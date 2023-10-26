https://ukraina.ru/20231026/1050520450.html

Соскин назвал Зеленского отработанным материалом после избрания Джонсона

Соскин назвал Зеленского отработанным материалом после избрания Джонсона - 26.10.2023 Украина.ру

Соскин назвал Зеленского отработанным материалом после избрания Джонсона

Зеленский для США - это отработанный материал, считает экс-советник Леонида Кумы Олег Соскин

2023-10-26T17:44

2023-10-26T17:44

2023-10-26T17:44

новости

сша

владимир зеленский

палата представителей когресса сша

спикер

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После избрания Майка Джонсона на должность спикера палаты представителей США, Владимир Зеленский лишится возможности влиять на решения США по оказанию помощи Киеву. Такое мнение высказал 26 октября в своем блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Фактически с Зеленским уже никто говорить уже вообще не будет в Соединённых Штатах Америки. Зеленский – это уже отработанный материал", – отметил он.Соскин считает, что единственным решение в сложившейся тяжелой ситуации на Украине является отставка действующего президента Владимира Зеленского.Как сообщало издание Украина.ру, новый спикер палаты представителей США стал республиканец Майк Джонсон, которого считают сторонником бывшего президента Дональда Трампа. В палате представителей он неоднократно голосовал против большинства законопроектов в поддержку Украины, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года.

https://ukraina.ru/20231025/1050493746.html

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новости, сша, владимир зеленский, палата представителей когресса сша, спикер