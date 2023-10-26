Соскин назвал Зеленского отработанным материалом после избрания Джонсона - 26.10.2023 Украина.ру
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Соскин назвал Зеленского отработанным материалом после избрания Джонсона
Соскин назвал Зеленского отработанным материалом после избрания Джонсона - 26.10.2023 Украина.ру
Соскин назвал Зеленского отработанным материалом после избрания Джонсона
Зеленский для США - это отработанный материал, считает экс-советник Леонида Кумы Олег Соскин
2023-10-26T17:44
2023-10-26T17:44
новости
сша
владимир зеленский
палата представителей когресса сша
спикер
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После избрания Майка Джонсона на должность спикера палаты представителей США, Владимир Зеленский лишится возможности влиять на решения США по оказанию помощи Киеву. Такое мнение высказал 26 октября в своем блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Фактически с Зеленским уже никто говорить уже вообще не будет в Соединённых Штатах Америки. Зеленский – это уже отработанный материал", – отметил он.Соскин считает, что единственным решение в сложившейся тяжелой ситуации на Украине является отставка действующего президента Владимира Зеленского.Как сообщало издание Украина.ру, новый спикер палаты представителей США стал республиканец Майк Джонсон, которого считают сторонником бывшего президента Дональда Трампа. В палате представителей он неоднократно голосовал против большинства законопроектов в поддержку Украины, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, владимир зеленский, палата представителей когресса сша, спикер
Новости, США, Владимир Зеленский, Палата представителей Когресса США, спикер

Соскин назвал Зеленского отработанным материалом после избрания Джонсона

17:44 26.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Зеленский для США - это отработанный материал, считает экс-советник Леонида Кумы Олег Соскин
После избрания Майка Джонсона на должность спикера палаты представителей США, Владимир Зеленский лишится возможности влиять на решения США по оказанию помощи Киеву. Такое мнение высказал 26 октября в своем блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Фактически с Зеленским уже никто говорить уже вообще не будет в Соединённых Штатах Америки. Зеленский – это уже отработанный материал", – отметил он.
Соскин считает, что единственным решение в сложившейся тяжелой ситуации на Украине является отставка действующего президента Владимира Зеленского.
Как сообщало издание Украина.ру, новый спикер палаты представителей США стал республиканец Майк Джонсон, которого считают сторонником бывшего президента Дональда Трампа. В палате представителей он неоднократно голосовал против большинства законопроектов в поддержку Украины, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года.
25 октября, 23:45
Новый спикер Палаты представителей США заявил об антироссийской позиции и гарантировал помощь ИзраилюНовый спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) заявил, что намерен в первую очередь вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Израиля. Об этом сообщает издание CBS
 
НовостиСШАВладимир ЗеленскийПалата представителей Когресса СШАспикер
 
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