Экс-генсек НАТО назвал Путина тщательно взвешивающим слова человеком - 26.10.2023 Украина.ру
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Экс-генсек НАТО назвал Путина тщательно взвешивающим слова человеком
Экс-генсек НАТО назвал Путина тщательно взвешивающим слова человеком - 26.10.2023 Украина.ру
Экс-генсек НАТО назвал Путина тщательно взвешивающим слова человеком
Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана считает, что президент России Владимир Путин является человеком, который тщательно взвешивает свои слова, передает газета El Pais
2023-10-26T07:24
2023-10-26T07:24
владимир путин
новости
нато
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"Он (Путин) более холодный человек, чем (первый президент РФ Борис) Ельцин. Он человек, который много обдумывает вещи, прежде чем их сказать; который готовит темы, который знает, что месть - это блюдо, которое лучше подавать холодным", — сказал Солана, отметив, что он лично был знаком с президентом РФ.Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, бывший генсек НАТО выразил опасения по поводу личности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.Солана в прошлом занимал различные министерские посты в правительстве Испании. С 1995 по 1999 год был генеральным секретарем Североатлантического альянса, а с 1999 по 2009 год он являлся генеральным секретарем Совета Европейского Союза.
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владимир путин, новости, нато, россия, президент
Владимир Путин, Новости, НАТО, Россия, президент

Экс-генсек НАТО назвал Путина тщательно взвешивающим слова человеком

07:24 26.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана считает, что президент России Владимир Путин является человеком, который тщательно взвешивает свои слова, передает газета El Pais
"Он (Путин) более холодный человек, чем (первый президент РФ Борис) Ельцин. Он человек, который много обдумывает вещи, прежде чем их сказать; который готовит темы, который знает, что месть - это блюдо, которое лучше подавать холодным", — сказал Солана, отметив, что он лично был знаком с президентом РФ.
Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, бывший генсек НАТО выразил опасения по поводу личности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"В Израиле слишком много лет правит человек, которого я не уважаю. Нетаньяху - это провал, он был одним из самых жестких политиков, ответственных за несоблюдение договоренностей об образовании двух государств", — считает он.
Солана в прошлом занимал различные министерские посты в правительстве Испании. С 1995 по 1999 год был генеральным секретарем Североатлантического альянса, а с 1999 по 2009 год он являлся генеральным секретарем Совета Европейского Союза.
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Путин озаботился судьбой детей участников СВОПрезидент России Владимир Путин 23 октября на встрече с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым в Кремле призвал уделять особое внимание детям участников спецоперации на Украине
 
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