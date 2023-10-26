Евросоюз отстает от планов предоставить Киеву к марту миллион снарядов - Bloomberg - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050496665.html
Евросоюз отстает от планов предоставить Киеву к марту миллион снарядов - Bloomberg
Евросоюз отстает от планов предоставить Киеву к марту миллион снарядов - Bloomberg - 26.10.2023 Украина.ру
Евросоюз отстает от планов предоставить Киеву к марту миллион снарядов - Bloomberg
Евросоюз не успевает предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту, план выполнен примерно на 30%. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Блумберг
2023-10-26T06:15
2023-10-26T06:16
новости
ес
военная помощь
украина
сво
снаряды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050441850_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_ab17d59ee060cd37d29a7bd04bc52bd6.jpg
Ранее о своей уверенности в том, что ЕС поставит обещанные боеприпасы на Украину к февралю 2024 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Европейский союз отстаёт от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту", - утверждается в сообщении Блумберг.По данным агентства из различных источников и документов следует, что к настоящему моменту план на производство боеприпасов для Киева выполнен примерно на 30%.Ранее главы МИД и минобороны стран Евросоюза согласовали на политическом уровне план, согласно которому Украине к марту 2024 года должен быть поставлен один миллион боеприпасов. Также был согласован план совместных закупок и производства для пополнения собственных запасов снарядов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе.
https://ukraina.ru/20231024/1050434937.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050441850_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d567daa22ab86efd52448b915e190547.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ес, военная помощь, украина, сво, снаряды
Новости, ЕС, военная помощь, Украина, СВО, снаряды

Евросоюз отстает от планов предоставить Киеву к марту миллион снарядов - Bloomberg

06:15 26.10.2023 (обновлено: 06:16 26.10.2023)
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP / Matt Rourke
Читать в
Евросоюз не успевает предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту, план выполнен примерно на 30%. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Блумберг
Ранее о своей уверенности в том, что ЕС поставит обещанные боеприпасы на Украину к февралю 2024 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Европейский союз отстаёт от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту", - утверждается в сообщении Блумберг.
По данным агентства из различных источников и документов следует, что к настоящему моменту план на производство боеприпасов для Киева выполнен примерно на 30%.
Ранее главы МИД и минобороны стран Евросоюза согласовали на политическом уровне план, согласно которому Украине к марту 2024 года должен быть поставлен один миллион боеприпасов. Также был согласован план совместных закупок и производства для пополнения собственных запасов снарядов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2023
24 октября, 10:30
Всех мощностей мира не хватит на нужды Киева - украинский министрВсе оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева в нынешнем конфликте, заявил 23 октября министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин изданию Politico
 
НовостиЕСвоенная помощьУкраинаСВОснаряды
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
Лента новостейМолния