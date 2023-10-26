Новый премьер Словакии с антиукраинской позицией может подорвать единство ЕС и НАТО - Fox News - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050503140.html
Новый премьер Словакии с антиукраинской позицией может подорвать единство ЕС и НАТО - Fox News
Новый премьер Словакии с антиукраинской позицией может подорвать единство ЕС и НАТО - Fox News - 26.10.2023 Украина.ру
Новый премьер Словакии с антиукраинской позицией может подорвать единство ЕС и НАТО - Fox News
Назначение на пост премьер-министра Словакии Роберта Фицо с суверенной пророссийской позицией может полностью изменить внешнюю политику страны, пошатнув и без того хрупкое единство в ЕС и НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Fox News
2023-10-26T10:58
2023-10-26T10:59
новости
роберт фицо
словакия
ес
нато
украина
россия
военная помощь
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101733/75/1017337528_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_4b3c173714453be2f9bfcaa043558a96.jpg
Президент Словакии Зузана Чапутова на церемонии в президентском дворце официально назначила главу победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберта Фицо премьер-министром. Новый премьер, занявший этот пост в четвёртый раз, пообещал, что возглавляемое им коалиционное правительство будет проводить суверенную внешнюю политику.Автор отмечает, что Фицо ранее согласился с заявлением президента России Владимира Путина, назвавшим украинское правительство и государство нацистским, угрожающим этническим русским на востоке страны. Новый премьер неоднократно выступал против санкций ЕС в отношении России, продолжения выделения Киеву помощи и членства Украины в НАТО. Также он усомнился в способности ВСУ вытеснить "вторгшуюся российскую армию".В публикации подчёркивается, что граничащая с Украиной Словакия, население которой составляет 5,5 миллиона человек, до сих пор "стойко" поддерживала Киев, "жертвуя оружие и открывая свои границы для спасающихся от войны беженцев".По словам Фицо, и ранее критиковавшего власти страны за поддержку Украины, из-за передачи военной техники ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии. А военную помощь Киеву со стороны республики необходимо остановить, поскольку это приводит только к гибели людей.
https://ukraina.ru/20231026/1050494907.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101733/75/1017337528_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e6d6b81dc0c74bc428cade8c09216b12.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, роберт фицо, словакия, ес, нато, украина, россия, военная помощь, санкции
Новости, Роберт Фицо, Словакия, ЕС, НАТО, Украина, Россия, военная помощь, санкции

Новый премьер Словакии с антиукраинской позицией может подорвать единство ЕС и НАТО - Fox News

10:58 26.10.2023 (обновлено: 10:59 26.10.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Назначение на пост премьер-министра Словакии Роберта Фицо с суверенной пророссийской позицией может полностью изменить внешнюю политику страны, пошатнув и без того хрупкое единство в ЕС и НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Fox News
Президент Словакии Зузана Чапутова на церемонии в президентском дворце официально назначила главу победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберта Фицо премьер-министром. Новый премьер, занявший этот пост в четвёртый раз, пообещал, что возглавляемое им коалиционное правительство будет проводить суверенную внешнюю политику.
"Победа Фицо может ознаменовать резкий поворот во внешней политике страны и подорвать хрупкое единство в Евросоюзе и НАТО", - говорится в статье.
Автор отмечает, что Фицо ранее согласился с заявлением президента России Владимира Путина, назвавшим украинское правительство и государство нацистским, угрожающим этническим русским на востоке страны. Новый премьер неоднократно выступал против санкций ЕС в отношении России, продолжения выделения Киеву помощи и членства Украины в НАТО. Также он усомнился в способности ВСУ вытеснить "вторгшуюся российскую армию".
В публикации подчёркивается, что граничащая с Украиной Словакия, население которой составляет 5,5 миллиона человек, до сих пор "стойко" поддерживала Киев, "жертвуя оружие и открывая свои границы для спасающихся от войны беженцев".
По словам Фицо, и ранее критиковавшего власти страны за поддержку Украины, из-за передачи военной техники ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии. А военную помощь Киеву со стороны республики необходимо остановить, поскольку это приводит только к гибели людей.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 00:52
Орбан и Фицо "тролят" Запад пророссийской позицией – PoliticoПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо нагло "тролят" Запад своими пророссийскими выпадами и высказываниями. Чтобы ещё сильнее "оскорбить блок во время встречи лидеров ЕС в четверг в Брюсселе", оба политика объединятся. Об этом говорится в новой статье Politico
 
НовостиРоберт ФицоСловакияЕСНАТОУкраинаРоссиявоенная помощьсанкции
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
Лента новостейМолния