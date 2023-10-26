https://ukraina.ru/20231026/1050503140.html
Новый премьер Словакии с антиукраинской позицией может подорвать единство ЕС и НАТО - Fox News
Новый премьер Словакии с антиукраинской позицией может подорвать единство ЕС и НАТО - Fox News - 26.10.2023 Украина.ру
Новый премьер Словакии с антиукраинской позицией может подорвать единство ЕС и НАТО - Fox News
Назначение на пост премьер-министра Словакии Роберта Фицо с суверенной пророссийской позицией может полностью изменить внешнюю политику страны, пошатнув и без того хрупкое единство в ЕС и НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Fox News
2023-10-26T10:58
2023-10-26T10:58
2023-10-26T10:59
новости
роберт фицо
словакия
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военная помощь
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Президент Словакии Зузана Чапутова на церемонии в президентском дворце официально назначила главу победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберта Фицо премьер-министром. Новый премьер, занявший этот пост в четвёртый раз, пообещал, что возглавляемое им коалиционное правительство будет проводить суверенную внешнюю политику.Автор отмечает, что Фицо ранее согласился с заявлением президента России Владимира Путина, назвавшим украинское правительство и государство нацистским, угрожающим этническим русским на востоке страны. Новый премьер неоднократно выступал против санкций ЕС в отношении России, продолжения выделения Киеву помощи и членства Украины в НАТО. Также он усомнился в способности ВСУ вытеснить "вторгшуюся российскую армию".В публикации подчёркивается, что граничащая с Украиной Словакия, население которой составляет 5,5 миллиона человек, до сих пор "стойко" поддерживала Киев, "жертвуя оружие и открывая свои границы для спасающихся от войны беженцев".По словам Фицо, и ранее критиковавшего власти страны за поддержку Украины, из-за передачи военной техники ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии. А военную помощь Киеву со стороны республики необходимо остановить, поскольку это приводит только к гибели людей.
https://ukraina.ru/20231026/1050494907.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, роберт фицо, словакия, ес, нато, украина, россия, военная помощь, санкции
Новости, Роберт Фицо, Словакия, ЕС, НАТО, Украина, Россия, военная помощь, санкции
Новый премьер Словакии с антиукраинской позицией может подорвать единство ЕС и НАТО - Fox News
10:58 26.10.2023 (обновлено: 10:59 26.10.2023)
Назначение на пост премьер-министра Словакии Роберта Фицо с суверенной пророссийской позицией может полностью изменить внешнюю политику страны, пошатнув и без того хрупкое единство в ЕС и НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Fox News
Президент Словакии Зузана Чапутова на церемонии в президентском дворце официально назначила главу победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберта Фицо премьер-министром. Новый премьер, занявший этот пост в четвёртый раз, пообещал, что возглавляемое им коалиционное правительство будет проводить суверенную внешнюю политику.
"Победа Фицо может ознаменовать резкий поворот во внешней политике страны и подорвать хрупкое единство в Евросоюзе и НАТО", - говорится в статье.
Автор отмечает, что Фицо ранее согласился с заявлением президента России Владимира Путина, назвавшим украинское правительство и государство нацистским, угрожающим этническим русским на востоке страны. Новый премьер неоднократно выступал против санкций ЕС в отношении России, продолжения выделения Киеву помощи и членства Украины в НАТО. Также он усомнился в способности ВСУ вытеснить "вторгшуюся российскую армию".
В публикации подчёркивается, что граничащая с Украиной Словакия, население которой составляет 5,5 миллиона человек, до сих пор "стойко" поддерживала Киев, "жертвуя оружие и открывая свои границы для спасающихся от войны беженцев".
По словам Фицо, и ранее критиковавшего власти страны за поддержку Украины, из-за передачи военной техники ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии. А военную помощь Киеву со стороны республики необходимо остановить, поскольку это приводит только к гибели людей.