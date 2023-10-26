Евросоюз отстает от планов предоставить Киеву к марту миллион снарядов - Bloomberg
06:15 26.10.2023 (обновлено: 06:16 26.10.2023)
© AP / Matt Rourke
© AP / Matt Rourke
Евросоюз не успевает предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту, план выполнен примерно на 30%. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Блумберг
Ранее о своей уверенности в том, что ЕС поставит обещанные боеприпасы на Украину к февралю 2024 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Европейский союз отстаёт от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту", - утверждается в сообщении Блумберг.
По данным агентства из различных источников и документов следует, что к настоящему моменту план на производство боеприпасов для Киева выполнен примерно на 30%.
Ранее главы МИД и минобороны стран Евросоюза согласовали на политическом уровне план, согласно которому Украине к марту 2024 года должен быть поставлен один миллион боеприпасов. Также был согласован план совместных закупок и производства для пополнения собственных запасов снарядов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе.