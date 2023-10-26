https://ukraina.ru/20231026/1050495056.html

Белый дом намерен обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США

Белый дом намерен обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США - 26.10.2023 Украина.ру

Белый дом намерен обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США

Последующее выделение средств на помощь Украине станет залогом экономического роста Соединённых Штатов Америки. Именно так обосновывает дальнейшее спонсорство Киева администрация президента Джо Байдена, сообщает Politico

2023-10-26T01:07

2023-10-26T01:07

2023-10-26T01:07

новости

сша

вашингтон

украина

военная помощь

экономика

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102949/91/1029499182_0:318:3072:2046_1920x0_80_0_0_2f9b75a7da2a1529962fece12b235310.jpg

Обращаясь к представителям обеих политических партий в Конгрессе, Джо Байден призвал убедить общественность, что поддержка Украины "послужит на пользу созданию новых рабочих мест" и укреплению промышленной базы США. К обоюдовыгодному обоснованию пришлось прибегнуть из-за растущего скептицизма в рядах американцев относительно необходимости продолжать усилия по поддержке Киева и сомнений относительно компетентности команды Белого дома вопросах экономической политики.Как заявил газете высокопоставленный представитель Республиканской партии, своим шагом администрация Байдена имплицитно "признала, что ее риторика касательно Украины была катастрофой и что её необходимо изменить". Ранее республиканец, ставший спикером палаты представителей США заявил, что вопрос поддержки Украины "высший приоритет".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вашингтон, украина, военная помощь, экономика, сво, спецоперация