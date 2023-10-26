https://ukraina.ru/20231026/1050503022.html
С начала контрнаступления число раненых в ВСУ выросло в три раза - FT
С начала контрнаступления число раненых в ВСУ выросло в три раза - FT - 26.10.2023 Украина.ру
С начала контрнаступления число раненых в ВСУ выросло в три раза - FT
Количество раненых ВСУ с начала лета выросло в три раза, сообщили 26 октября журналисты РИА Новости со ссылкой на Financial Times
2023-10-26T12:01
2023-10-26T12:01
2023-10-26T12:05
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всу
потери всу
вооруженные силы украины
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раненые
контрнаступление
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С журналистами FT пообщалась военная медик, служащая на линии фронте, Алина Белоус.После начала контрнаступления ВСУ она и другие медики работают "24 часа в сутки, семь дней в неделю", рассказала Белоус и отметила, что число раненых выросло в три раза.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что ни на одном участке фронта так называемое контрнаступление ВСУ не привело к успехам. А постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что так называемый украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным.Потери ВСУ на начало октября составили 90 тысяч военных убитыми и ранеными. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley.
https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, потери всу, вооруженные силы украины, медики, раненые, контрнаступление
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, медики, раненые, контрнаступление
С начала контрнаступления число раненых в ВСУ выросло в три раза - FT
12:01 26.10.2023 (обновлено: 12:05 26.10.2023)
Количество раненых ВСУ с начала лета выросло в три раза, сообщили 26 октября журналисты РИА Новости со ссылкой на Financial Times
С журналистами FT пообщалась военная медик, служащая на линии фронте, Алина Белоус.
После начала контрнаступления ВСУ она и другие медики работают "24 часа в сутки, семь дней в неделю", рассказала Белоус и отметила, что число раненых выросло в три раза.
ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что ни на одном участке фронта так называемое контрнаступление ВСУ не привело к успехам. А постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что так называемый украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным.
Потери ВСУ на начало октября составили 90 тысяч военных убитыми и ранеными. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley.