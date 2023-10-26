Премьер Бельгии предложил Еврокомиссии самой найти средства на поддержку Украины - 26.10.2023 Украина.ру
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Премьер Бельгии предложил Еврокомиссии самой найти средства на поддержку Украины
Премьер Бельгии предложил Еврокомиссии самой найти средства на поддержку Украины - 26.10.2023 Украина.ру
Премьер Бельгии предложил Еврокомиссии самой найти средства на поддержку Украины
Еврокомиссии стоит самостоятельно найти дополнительные средства на финансирование Украины, а не требовать дополнительных взносов, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Об этом 26 октября сообщили журналисты РИА Новости
2023-10-26T17:28
2023-10-26T17:28
новости
евросоюз
еврокомиссия
зарубежье
украина
бельгия
александр де кроо
деньги
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Александр де Кроо выступил перед журналистами в Брюсселе перед началом саммита ЕС. Одним из главных вопросов саммита является увеличение многолетнего европейского бюджета, в том числе, для продолжения финансирования Украины до 2027 года.Александр де Кроо заявил, что то, что предлагается Еврокомиссией сегодня, является неприемлемым. "Фокусирование на поддержке Украины – это хорошо", отметил бельгийский премьер. Но, что касается вопроса, как профинансировать эту поддержку, де Кроо предложил другой вариант.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что последние события, включая конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также ухудшение ситуации с нелегальной миграцией, требуют дополнительного финансирования.Газета Financial Times сообщила, что Дания и другие страны обнаружили до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования ЕС, которое Брюссель, похоже, не учел, когда делал запрос на выделение дополнительных 100 миллиардов евро на следующие четыре года.
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новости, евросоюз, еврокомиссия, зарубежье, украина, бельгия, александр де кроо, деньги
Новости, Евросоюз, Еврокомиссия, Зарубежье, Украина, Бельгия, Александр де Кроо, деньги

Премьер Бельгии предложил Еврокомиссии самой найти средства на поддержку Украины

17:28 26.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАлександр Де Кроо
Александр Де Кроо - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Еврокомиссии стоит самостоятельно найти дополнительные средства на финансирование Украины, а не требовать дополнительных взносов, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Об этом 26 октября сообщили журналисты РИА Новости
Александр де Кроо выступил перед журналистами в Брюсселе перед началом саммита ЕС. Одним из главных вопросов саммита является увеличение многолетнего европейского бюджета, в том числе, для продолжения финансирования Украины до 2027 года.
Александр де Кроо заявил, что то, что предлагается Еврокомиссией сегодня, является неприемлемым. "Фокусирование на поддержке Украины – это хорошо", отметил бельгийский премьер. Но, что касается вопроса, как профинансировать эту поддержку, де Кроо предложил другой вариант.
"Я бы попросил Еврокомиссию и другие институты обратить внимание на собственные средства, на средства, которые не были израсходованы полностью, а также выделить приоритеты для предлагаемых расходов вместо того, чтобы требовать большие взносы от государств-членов", - сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что последние события, включая конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также ухудшение ситуации с нелегальной миграцией, требуют дополнительного финансирования.
Газета Financial Times сообщила, что Дания и другие страны обнаружили до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования ЕС, которое Брюссель, похоже, не учел, когда делал запрос на выделение дополнительных 100 миллиардов евро на следующие четыре года.
- РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 17:27
"Нужен реалистичный план выживания". Запад больше не мечтает о победе Украины над РоссиейНа фоне обострения многолетнего конфликта на Ближнем Востоке Украина со своими проблемами отошла на второй план мировой повестки. При этом европейские политики думают, что с ней делать
 
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