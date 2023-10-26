https://ukraina.ru/20231026/1050507111.html

Смена политики Словакии, новая PR-парадигма США, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октября

Смена политики Словакии, новая PR-парадигма США, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октября - 26.10.2023 Украина.ру

Смена политики Словакии, новая PR-парадигма США, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октября

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался поддерживать оказание военной помощи Украине и продление антироссийских санкций. В Белом доме задумались о смене PR в отношении помощи Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-10-26T13:18

2023-10-26T13:18

2023-10-26T14:12

хроники

эксклюзив

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Выступая перед парламентом Словакии новый премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что не собирается голосовать в ЕС «ни за какие санкции» против России без оценки эффекта от санкций для его страны.«Я не буду голосовать ни за какие санкции против России, пока не будет на столе анализ их влияния на Словакию. Если будут санкции, которые будут нам вредить, как было до этого, то я не вижу никаких причин их поддерживать», — подчеркнул Фицо, выступая перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.Кроме того, Фицо заявил, что не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине.«Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата», — заявил Фицо.Он указал, что на этом этапе у России «большие территориальные достижения, чем у Украины».Премьер-министр Словакии подчеркнул, что выступает за прекращение боевых действий. Но договариваться об этом должны Россия и США, а не Россия и Украина.«Я выступаю за завершение военных действий, и мне всё равно, какой это будет план. О чем договорятся — это дело русских и американцев. Вы знаете, что украинцы здесь не играют никакой роли — о чём договорятся русские с американцами, это и будет иметь силу, я хочу, чтобы был мир. Я не поддерживаю никакие планы Зеленского, потому что они абсолютно нереалистичны с точки зрения условий, которые выдвигаются», — указал словацкий премьер.При этом Фицо отметил, что продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.В России уже отреагировали на заявления премьер-министра Словакии, отметив, что отказ Братиславы продолжать военную поддержку Киеву вряд ли сильно скажется на боевых действиях на Украине.«Действительно, не такая большая доля Словакии была в обеспечении вооружениями (Киева), поэтому действительно это вряд ли повлияет на весь процесс. Вот что касается США, то главным рулевым в этом процессе являются США, вовсе не Киев. Поэтому, конечно, чем дольше США будут продолжать подливать масло в огонь своими действиями, своей прямой вовлечённостью в этот конфликт, тем дольше все будет продолжаться», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На Украине официальных комментариев по поводу заявлений Фицо пока не было.Смена парадигмыКак сообщило издание Politico, Белый дом пытается отходить от позиционирования военной помощи Украине и другим государствам, в первую очередь Израилю, как «борьбы за идеалы»."Белый дом тихо призывает законодателей от обеих партий преподносить военные усилия за рубежом как потенциальный экономический бум внутри страны", - информировало издание, сославшись на пять помощников из Белого дома и законодателей, давших комментарии на условиях анонимности.Издание заполучило копию тезисов Белого дома.«Пополняя наши запасы оружия, мы сотрудничаем с оборонной промышленностью США, чтобы увеличить наши мощности и удовлетворить потребности США и наших союзников как сейчас, так и в будущем. Этот дополнительный запрос инвестирует более $ 50 млрд в американскую оборонно-промышленную базу, обеспечивая, чтобы наши Вооружённые силы продолжали оставаться наиболее боеспособной, боеспособной и лучше всего оснащенной боевой силой, которую когда-либо видел мир, а также расширяя производственные линии, укрепляя американскую экономику и создавая новые американские рабочие места», — указывалось в тезисах.Издание процитировало лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнела, который призвал не отделять события на Украине от событий в Израиле.«На Украине не убивают ни одного американца. Мы восстанавливаем нашу промышленную базу. Украинцы уничтожают армию одного из наших крупнейших соперников. Мне трудно найти в этом что-то неправильное. Я думаю, это замечательно, что они защищаются», — заявил он в программе Face the Nation на канале CBSКак утверждали источники Politico в Белом доме, они поддерживали связь с Макконнеллом на протяжении всей спецоперации и высказывание республиканца тепло приняли в Демократической партии.В свою очередь в Минобороны США при общении с политиками делают упор на то, что благодаря вооружению Украины оборонпром США получил почти $ 20 млрд. В эту сумму входят почти $ 3,1 млрд, направленные на расширение мощностей промышленной базы США, включая увеличение производства артиллерии примерно в шесть раз за три года.Politico отметило, что в течение последних 20 месяцев аргументы президента США Джо Байдена концентрировались вокруг «высоких целей, таких как защита демократий и разъяснение того, что собственная национальная безопасность Соединённых Штатов окажется под угрозой, если Владимир Путин добьется успеха».Теперь же Байден делает упор на выгоду для экономики США.«Мы отправляем на Украину технику, находящуюся у нас на складах. И когда мы используем деньги, выделенные конгрессом, мы используем их для пополнения наших собственных запасов, наших запасов новым оборудованием. Оборудование, которое защищает Америку и производится в Америке. Ракеты "Патриот" для батарей ПВО, производства Аризоны. Артиллерийские снаряды производятся в 12 штатах страны, в Пенсильвании, Огайо, Техасе. И многое другое. Вы знаете, как и во время Второй мировой войны, сегодня патриотически настроенные американские рабочие создают арсенал демократии и служат делу свободы», — пояснял Байден во время недавней речи в Овальном кабинете.Публикацию Politico прокомментировали в России.«Боевая метастаза вашингтонского обкома, интернет-газета Politico сообщает нам, что американский PR украинского дельца больше не работает или работает не совсем так как хотелось бы. И коммуникационную стратегию необходимо менять, пока не стало слишком поздно. Что же не работает? В статье так прямо об этом не говорится. Но мы с вами — опытные пиарщики — вспомним, как всё начиналось: "Защита демократии и свободы от недемократии и несвободы", "победить Путина на поле боя", "нанести России стратегическое поражение", "свободная и независимая Украина", "доллар по 200 рублей", "экономика разорвана в клочья", "сохраним моральный мировой порядок, основанный на правилах", "защита наших европейских союзников". Всё это, отмечает Politico, в прошлом. Что же в настоящем? Что сработает? Конгрессменам США (как демократам, так и республиканцам, сочувствующим святому делу распила бюджетов поддержки Украины защиты демократии правильного миропорядка) раздаются темники, по которым им предлагается шпарить во время общения с прессой. Там незамысловато: "Инвестиции в американскую промышленность, сохранение жизней американских солдат пока Украина расправляется с нашим противником на поле боя, запуск новых производственных линий, поддержка американских рабочих, сохранение боеспособности американской армии"», — отметил профильный Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».По словам авторов канала, «аргументы, которые использовались ранее, и отсылки к тому, что в росте цен на потребительские товары виноват Путин, больше не работают».«На кону пакет помощи Украине и прочим страждущим в размере $ 106 млрд, и потому законодатели должны все вместе постараться и говорить строго по розданным им методичкам для того, чтобы на телевизоре создавалась позитивная картинка», — указывалось в публикации.Авторы отмечают, что таким образом напрашивается простой вывод: на каждый подобный случай нужен набор общих железобетонных тезисов (даже если они такие же слабые, как и предыдущие), которые пиарщики в своих спикеров «должны вбивать дубиной народного гнева, чтоб никто не дай бог не сказал чего-то выбивающегося из общей картины; даже если ему очень хочется; даже если этот спикер — депутат, министр или президент».ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 3 обстрела из артиллерии 155 мм, на Горловском — 4 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм, на Ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 25 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Зайцево, Гольмовский, Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).«Поступили сведения о ранении гражданского лица, мужчины, в Травневом», — сообщило представительство.Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение в Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.На следующие сутки обстрелы продолжились. В 06:50 по Гольмовскому выпустили 3 снаряда калибром 152 мм.По данным агентства «Таврия. Новости Херсонской области» вчера ВСУ выпустили по этому региону России 87 снарядов.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 87 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 12; Князе-Григоровка — 9; Каланчак — 4; Крынки — 11; Великая Лепетиха — 12; Сергеевка — 7; Казачьи Лагеря — 7; Малая Лепетиха — 4; Мирное — 3; Раденск — 8; Новая Маячка — 6; Макаровка — 4», — информировало издание.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань, Корсунка, Крынки, Песчановка.«Один мирный житель погиб в результате обстрела села Раденск, сообщили в экстренных службах. Также в результате обстрела ВСУ населенного пункта Крынки один мирный житель получил ранения тяжёлой степени тяжести», — отмечалось в публикации издания в 10:15.Утром 26 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.«В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптеров сброшено два взрывных устройства. ...В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас», — писал Гладков.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было.Кроме того, в Волоконовском районе в селе Тишанка с БПЛА был сброшен один неустановленный боеприпас. Никто не пострадал. В результате атаки был повреждён инфраструктурный объект связи.Также в Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино было выпущено 5 миномётных снарядов, также в селе осуществлен сброс двух взрывных устройств с БПЛА. Пострадавших и разрушений не было. Над селом Доброе был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Обошлось без последствий на земле.«В Шебекинском городском округе по селу Белянка выпущено 9 миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 7, по селу Середа — 6, по хутору Мухин — 4, по хуторам Панков и Марьино — по 3 миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — отмечал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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