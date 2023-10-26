https://ukraina.ru/20231026/1050507918.html

Республиканцы требуют корректировки пакета Байдена по Украине и Израилю

Республиканцы требуют корректировки пакета Байдена по Украине и Израилю - 26.10.2023 Украина.ру

Республиканцы требуют корректировки пакета Байдена по Украине и Израилю

Сенаторы выступают за пересмотр многомиллиардной помощи, который инициировала администрация президента, сообщает WSJ

2023-10-26T13:27

2023-10-26T13:27

2023-10-26T13:27

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Республиканцы в Сенате намерены внести изменения в запрос администрации Байдена о выделении 106 млрд долларов в виде чрезвычайных фондов для Украины, Израиля и Тайваня, а также для управления потоком мигрантов на границе с США.Из 106 млрд большую часть – около 61 млрд долларов – планировалось направить Украине, еще 14 – Израилю, около 9 – на гуманитарную помощь обоим площадкам конфликта. Также Байден предложил около 2 млрд долларов направить на обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и 14 млрд – на ужесточение пограничного контроля: более эффективную обработку мигрантов, ищущих убежища, увеличение количества пограничных патрулей и сотрудников по вопросам убежища, а также возмещение расходов городам и частным организациям, которые приютили мигрантов.Сенатор-республиканец Том Коттон назвал предложение администрации "мертвым по прибытии". Он отметил, что не поддерживает расходы украинского правительства в размере 11,8 млрд долларов США не на военные нужды. Кроме этого он не согласен потратить 3,5 млрд долларов на удовлетворение "потенциальных потребностей жителей Газы". Коттон заявил, что однопартийцы в верхней палате разработают альтернативный законопроект о финансировании.

https://ukraina.ru/20231026/1050504604.html

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