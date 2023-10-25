"Израильская модель" и новая тактика в Авдеевке. Что говорили об Украине 25 октября в мире - 25.10.2023 Украина.ру
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"Израильская модель" и новая тактика в Авдеевке. Что говорили об Украине 25 октября в мире
"Израильская модель" и новая тактика в Авдеевке. Что говорили об Украине 25 октября в мире - 25.10.2023 Украина.ру
"Израильская модель" и новая тактика в Авдеевке. Что говорили об Украине 25 октября в мире
В последнее время Киеву все чаще навязывают “израильскую модель” развития отношений с Западом, однако, возможно, сам Зеленский и не догадывается о рисках подобного сценария, пишут западные СМИ
2023-10-25T18:36
2023-10-25T18:36
эксклюзив
россия
украина
вс рф
запад
сша
вооружения
нато
авдеевка
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Тактика, поразившая западных офицеровС каждым днем положение ВСУ ухудшается: теперь им приходится ожидать ударов не только с воздуха, но и из-под земли. И это только начало неприятностей, пишет Fakt.В данном случае речь идет об Авдеевском направлении, где вэсэушники не то что испытывают трудности, они буквально подавлены армией России.Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* считает, что Украина вскоре вовсе потеряет Авдеевку.“Ситуация трагическая. Все военные знают, что на Авдеевку переброшены войска с южного фронта. Это значит, что прости-прощай южное наступление. Русские снимают три армии из-под Купянска для Авдеевки, и мы понимаем, что скорее всего продавят”, - заявил Арестович.Он полагает, что в случае взятия Авдеевки российскими силами, это будет означать приговор не самой Украине, а приговор системе, благодаря которой ВСУ теряют седьмой город подряд.В частности, подобная ситуация складывается благодаря выверенной и систематичной тактике ВС РФ. В интервью Fakt пресс-секретарь 110-й отдельной механизированной бригады, которая несколько дней отбивала атаки российских военных, Антон Коцукон рассказал об изменении поведения российских военнослужащих. По его словам, ситуация на фронте складывается явно не в пользу в ВСУ. Коцукон рассказал, что отныне украинцам нужно обращать внимание не только на то, что происходит в воздухе, но и под землей."Русские копают туннели ближе к нашим позициям, во-первых, для маскировки, а во-вторых, чтобы неожиданно выйти к нашим линиям обороны", – утверждает украинский военный.Польский армейский офицер Вальдемар Скшипчак удивляется сооруженным туннелям, которые позволяют российским солдатам ограничить потери и приблизиться к позициям ВСУ. Военный признался, что ничего подобного он не видел очень давно."Это тактика времен Наполеоновских войн или Первой мировой войны. Тогда так занимали крепости, окопы. Рыли туннели, закладывали мины и взрывали их вместе с противником. В учебниках сегодня ничего такого уже не встретишь, это сиюминутные решения, которые командиры принимают на поле боя", – рассказывает порталу Fakt офицер.Скшипчак считает, что украинцев на Авдеевском направлении ждет еще много “сюрпризов” и это только начало проблем."На мой взгляд, русские готовятся к масштабным наступлениям, которые они проведут зимой, когда земля замерзнет. В данный же момент они стремятся улучшить свое положение, чтобы обеспечить себе более удобные исходные позиции для запланированных атак. На данный момент уже подтягиваются войска из глубины России, которые до настоящего времени проходили подготовку", – говорит военный.Оценивая ситуацию на фронте, польский офицер, помимо уязвимого Авдеевского направления назвал еще два направления, куда готовятся идти российские войска. Среди них он выделил район Купянска и Красного Лимана. Сомнительные инженерные достижения ВСУВ связи с плачевным состоянием украинской армии, министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью Politico призвал Запад наращивать объем производства оружия, в том числе поближе к линии соприкосновения.Однако, заявляет он, даже всех мировых мощностей производства оружия будет недостаточно для покрытия потребностей ВСУ. В Politico пишут, что Украине для поддержания своих военных усилий может потребоваться примерно полтора миллиона снарядов в год.Сетуя на отсутствие запрашиваемой техники, вэсэушники пытаются модернизировать некоторое списанное оружие, пишет Financial Times. Недавним примером служит преобразование украинскими военнослужащими американских ракет AIM-9 Sadewinder.Премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что эти ракеты были выведены из строя, однако ВСУ нашли способ запускать их с земли: “своего рода самодельная противовоздушная оборона”, говорит премьер.При этом чиновник заявляет, что подобные ракеты помогут Украине пережить зиму, но призвал не сильно надеяться на них, так как ракеты не являются долговременным решением проблемы.Financial Times Шмыгаль рассказал, что подобная практика происходит на постоянной основе и даже была заключена некая договоренность с Западом, согласно которой они берут устаревшую технику или снаряды и “апгрейдят” под собственные нужды.“Сейчас в приоритете создание совместных предприятий с европейскими и американскими компаниями военно-промышленного комплекса. Этим летом украинский государственный "Укроборонпром" подписал соглашение с немецким производителем оружия Rheinmetall о ремонте поврежденных танков "Леопард" и прочей бронетехники, а также об изготовлении новых боевых машин”, – уточнил Шмыгаль.Однако поставки вооружения для Киева с каждым днем становятся чем-то за гранью реальности. На этот процесс может повлиять как избрание нового президента США, так и конфликт на Ближнем Востоке. Поэтому, как полагает, Камышин, “совершенно бессмысленно стремиться к полной самостоятельности, потому что "ни одна страна не в состоянии вынести такие объемы потребления".Однако он на полной уверенности заявил, что Украина сможет производить и получать боеприпасы в таких количествах, которые позволят сделать ее запасы вооружений равноценными "арсеналу всего свободного мира". Кроме того, он добавил, что у американской военной промышленности и армии всегда будет желание тесно сотрудничать с Украиной.Риски “израильской модели”А в это время в США все чаще говорят о развитии отношений с Украиной в рамках "израильской модели", заявили в The American Conservative.Смысл этой политики таков: Киев должен зависеть от Вашингтона и его финансирования вне НАТО. Однако эксперты предупреждают: "израильская модель" станет для Украины провальной.На недавней встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, глава американского военного ведомства Ллойд Остин заявил об очередном пакете помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.Однако у такой помощи есть своеобразный подтекст. В издании полагают, что “дополнительный пакет” по сути успокоит как Зеленского, так и поставит Украину на путь постоянной зависимости от США. Это и есть основа так называемой “израильской модели”, которая предполагает то, что Вашингтон даже в отсутствие официального договора о союзнических отношениях будет предоставлять Украине значительную финансовую, экономическую и военную помощь, разведывательные данные, а также оказывать дипломатическую поддержку, не получая взамен практически ничего.Авторы статьи полагают, что смысл такой политики состоит в том, чтобы привязать Вашингтон и его европейских союзников к Украине вне рамок НАТО. На днях неоконсервативная журналистка Сьюзан Глассер написала новый биографический очерк о советнике Байдена по национальной безопасности Джейке Салливане, который яростно убеждал Зеленского в целесообразности израильской модели.Но Зеленский не в курсе рисков и сопутствующих проблем. В The American Conservative отмечают, что со временем различия между интересами клиента и покровителя уменьшаются до такой степени, что любое предположение о возможном несовпадении интересов Вашингтона и Израиля вызывает возмущение и скандал.“Еще хуже другое. Израильская модель показала, что у клиента аппетит приходит во время еды. Лобби порабощенных народов уже пользуется чрезмерным влиянием в Вашингтоне”, - отмечают в издании.Авторы The American Conservative в заключение добавили, что на сегодня для Украины существует только один путь продвижения вперед, и проходит он через стол переговоров, а к израильской модели следует относиться как к поучительной истории и предостережению, не рассматривая ее в качестве панацеи.* Включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20231025/1050476733.html
https://ukraina.ru/20231025/1050460453.html
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Серафима Тимохина
Серафима Тимохина
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эксклюзив, россия, украина, вс рф, запад, сша, вооружения, нато, авдеевка
Эксклюзив, Россия, Украина, ВС РФ, Запад, США, вооружения, НАТО, Авдеевка

"Израильская модель" и новая тактика в Авдеевке. Что говорили об Украине 25 октября в мире

18:36 25.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Израиля и Украины
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Серафима Тимохина
автор Украина.ру
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В последнее время Киеву все чаще навязывают “израильскую модель” развития отношений с Западом, однако, возможно, сам Зеленский и не догадывается о рисках подобного сценария, пишут западные СМИ
Тактика, поразившая западных офицеров
С каждым днем положение ВСУ ухудшается: теперь им приходится ожидать ударов не только с воздуха, но и из-под земли. И это только начало неприятностей, пишет Fakt.
В данном случае речь идет об Авдеевском направлении, где вэсэушники не то что испытывают трудности, они буквально подавлены армией России.
Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* считает, что Украина вскоре вовсе потеряет Авдеевку.
Ситуация трагическая. Все военные знают, что на Авдеевку переброшены войска с южного фронта. Это значит, что прости-прощай южное наступление. Русские снимают три армии из-под Купянска для Авдеевки, и мы понимаем, что скорее всего продавят”, - заявил Арестович.
Он полагает, что в случае взятия Авдеевки российскими силами, это будет означать приговор не самой Украине, а приговор системе, благодаря которой ВСУ теряют седьмой город подряд.
В частности, подобная ситуация складывается благодаря выверенной и систематичной тактике ВС РФ. В интервью Fakt пресс-секретарь 110-й отдельной механизированной бригады, которая несколько дней отбивала атаки российских военных, Антон Коцукон рассказал об изменении поведения российских военнослужащих.
По его словам, ситуация на фронте складывается явно не в пользу в ВСУ. Коцукон рассказал, что отныне украинцам нужно обращать внимание не только на то, что происходит в воздухе, но и под землей.
"Русские копают туннели ближе к нашим позициям, во-первых, для маскировки, а во-вторых, чтобы неожиданно выйти к нашим линиям обороны", – утверждает украинский военный.
- РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 15:17
Ситуация под Авдеевкой: российские силы продвигаются и закрепляются на позицияхПодразделения российской армии продолжают укреплять свои позиции на авдеевском терриконе, который в этот вторник полностью перешел под их контроль
Польский армейский офицер Вальдемар Скшипчак удивляется сооруженным туннелям, которые позволяют российским солдатам ограничить потери и приблизиться к позициям ВСУ. Военный признался, что ничего подобного он не видел очень давно.
"Это тактика времен Наполеоновских войн или Первой мировой войны. Тогда так занимали крепости, окопы. Рыли туннели, закладывали мины и взрывали их вместе с противником.
В учебниках сегодня ничего такого уже не встретишь, это сиюминутные решения, которые командиры принимают на поле боя", – рассказывает порталу Fakt офицер.
Скшипчак считает, что украинцев на Авдеевском направлении ждет еще много “сюрпризов” и это только начало проблем.
"На мой взгляд, русские готовятся к масштабным наступлениям, которые они проведут зимой, когда земля замерзнет. В данный же момент они стремятся улучшить свое положение, чтобы обеспечить себе более удобные исходные позиции для запланированных атак.
На данный момент уже подтягиваются войска из глубины России, которые до настоящего времени проходили подготовку", – говорит военный.
Оценивая ситуацию на фронте, польский офицер, помимо уязвимого Авдеевского направления назвал еще два направления, куда готовятся идти российские войска. Среди них он выделил район Купянска и Красного Лимана.
Сомнительные инженерные достижения ВСУ
В связи с плачевным состоянием украинской армии, министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью Politico призвал Запад наращивать объем производства оружия, в том числе поближе к линии соприкосновения.
Однако, заявляет он, даже всех мировых мощностей производства оружия будет недостаточно для покрытия потребностей ВСУ. В Politico пишут, что Украине для поддержания своих военных усилий может потребоваться примерно полтора миллиона снарядов в год.
Сетуя на отсутствие запрашиваемой техники, вэсэушники пытаются модернизировать некоторое списанное оружие, пишет Financial Times. Недавним примером служит преобразование украинскими военнослужащими американских ракет AIM-9 Sadewinder.
Премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что эти ракеты были выведены из строя, однако ВСУ нашли способ запускать их с земли: “своего рода самодельная противовоздушная оборона”, говорит премьер.
Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ
25 октября, 05:25
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При этом чиновник заявляет, что подобные ракеты помогут Украине пережить зиму, но призвал не сильно надеяться на них, так как ракеты не являются долговременным решением проблемы.
Financial Times Шмыгаль рассказал, что подобная практика происходит на постоянной основе и даже была заключена некая договоренность с Западом, согласно которой они берут устаревшую технику или снаряды и “апгрейдят” под собственные нужды.
“Сейчас в приоритете создание совместных предприятий с европейскими и американскими компаниями военно-промышленного комплекса. Этим летом украинский государственный "Укроборонпром" подписал соглашение с немецким производителем оружия Rheinmetall о ремонте поврежденных танков "Леопард" и прочей бронетехники, а также об изготовлении новых боевых машин”, – уточнил Шмыгаль.
Однако поставки вооружения для Киева с каждым днем становятся чем-то за гранью реальности. На этот процесс может повлиять как избрание нового президента США, так и конфликт на Ближнем Востоке.
Поэтому, как полагает, Камышин, “совершенно бессмысленно стремиться к полной самостоятельности, потому что "ни одна страна не в состоянии вынести такие объемы потребления".
Однако он на полной уверенности заявил, что Украина сможет производить и получать боеприпасы в таких количествах, которые позволят сделать ее запасы вооружений равноценными "арсеналу всего свободного мира".
Кроме того, он добавил, что у американской военной промышленности и армии всегда будет желание тесно сотрудничать с Украиной.
Риски “израильской модели”
А в это время в США все чаще говорят о развитии отношений с Украиной в рамках "израильской модели", заявили в The American Conservative.
Смысл этой политики таков: Киев должен зависеть от Вашингтона и его финансирования вне НАТО. Однако эксперты предупреждают: "израильская модель" станет для Украины провальной.
На недавней встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, глава американского военного ведомства Ллойд Остин заявил об очередном пакете помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.
Однако у такой помощи есть своеобразный подтекст. В издании полагают, что “дополнительный пакет” по сути успокоит как Зеленского, так и поставит Украину на путь постоянной зависимости от США.
Это и есть основа так называемой “израильской модели”, которая предполагает то, что Вашингтон даже в отсутствие официального договора о союзнических отношениях будет предоставлять Украине значительную финансовую, экономическую и военную помощь, разведывательные данные, а также оказывать дипломатическую поддержку, не получая взамен практически ничего.
Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
23 октября, 05:00
Виктор Баранец о том, почему после Израиля задёргался Зеленский, но США "успокоили" его поставкой ATACMSАмериканское вооружение, передаваемое Киеву, с каждым разом становится все мощнее и дальнобойнее. Потому что Вашингтон еще верит в "победу" Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Авторы статьи полагают, что смысл такой политики состоит в том, чтобы привязать Вашингтон и его европейских союзников к Украине вне рамок НАТО.
На днях неоконсервативная журналистка Сьюзан Глассер написала новый биографический очерк о советнике Байдена по национальной безопасности Джейке Салливане, который яростно убеждал Зеленского в целесообразности израильской модели.
Но Зеленский не в курсе рисков и сопутствующих проблем. В The American Conservative отмечают, что со временем различия между интересами клиента и покровителя уменьшаются до такой степени, что любое предположение о возможном несовпадении интересов Вашингтона и Израиля вызывает возмущение и скандал.
“Еще хуже другое. Израильская модель показала, что у клиента аппетит приходит во время еды. Лобби порабощенных народов уже пользуется чрезмерным влиянием в Вашингтоне”, - отмечают в издании.
Авторы The American Conservative в заключение добавили, что на сегодня для Украины существует только один путь продвижения вперед, и проходит он через стол переговоров, а к израильской модели следует относиться как к поучительной истории и предостережению, не рассматривая ее в качестве панацеи.
* Включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
 
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