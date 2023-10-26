https://ukraina.ru/20231026/1050517358.html

Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действий

Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действий - 26.10.2023 Украина.ру

Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действий

Президент Украины Владимир Зеленский созвал военный кабинет и поинтересовался дальнейшим планом действий. Об этом он 26 октября написал в своём телеграм-канале

2023-10-26T17:07

2023-10-26T17:07

2023-10-26T17:07

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Президент Украины Владимир Зеленский созвал военный кабинет в "специальном" формате.Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, начальника ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.На встрече также присутствовали командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, полковник ВСУ Андрей Гнатов, генерал ВСУ Александр Тарнавский, командующий Морской пехотой Украины Юрий Содоль, генерал-майор ВСУ Эдуард Москалёв.Зеленский заслушал их доклады по оборонительным и наступательным действиям на своих направлениях. "Откровенный разговор на самые важные темы", - написал президент Украины.

https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html

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новости, украина, владимир зеленский, василий малюк, валерий залужный, кирилл буданов, рустем умеров