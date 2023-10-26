https://ukraina.ru/20231026/1050497301.html

Экс-генсек НАТО назвал Путина тщательно взвешивающим слова человеком

Экс-генсек НАТО назвал Путина тщательно взвешивающим слова человеком - 26.10.2023 Украина.ру

Экс-генсек НАТО назвал Путина тщательно взвешивающим слова человеком

Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана считает, что президент России Владимир Путин является человеком, который тщательно взвешивает свои слова, передает газета El Pais

2023-10-26T07:24

2023-10-26T07:24

2023-10-26T07:24

владимир путин

новости

нато

россия

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050295279_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_1c64f7deb533c00ca2309ba588c939e6.jpg

"Он (Путин) более холодный человек, чем (первый президент РФ Борис) Ельцин. Он человек, который много обдумывает вещи, прежде чем их сказать; который готовит темы, который знает, что месть - это блюдо, которое лучше подавать холодным", — сказал Солана, отметив, что он лично был знаком с президентом РФ.Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, бывший генсек НАТО выразил опасения по поводу личности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.Солана в прошлом занимал различные министерские посты в правительстве Испании. С 1995 по 1999 год был генеральным секретарем Североатлантического альянса, а с 1999 по 2009 год он являлся генеральным секретарем Совета Европейского Союза.

https://ukraina.ru/20231023/1050410570.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, новости, нато, россия, президент