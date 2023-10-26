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Белый дом намерен обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США
Белый дом намерен обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США - 26.10.2023 Украина.ру
Белый дом намерен обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США
Последующее выделение средств на помощь Украине станет залогом экономического роста Соединённых Штатов Америки. Именно так обосновывает дальнейшее спонсорство Киева администрация президента Джо Байдена, сообщает Politico
2023-10-26T01:07
2023-10-26T01:07
2023-10-26T01:07
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спецоперация
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Обращаясь к представителям обеих политических партий в Конгрессе, Джо Байден призвал убедить общественность, что поддержка Украины "послужит на пользу созданию новых рабочих мест" и укреплению промышленной базы США. К обоюдовыгодному обоснованию пришлось прибегнуть из-за растущего скептицизма в рядах американцев относительно необходимости продолжать усилия по поддержке Киева и сомнений относительно компетентности команды Белого дома вопросах экономической политики.Как заявил газете высокопоставленный представитель Республиканской партии, своим шагом администрация Байдена имплицитно "признала, что ее риторика касательно Украины была катастрофой и что её необходимо изменить". Ранее республиканец, ставший спикером палаты представителей США заявил, что вопрос поддержки Украины "высший приоритет".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, вашингтон, украина, военная помощь, экономика, сво, спецоперация
Новости, США, Вашингтон, Украина, военная помощь, экономика, СВО, Спецоперация
Белый дом намерен обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США
Последующее выделение средств на помощь Украине станет залогом экономического роста Соединённых Штатов Америки. Именно так обосновывает дальнейшее спонсорство Киева администрация президента Джо Байдена, сообщает Politico
Обращаясь к представителям обеих политических партий в Конгрессе, Джо Байден призвал убедить общественность, что поддержка Украины "послужит на пользу созданию новых рабочих мест" и укреплению промышленной базы США.
"Пополняя наши запасы оружия, мы сотрудничаем с оборонной промышленностью США, чтобы нарастить наши мощности и удовлетворить потребности нашей страны и её союзников как сейчас, так и в будущем", – говорится в статье.
К обоюдовыгодному обоснованию пришлось прибегнуть из-за растущего скептицизма в рядах американцев относительно необходимости продолжать усилия по поддержке Киева и сомнений относительно компетентности команды Белого дома вопросах экономической политики.
Как заявил газете высокопоставленный представитель Республиканской партии, своим шагом администрация Байдена имплицитно "признала, что ее риторика касательно Украины была катастрофой и что её необходимо изменить".
"Были предприняты некоторые усилия, чтобы помочь администрации понять, что её риторика совершенно неприемлема – они используют формулировки, на которые республиканцы не реагируют, при этом не приводя убедительных аргументов", - прокомментировал собеседник Politico.
Ранее республиканец, ставший спикером палаты представителей США заявил
, что вопрос поддержки Украины "высший приоритет".