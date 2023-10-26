https://ukraina.ru/20231026/1050496665.html

Евросоюз отстает от планов предоставить Киеву к марту миллион снарядов - Bloomberg

Евросоюз отстает от планов предоставить Киеву к марту миллион снарядов - Bloomberg - 26.10.2023 Украина.ру

Евросоюз отстает от планов предоставить Киеву к марту миллион снарядов - Bloomberg

Евросоюз не успевает предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту, план выполнен примерно на 30%. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Блумберг

2023-10-26T06:15

2023-10-26T06:15

2023-10-26T06:16

новости

ес

военная помощь

украина

сво

снаряды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050441850_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_ab17d59ee060cd37d29a7bd04bc52bd6.jpg

Ранее о своей уверенности в том, что ЕС поставит обещанные боеприпасы на Украину к февралю 2024 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Европейский союз отстаёт от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту", - утверждается в сообщении Блумберг.По данным агентства из различных источников и документов следует, что к настоящему моменту план на производство боеприпасов для Киева выполнен примерно на 30%.Ранее главы МИД и минобороны стран Евросоюза согласовали на политическом уровне план, согласно которому Украине к марту 2024 года должен быть поставлен один миллион боеприпасов. Также был согласован план совместных закупок и производства для пополнения собственных запасов снарядов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе.

https://ukraina.ru/20231024/1050434937.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ес, военная помощь, украина, сво, снаряды