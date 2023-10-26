С начала контрнаступления число раненых в ВСУ выросло в три раза - FT - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050503022.html
С начала контрнаступления число раненых в ВСУ выросло в три раза - FT
С начала контрнаступления число раненых в ВСУ выросло в три раза - FT - 26.10.2023 Украина.ру
С начала контрнаступления число раненых в ВСУ выросло в три раза - FT
Количество раненых ВСУ с начала лета выросло в три раза, сообщили 26 октября журналисты РИА Новости со ссылкой на Financial Times
2023-10-26T12:01
2023-10-26T12:05
новости
украина
всу
потери всу
вооруженные силы украины
медики
раненые
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042512255_0:287:3071:2015_1920x0_80_0_0_fca736229a6242690aceab8c09580500.jpg
С журналистами FT пообщалась военная медик, служащая на линии фронте, Алина Белоус.После начала контрнаступления ВСУ она и другие медики работают "24 часа в сутки, семь дней в неделю", рассказала Белоус и отметила, что число раненых выросло в три раза.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что ни на одном участке фронта так называемое контрнаступление ВСУ не привело к успехам. А постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что так называемый украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным.Потери ВСУ на начало октября составили 90 тысяч военных убитыми и ранеными. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley.
https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042512255_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_95f72896b90256dcb4ef636ba3339fb7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, потери всу, вооруженные силы украины, медики, раненые, контрнаступление
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, медики, раненые, контрнаступление

С начала контрнаступления число раненых в ВСУ выросло в три раза - FT

12:01 26.10.2023 (обновлено: 12:05 26.10.2023)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Количество раненых ВСУ с начала лета выросло в три раза, сообщили 26 октября журналисты РИА Новости со ссылкой на Financial Times
С журналистами FT пообщалась военная медик, служащая на линии фронте, Алина Белоус.
После начала контрнаступления ВСУ она и другие медики работают "24 часа в сутки, семь дней в неделю", рассказала Белоус и отметила, что число раненых выросло в три раза.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что ни на одном участке фронта так называемое контрнаступление ВСУ не привело к успехам. А постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что так называемый украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным.
Потери ВСУ на начало октября составили 90 тысяч военных убитыми и ранеными. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 04:39
Страшные цифры потерь обвалят киевский режим. Украинские эксперты и политики теряют веру в победуКонтрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически провалено, боевые действия приняли затяжной характер, при этом ВСУ несут такие потери, что нехватка людей для боев становится острой проблемой для Киева
 
НовостиУкраинаВСУпотери ВСУВооруженные силы Украинымедикираненыеконтрнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
Лента новостейМолния