы
война
конфликт
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У США уже сейчас не хватает техники и боеприпасов даже на два театра военных действий. В частности, на Украину планировалось отправить 155-миллиметровые снаряды, но их сейчас будут отправлять для поддержки Израиля, рассказал политолог.Сейчас начинается предвыборная гонка и президент США Джо Байден будет вынужден объявить о своем выдвижении. Но раньше он хотел выступить миротворцем и начать избирательную кампанию на фоне договоренностей между Палестиной и Израилем, отметил эксперт. Но теперь Байдену придется вступить в предвыборную гонку, ведя две войны, и рискуя в январе-феврале 2024 года получить еще третью на Тайване, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231026/1050518813.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, джо байден, сша, палестина, израиль, украина, выборы, война, конфликт
Новости, Джо Байден, США, Палестина, Израиль, Украина, выборы, война, конфликт

"Не выдержит на три фронта": эксперт раскрыл, почему Байден хотел быть миротворцем, а получилось наоборот

04:20 27.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
Читать в
А если в игру вступит Китай, то США не хватит сил на три фронта с учетом того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
У США уже сейчас не хватает техники и боеприпасов даже на два театра военных действий. В частности, на Украину планировалось отправить 155-миллиметровые снаряды, но их сейчас будут отправлять для поддержки Израиля, рассказал политолог.
"Украина — это большая страна. У нас линия фронта с ней около 1000 километров. У Израиля нет такой глубины. И у него нет территории, чтобы он мог куда-то отступать и наступать", - подчеркнул Баранчик.
Сейчас начинается предвыборная гонка и президент США Джо Байден будет вынужден объявить о своем выдвижении. Но раньше он хотел выступить миротворцем и начать избирательную кампанию на фоне договоренностей между Палестиной и Израилем, отметил эксперт.
Но теперь Байдену придется вступить в предвыборную гонку, ведя две войны, и рискуя в январе-феврале 2024 года получить еще третью на Тайване, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 17:08
Владимир Васильев: Байдену нужны две войны для победы на выборах, но ХАМАС и Украина могут все испортитьАдминистрации Байдена неважно, наступают ли ВСУ или сидят в обороне. Для нее важно поддерживать вялотекущий конфликт на Украине, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
 
НовостиДжо БайденСШАПалестинаИзраильУкраинавыборывойнаконфликт
 
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