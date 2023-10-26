https://ukraina.ru/20231026/1050517358.html
Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действий
Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действий - 26.10.2023 Украина.ру
Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действий
Президент Украины Владимир Зеленский созвал военный кабинет и поинтересовался дальнейшим планом действий. Об этом он 26 октября написал в своём телеграм-канале
2023-10-26T17:07
2023-10-26T17:07
2023-10-26T17:07
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Президент Украины Владимир Зеленский созвал военный кабинет в "специальном" формате.Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, начальника ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.На встрече также присутствовали командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, полковник ВСУ Андрей Гнатов, генерал ВСУ Александр Тарнавский, командующий Морской пехотой Украины Юрий Содоль, генерал-майор ВСУ Эдуард Москалёв.Зеленский заслушал их доклады по оборонительным и наступательным действиям на своих направлениях. "Откровенный разговор на самые важные темы", - написал президент Украины.
https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, василий малюк, валерий залужный, кирилл буданов, рустем умеров
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Рустем Умеров
Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действий
Президент Украины Владимир Зеленский созвал военный кабинет и поинтересовался дальнейшим планом действий. Об этом он 26 октября написал в своём телеграм-канале
Президент Украины Владимир Зеленский созвал военный кабинет в "специальном" формате.
Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, начальника ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.
"План дальнейших действий с конкретными сроками и расчётами, подкреплённый поставкой от наших партнеров и собственным производством", - написал Зеленский.
На встрече также присутствовали командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, полковник ВСУ Андрей Гнатов, генерал ВСУ Александр Тарнавский, командующий Морской пехотой Украины Юрий Содоль, генерал-майор ВСУ Эдуард Москалёв.
Зеленский заслушал их доклады по оборонительным и наступательным действиям на своих направлениях. "Откровенный разговор на самые важные темы", - написал президент Украины.