https://ukraina.ru/20231026/1050523471.html

Ставка и военный кабинет, подробности о попытке отравления. Итоги 26 октября на Украине

Ставка и военный кабинет, подробности о попытке отравления. Итоги 26 октября на Украине - 26.10.2023 Украина.ру

Ставка и военный кабинет, подробности о попытке отравления. Итоги 26 октября на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание военного кабинета в специальном формате, где обсудили в т.ч. и вопросы оборонпрома. Следственный комитет РФ рассказал подробности о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного краснознамённого училища лётчиков

2023-10-26T18:00

2023-10-26T18:00

2023-10-26T18:00

эксклюзив

хроники

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О проведении заседании военного кабинета сообщил сам Зеленский у себя в телеграм-канале."Военный кабинет в специальном формате. Очное присутствие всех командующих на местах: Сырский, Тарнавский, Гнатов, Москалёв, Содоль. Их подробные доклады о своих направлениях, оборонительных и наступательных действиях, специальных задачах. Откровенный разговор на важнейшие темы. Доклады главкома Залужного, министра [обороны] Умерова, начальника ГУР МО Буданова и главы СБУ Малюка. План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставками от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК. Согласовали позиции. Двигаемся дальше", - отметил Зеленский.Примечательно, что за несколько часов до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что государство наращивает усилия по производству собственного вооружения и снарядов."Наши партнёры, весь цивилизованный мир – сразу с <...> с апреля-мая 2022 года страны начали строить дополнительные мощности. Это непростое дело, их невозможно построить за месяц-два. Я могу вам приоткрыть тайну: наши частные компании так же занимаются этим вопросом, заказали соответствующее оборудование, определенное оборудование уже монтируется на закрытых участках предприятий – и мы в ближайшее время увидим увеличение именно собственного производства. Государство здесь само справиться не сможет, и мы привлекаем максимальное количество частного бизнеса к этим делам. Это очень мощная вещь и наша общая задача", - рассказал Данилов утром 26 октября во время телемарафона.Он заявил, что несмотря на то, что необходимое количество боеприпасов определить сложно, однако Украина вместе с партнёрами справится с их изготовлением.Также Данилов сообщил, что на территории Украины есть места, где можно безопасно запустить производство: СНБО их уже определил."Мы страна, которая заказывает и будет заказывать эти изделия (боеприпасы – Ред.). Поэтому бизнесы заинтересованы. Один из вопросов, который мы ставим – я не могу сказать, что это условие, но это пожелание, – чтобы производство было именно здесь, потому что нам надо обеспечивать нашу экономику", - подчеркнул Данилов.При этом он пообещал, что и после окончания боевых действий спрос на боеприпасы будет."Имейте в виду, что закончится эта война – это не значит, что страна не будет пополнять себе арсенал. Они все это понимают и идут навстречу. Последние новости для нашей страны являются приятными", - отметил Данилов.В то же время, Данилов жёстко раскритиковал проверки некоторых государственных органов предприятий военно-промышленного комплекса. К тем, кто во время боевых действий "заходит с автоматами на предприятия" ещё будут вопросы, подчеркнул Данилов.Он пообещал, что государство гарантирует защиту производителей оружия.Тем временем ряд украинских телеграм-каналов сообщил, что одним из основных вопросов, тревожащих военно-политическое руководство Украины, является вопрос Адвеевки."Наш источник в ОП рассказал, что Залужный просил Зеленского не повторять трек с Бахмутом и вывести войска из Авдеевки, но Президент потребовал увеличить резервы и выждать несколько недель, пока идут переговоры с западными партнерами", - писал популярный в стране телеграм-канал "Резидент".Другой популярный телеграм-канал - "Легитимный" - подтвердил эту информацию и добавил детали."Подтверждаем инсайд коллег, но добавим свою информацию, которую нам предоставил источник по противоречию "Зе и За" вокруг Авдеевки. Залужный предложил Зеленскому не сдать Авдеевку, а сделать из неё ловушку для РФ. Дав им зайти туда, где их ждут. Плюс к этому Залужный давно требовал от Зе выстроить три ряда обороны вокруг значимых территорий. Банковая дала денег и ресурсов на одну линию обороны возле Авдеевки. Сказав, что город и так хорошо защищен. Российский план "авдеевская удавка" направлен на удушение рейтинга Зеленского. Вот почему для Зе потерять Авдеевку - это подписать себе приговор. Он будет готов отправить туда даже "детей", чтобы спасти свою шкуру. Из-за этого он не поддержал рискованную идею Залужного, а начал повторять прежние действия, как и в Бахмутовской мясорубке. Все наши источники прогнозируют рост потерь ВСУ в тот момент, когда россияне накинут авдеевскую удавку вокруг городской агломерации, и начнут её затягивать, что приведёт к тому, что все дороги будут простреливаться, а в самом городе будут заблокированы тысячи украинских солдат/попадут в котёл. Это будет "Авдеевский котёл", который может стать намного масштабнее, чем Иловайский котёл", - указывалось в публикации "Легитимного".На официальном уровне ситуация под Авдеевкой на Украине обозначается как "сложная"."Ситуация, в том числе и на Авдеевском направлении, сложная", — заявил в эфире телеканала "Эспрессо" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.По словам Юсова, для Украины Авдеевка, находящаяся сейчас под контролем украинской армии, "действительно имеет значение" в стратегическом плане.Подробности о попытке отравленияСотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Мелитополя, который передал выпускникам Армавирского военного училища летчиков отравленный алкоголь и торт, сообщил СК РФ"В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о террористическом акте в отношении выпускников военного авиационного училища. Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в совершении террористического акта (п."а" ч.3 ст.205 УК РФ). В кратчайший срок следователями СКР и сотрудниками краевого управления ФСБ России установлена причастность к данному преступлению уроженца города Мелитополя, который при силовой поддержке МВД России был задержан", - отмечалось в сообщении.По данным СК РФ, подозреваемый живёт в России с 2015 года."Подозреваемый, проживающий с 2015 года на территории РФ, в октябре 2023 года с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку алкогольных товаров и кондитерского изделия, которые содержали в себе медицинский препарат в больших токсических дозах, для употребления ими в пищу в ходе массового мероприятия. Мужчина доставлен к следователю СКР для производства с его участием необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств и мотивов данного преступления", - сообщил СК РФ.Также отмечается, что по изъятым вещам и предметам назначено проведение комплекса судебных экспертиз, в том числе химическая, судебно-медицинская, генетическая и иные. Допрашиваются свидетели, устанавливаются все возможные очевидцы преступления, выясняются иные обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось о попытке отравления выпускников АВВАКУЛ при помощи торта и алкоголя, который прислали якобы от кого-то из однокурсников. Выпускники попытались выяснить, кто организовал доставку, чтобы поблагодарить его, однако позже насторожились и отставили "подарки". Позже выяснилось, что торт и алкоголь был отравлен. Как отмечалось в ряде источников, теракт в отношении АВВАКУЛ попытались осуществить украинские спецслужбы.

https://ukraina.ru/20231026/1050507111.html

https://ukraina.ru/20231026/1050500821.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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