https://ukraina.ru/20231026/1050500821.html

Ужесточение мобилизации и проблемы с ротацией на фронте. Главное на Украине на утро 26 октября

Ужесточение мобилизации и проблемы с ротацией на фронте. Главное на Украине на утро 26 октября - 26.10.2023 Украина.ру

Ужесточение мобилизации и проблемы с ротацией на фронте. Главное на Украине на утро 26 октября

В Верховной Раде анонсировали ужесточение мобилизационных мер на Украине и рассказали о проблемах с ротацией и нехваткой добровольцев

2023-10-26T09:47

2023-10-26T09:47

2023-10-26T09:48

эксклюзив

хроники

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О необходимости ужесточить мобилизацию в интервью "Украинской правде" народный депутат от партии "Голос" и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин."Война на истощение – это постоянно война ресурсов.И один из важнейших ресурсов – мобилизационный. Когда планировалась большая наступательная операция, которая и сейчас продолжается, то начиная с ноября и примерно по апрель-май мобилизационные планы существенно увеличивались. Сейчас, насколько я понимаю, дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потерь личного состава - из-за погибших, раненых во время боевых действий - и, возможно, из-за необходимости формировать новые соединения, новые бригады", - рассказал Рахманин.Он напомнил, что Верховная Рада снизила мобилизационный возраст. Притом сделала это по требованию военных."До недавнего времени граждане, которым не исполнилось 28 лет и не служили в ВСУ, не могли быть мобилизованными. Военные настаивали на том, что им необходим этот мобилизационный ресурс и просили нас снизить планку. Мы её снизили", - отметил Рахманин.Однако президент Украины Владимир Зеленский не подписал принятый парламентом документ. По мнению Рахманина это может быть связано с тремя причинами."Во-первых, это – достаточно чувствительная вещь и, возможно, президент учитывает общественные настроения. Есть семьи, которые переживают, чтобы их дети не попали в армию, не попали на фронт. Второй момент – прагматичный. Есть очень грубый расчёт: чтобы один человек воевал, 10 человек должны работать в тылу. У нас сейчас, к сожалению, достаточно серьезная нехватка квалифицированных кадров. И третий момент: у нас демографическая ситуация была печальной и до полномасштабного вторжения, и сейчас она, мягко говоря, не улучшается: и из-за миграции, и из-за войны. Соответственно, чтобы кроме мобилизационного иметь еще и демографический ресурс, чтобы население резко не сокращалось, это тоже нужно учитывать", - предположил Разманин, подчеркнув, что не знает, чем на самом деле руководствуется президент, не подписывая этот закон.Кроме того, Рахманин назвал причины, которые вынудили Раду снизить мобилизационный возраст.Первой причиной являются особенности боевых действий."Например, штурмовые действия, когда личный состав выбрасывается в 8-10 километрах от линии боевого столкновения и дальше идёт, таща на себе десятки килограммов: оружие, боекомплекты, питание, бронежилеты. Они (военнослужащие — Ред.) преодолевают пешком это расстояние и практически без паузы начинают штурмовые действия.Если человеку, условно говоря, 55 или 57, это для него достаточно тяжёлое испытание", - отметил нардеп.Второй причиной является внедрение новых технологий."Второй вопрос – война сейчас становится более современной: активно используются БПЛА, компьютерные программы. Это требует больших навыков и, соответственно, людей, имеющих эти навыки или легче им научиться. Человека, который только что овладел телефоном, очень трудно быстро научить каким-то практичным вещам работе с определенными компьютерными программами", - указал Рахманин.Кроме того, он заявил о том, что на Украине даже ТЦК (аналоги военкоматов — Ред.) имеют весьма смутное представление о мобилизационных ресурсах. Электронный реестр военнообязанных и призывников — система "Оберег" - не удовлетворяет всем требованиям. По сути это база данных, основу которой составила бумажная документация."У нас были случаи, когда человек, который значился где-то в Дрогобыче, за это время успел поработать в Черновцах, Киеве, уехал в Польшу, вернулся, воюет и уже даже мог погибнуть, а ему приходят повестки по месту жительства с требованием явиться вТЦК. То есть чётко сосчитать людей, которые должны стоять на учете и теоретически подлежат потенциальной мобилизации, ТЦК не могут", - пожаловался Рахманин.Отдельно народный депутат рассказал о ротации украинских войск на передовой."У нас физически нет возможности ротировать бригады полноценно, как это происходило в условиях "АТО", "ООС". Для этого нужно иметь гораздо большие Вооружённые сил. Мы сейчас это просто не можем потянуть. У нас бригады очень редко выводятся куда-то далеко. Обычно они отводятся на два-три недели во вторую или третью линию, где они просто выдыхают, пополняют минимально насколько это возможно личный состав, вооружение, и снова выводятся на линию боевого соприкосновения", - отметил Рахманин.Он подчеркнул, что сегодня такой ресурс, как добровольцы, исчерпался."По приблизительным оценкам, в первой половине 2022 года среди тех, кто попал в Силы обороны — не только в ВСУ, но в первую очередь в ВСУ — приблизительно 400 тыс. добровольцев. Это — огромная цифра. Это — неимоверная цифра. Но, по большому счёту, все, кто хотел добровольно пойти, они уже закончились", - подчеркнул Рахманин.Примечательно, что это же ранее говорили и другие комментаторы. Так за три недели до высказваний Рахманина, в интервью украинскому политологу Юрию Романенко военкор Тарас Деркач также заявил об исчерпании добровольческого ресурса на Украине."У нас закончились добровольцы <...>Мы делали материалы, что добровольцы закончились. Их больше нет и не будет - мы это понимаем. Потому что общество неоднородное. Конечно, оно поддерживает, хочет победы. Но на это что-то нужно поставить. Требуют от мужчин поставить что-то — жизнь. Но желающих всё меньше и меньше. И это не потому, что у нас плохие люди. В чём я вижу мобилизационную причину: у нас не налажен процесс", - отметил Деркач.По его мнению, людей в войска отдают по принципу "кого Бог на душу послал" - "кого набрали". При этом с кадрами, с коррупцией в военкоматах вопрос решён не был. Более того, ситуация осложнилась с мобилизацией ограниченно годных."Поэтому у командира роты есть 30%, которые на постоянной ротации. Это люди, которые психологически, физически просто выхолащиваются. Плюс потери, ранения. А замены-то нет! Опытный боец на фронте — это человек, который прошёл через что-то, его подготовили на войне. И, например, это человек получил ранение или убит. Замены нет", - указал Деркач.По словам украинского военкора, вопрос бы решился, если бы к мобилизации относились выборочно: в части направляли тех, кого просит командование, а не кого наберут.Примечательно, что о коррупции и о недоборе спустя три недели говорил и нардеп Рахманин."На каком-то этапе у нас являлись аутсайдерами по пополнению мобилизационного ресурса западные регионы и Одесская область. Там очень сложно было с мобилизацией, в частности, из-за коррупционного фактора: то есть, с одной стороны, была определённая часть людей, которые имели возможность откупиться, а с другой стороны план как-то нужно было выполнять и кого-то хватали на улице. А были регионы, где этот план выполнялся на 80%, 90%, 95%. Сейчас же, например, есть регионы, где раньше процент [мобилизации] был 80%, а теперь – 10%", - заявил Рахманин.В то же время, российские военные подозревают, что Украина скрытно готовит ресурсы для наступления. Свидетельством этого является временное отсутствие некоторых наиболее подготовленных бригад на передовой."Я удивлён, что ни (ВСУ — Ред.) бьют в самое толстое место [обороны ВС РФ], которое может быть. Как бы это не было обманным манёвром потому, что кроме новых — Гвардии наступления — новых бригад, есть же ещё и старые подразделения, которые участвовали в том числе и в Изюмской операции. И где они сейчас и как выглядят, я не наблюдаю. Т.е. мы видим 82-ю "свинокопытную" [бригаду], 33-ю"ч....сосную" и 47-ю "гомосексуальную" - такие подразделения. А где старые бригады и подразделения и бригады? Я их не наблюдаю. Как бы не получилось, что основной удар [украинцев] ещё впереди. Очень бы не хотелось",- отмечал в начале октября в интервью проекту "Ледоруб" командир ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков.При этом украинские политики не демонстрируют желания идти на переговоры, а нацелены на победу в конфликте военным путём.

https://ukraina.ru/20231025/1050486881.html

https://ukraina.ru/20231025/1050472965.html

https://ukraina.ru/20231025/1050465980.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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