Республиканцы требуют корректировки пакета Байдена по Украине и Израилю - 26.10.2023 Украина.ру
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Республиканцы требуют корректировки пакета Байдена по Украине и Израилю
Республиканцы требуют корректировки пакета Байдена по Украине и Израилю - 26.10.2023 Украина.ру
Республиканцы требуют корректировки пакета Байдена по Украине и Израилю
Сенаторы выступают за пересмотр многомиллиардной помощи, который инициировала администрация президента, сообщает WSJ
2023-10-26T13:27
2023-10-26T13:27
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Республиканцы в Сенате намерены внести изменения в запрос администрации Байдена о выделении 106 млрд долларов в виде чрезвычайных фондов для Украины, Израиля и Тайваня, а также для управления потоком мигрантов на границе с США.Из 106 млрд большую часть – около 61 млрд долларов – планировалось направить Украине, еще 14 – Израилю, около 9 – на гуманитарную помощь обоим площадкам конфликта. Также Байден предложил около 2 млрд долларов направить на обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и 14 млрд – на ужесточение пограничного контроля: более эффективную обработку мигрантов, ищущих убежища, увеличение количества пограничных патрулей и сотрудников по вопросам убежища, а также возмещение расходов городам и частным организациям, которые приютили мигрантов.Сенатор-республиканец Том Коттон назвал предложение администрации "мертвым по прибытии". Он отметил, что не поддерживает расходы украинского правительства в размере 11,8 млрд долларов США не на военные нужды. Кроме этого он не согласен потратить 3,5 млрд долларов на удовлетворение "потенциальных потребностей жителей Газы". Коттон заявил, что однопартийцы в верхней палате разработают альтернативный законопроект о финансировании.
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новости, новости украины, сша, республиканцы
Новости, Новости Украины, США, республиканцы

Республиканцы требуют корректировки пакета Байдена по Украине и Израилю

13:27 26.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Сенаторы выступают за пересмотр многомиллиардной помощи, который инициировала администрация президента, сообщает WSJ
Республиканцы в Сенате намерены внести изменения в запрос администрации Байдена о выделении 106 млрд долларов в виде чрезвычайных фондов для Украины, Израиля и Тайваня, а также для управления потоком мигрантов на границе с США.
Из 106 млрд большую часть – около 61 млрд долларов – планировалось направить Украине, еще 14 – Израилю, около 9 – на гуманитарную помощь обоим площадкам конфликта. Также Байден предложил около 2 млрд долларов направить на обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и 14 млрд – на ужесточение пограничного контроля: более эффективную обработку мигрантов, ищущих убежища, увеличение количества пограничных патрулей и сотрудников по вопросам убежища, а также возмещение расходов городам и частным организациям, которые приютили мигрантов.
Сенатор-республиканец Том Коттон назвал предложение администрации "мертвым по прибытии". Он отметил, что не поддерживает расходы украинского правительства в размере 11,8 млрд долларов США не на военные нужды.
Кроме этого он не согласен потратить 3,5 млрд долларов на удовлетворение "потенциальных потребностей жителей Газы". Коттон заявил, что однопартийцы в верхней палате разработают альтернативный законопроект о финансировании.
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 12:06
Премьер Словакии назвал мирный план Зеленского нереалистичным и отказался помогать УкраинеПремьер-министр Словакии Роберт Фицо 26 октября в ходе встречи с депутатами заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине
 
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