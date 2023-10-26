Участники спецоперации смогут больше отдыхать - военком Москвы - 26.10.2023 Украина.ру
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Участники спецоперации смогут больше отдыхать - военком Москвы
Участники спецоперации смогут больше отдыхать - военком Москвы - 26.10.2023 Украина.ру
Участники спецоперации смогут больше отдыхать - военком Москвы
Рост числа контрактников в Вооруженных силах России, возможно, позволит чаще отпускать участников спецоперации в отпуск. Об этом 26 октября заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в ходе конференции о соцподдержке и помощи ВС РФ
2023-10-26T13:52
2023-10-26T13:52
контракт
новости
вс рф
отпуск
россия
сво
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"Я думаю, что будет меняться [положение с отпусками военнослужащих в зоне СВО]. &lt;...&gt; Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать, очень важно дать возможность побывать дома. Как говорит верховный главнокомандующий, достаточно большое количество граждан по контракту изъявляет желание и уходит в зону СВО. Я думаю, что у Минобороны будет возможность больше отпускать наших военнослужащих, чтобы они были дома", - сказал он.В свою очередь уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева указала, что каждое второе обращение к ней связано с предоставлением отпуска участникам спецоперации.Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с начала года почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск. Из них 305 тысяч контрактники, остальные - добровольцы. По его словам, президент Владимир Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС РФ по контракту и в следующем году.
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контракт, новости, вс рф, отпуск, россия, сво
контракт, Новости, ВС РФ, отпуск, Россия, СВО

Участники спецоперации смогут больше отдыхать - военком Москвы

13:52 26.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Рост числа контрактников в Вооруженных силах России, возможно, позволит чаще отпускать участников спецоперации в отпуск. Об этом 26 октября заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в ходе конференции о соцподдержке и помощи ВС РФ
"Я думаю, что будет меняться [положение с отпусками военнослужащих в зоне СВО]. <...> Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать, очень важно дать возможность побывать дома. Как говорит верховный главнокомандующий, достаточно большое количество граждан по контракту изъявляет желание и уходит в зону СВО. Я думаю, что у Минобороны будет возможность больше отпускать наших военнослужащих, чтобы они были дома", - сказал он.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева указала, что каждое второе обращение к ней связано с предоставлением отпуска участникам спецоперации.
"Каждое второе обращение - это отпуск военнослужащих, которые уже один срок прошли, второй, и все ещё отпуск не получили", - рассказала Потяева.
Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с начала года почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск. Из них 305 тысяч контрактники, остальные - добровольцы.
По его словам, президент Владимир Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС РФ по контракту и в следующем году.
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