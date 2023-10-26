https://ukraina.ru/20231026/1050503140.html

Новый премьер Словакии с антиукраинской позицией может подорвать единство ЕС и НАТО - Fox News

Новый премьер Словакии с антиукраинской позицией может подорвать единство ЕС и НАТО - Fox News - 26.10.2023 Украина.ру

Новый премьер Словакии с антиукраинской позицией может подорвать единство ЕС и НАТО - Fox News

Назначение на пост премьер-министра Словакии Роберта Фицо с суверенной пророссийской позицией может полностью изменить внешнюю политику страны, пошатнув и без того хрупкое единство в ЕС и НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Fox News

2023-10-26T10:58

2023-10-26T10:58

2023-10-26T10:59

новости

роберт фицо

словакия

ес

нато

украина

россия

военная помощь

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101733/75/1017337528_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_4b3c173714453be2f9bfcaa043558a96.jpg

Президент Словакии Зузана Чапутова на церемонии в президентском дворце официально назначила главу победившей на парламентских выборах в Словакии партии Smer Роберта Фицо премьер-министром. Новый премьер, занявший этот пост в четвёртый раз, пообещал, что возглавляемое им коалиционное правительство будет проводить суверенную внешнюю политику.Автор отмечает, что Фицо ранее согласился с заявлением президента России Владимира Путина, назвавшим украинское правительство и государство нацистским, угрожающим этническим русским на востоке страны. Новый премьер неоднократно выступал против санкций ЕС в отношении России, продолжения выделения Киеву помощи и членства Украины в НАТО. Также он усомнился в способности ВСУ вытеснить "вторгшуюся российскую армию".В публикации подчёркивается, что граничащая с Украиной Словакия, население которой составляет 5,5 миллиона человек, до сих пор "стойко" поддерживала Киев, "жертвуя оружие и открывая свои границы для спасающихся от войны беженцев".По словам Фицо, и ранее критиковавшего власти страны за поддержку Украины, из-за передачи военной техники ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии. А военную помощь Киеву со стороны республики необходимо остановить, поскольку это приводит только к гибели людей.

https://ukraina.ru/20231026/1050494907.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, роберт фицо, словакия, ес, нато, украина, россия, военная помощь, санкции