Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действий - 26.10.2023 Украина.ру
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Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действий
Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действий - 26.10.2023 Украина.ру
Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действий
Президент Украины Владимир Зеленский созвал военный кабинет и поинтересовался дальнейшим планом действий. Об этом он 26 октября написал в своём телеграм-канале
2023-10-26T17:07
2023-10-26T17:07
новости
украина
владимир зеленский
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кирилл буданов
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Президент Украины Владимир Зеленский созвал военный кабинет в "специальном" формате.Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, начальника ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.На встрече также присутствовали командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, полковник ВСУ Андрей Гнатов, генерал ВСУ Александр Тарнавский, командующий Морской пехотой Украины Юрий Содоль, генерал-майор ВСУ Эдуард Москалёв.Зеленский заслушал их доклады по оборонительным и наступательным действиям на своих направлениях. "Откровенный разговор на самые важные темы", - написал президент Украины.
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новости, украина, владимир зеленский, василий малюк, валерий залужный, кирилл буданов, рустем умеров
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Рустем Умеров

Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действий

17:07 26.10.2023
 
© Фото : скриншот видео пресс-службы президента УкраиныВладимир Зеленский на Змеином
Владимир Зеленский на Змеином - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : скриншот видео пресс-службы президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский созвал военный кабинет и поинтересовался дальнейшим планом действий. Об этом он 26 октября написал в своём телеграм-канале
Президент Украины Владимир Зеленский созвал военный кабинет в "специальном" формате.
Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, начальника ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.
"План дальнейших действий с конкретными сроками и расчётами, подкреплённый поставкой от наших партнеров и собственным производством", - написал Зеленский.
На встрече также присутствовали командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, полковник ВСУ Андрей Гнатов, генерал ВСУ Александр Тарнавский, командующий Морской пехотой Украины Юрий Содоль, генерал-майор ВСУ Эдуард Москалёв.
Зеленский заслушал их доклады по оборонительным и наступательным действиям на своих направлениях. "Откровенный разговор на самые важные темы", - написал президент Украины.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 04:39
Страшные цифры потерь обвалят киевский режим. Украинские эксперты и политики теряют веру в победуКонтрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически провалено, боевые действия приняли затяжной характер, при этом ВСУ несут такие потери, что нехватка людей для боев становится острой проблемой для Киева
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВасилий МалюкВалерий ЗалужныйКирилл БудановРустем Умеров
 
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