https://ukraina.ru/20231026/1050509269.html

Участники спецоперации смогут больше отдыхать - военком Москвы

Участники спецоперации смогут больше отдыхать - военком Москвы - 26.10.2023 Украина.ру

Участники спецоперации смогут больше отдыхать - военком Москвы

Рост числа контрактников в Вооруженных силах России, возможно, позволит чаще отпускать участников спецоперации в отпуск. Об этом 26 октября заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в ходе конференции о соцподдержке и помощи ВС РФ

2023-10-26T13:52

2023-10-26T13:52

2023-10-26T13:52

контракт

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россия

сво

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"Я думаю, что будет меняться [положение с отпусками военнослужащих в зоне СВО]. <...> Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать, очень важно дать возможность побывать дома. Как говорит верховный главнокомандующий, достаточно большое количество граждан по контракту изъявляет желание и уходит в зону СВО. Я думаю, что у Минобороны будет возможность больше отпускать наших военнослужащих, чтобы они были дома", - сказал он.В свою очередь уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева указала, что каждое второе обращение к ней связано с предоставлением отпуска участникам спецоперации.Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с начала года почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск. Из них 305 тысяч контрактники, остальные - добровольцы. По его словам, президент Владимир Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС РФ по контракту и в следующем году.

https://ukraina.ru/20230918/1049490859.html

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контракт, новости, вс рф, отпуск, россия, сво