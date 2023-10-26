Белый дом намерен обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050495056.html
Белый дом намерен обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США
Белый дом намерен обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США - 26.10.2023 Украина.ру
Белый дом намерен обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США
Последующее выделение средств на помощь Украине станет залогом экономического роста Соединённых Штатов Америки. Именно так обосновывает дальнейшее спонсорство Киева администрация президента Джо Байдена, сообщает Politico
2023-10-26T01:07
2023-10-26T01:07
новости
сша
вашингтон
украина
военная помощь
экономика
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102949/91/1029499182_0:318:3072:2046_1920x0_80_0_0_2f9b75a7da2a1529962fece12b235310.jpg
Обращаясь к представителям обеих политических партий в Конгрессе, Джо Байден призвал убедить общественность, что поддержка Украины "послужит на пользу созданию новых рабочих мест" и укреплению промышленной базы США. К обоюдовыгодному обоснованию пришлось прибегнуть из-за растущего скептицизма в рядах американцев относительно необходимости продолжать усилия по поддержке Киева и сомнений относительно компетентности команды Белого дома вопросах экономической политики.Как заявил газете высокопоставленный представитель Республиканской партии, своим шагом администрация Байдена имплицитно "признала, что ее риторика касательно Украины была катастрофой и что её необходимо изменить". Ранее республиканец, ставший спикером палаты представителей США заявил, что вопрос поддержки Украины "высший приоритет".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102949/91/1029499182_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_4f1f40caf346b90f4fc642652ddc839f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, вашингтон, украина, военная помощь, экономика, сво, спецоперация
Новости, США, Вашингтон, Украина, военная помощь, экономика, СВО, Спецоперация

Белый дом намерен обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США

01:07 26.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
Последующее выделение средств на помощь Украине станет залогом экономического роста Соединённых Штатов Америки. Именно так обосновывает дальнейшее спонсорство Киева администрация президента Джо Байдена, сообщает Politico
Обращаясь к представителям обеих политических партий в Конгрессе, Джо Байден призвал убедить общественность, что поддержка Украины "послужит на пользу созданию новых рабочих мест" и укреплению промышленной базы США.
"Пополняя наши запасы оружия, мы сотрудничаем с оборонной промышленностью США, чтобы нарастить наши мощности и удовлетворить потребности нашей страны и её союзников как сейчас, так и в будущем", – говорится в статье.
К обоюдовыгодному обоснованию пришлось прибегнуть из-за растущего скептицизма в рядах американцев относительно необходимости продолжать усилия по поддержке Киева и сомнений относительно компетентности команды Белого дома вопросах экономической политики.
Как заявил газете высокопоставленный представитель Республиканской партии, своим шагом администрация Байдена имплицитно "признала, что ее риторика касательно Украины была катастрофой и что её необходимо изменить".

"Были предприняты некоторые усилия, чтобы помочь администрации понять, что её риторика совершенно неприемлема – они используют формулировки, на которые республиканцы не реагируют, при этом не приводя убедительных аргументов", - прокомментировал собеседник Politico.

Ранее республиканец, ставший спикером палаты представителей США заявил, что вопрос поддержки Украины "высший приоритет".
 
НовостиСШАВашингтонУкраинавоенная помощьэкономикаСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
Лента новостейМолния