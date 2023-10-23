Обученные ЦРУ террористы заявили, что все их цели в России "полностью законны" - 23.10.2023 Украина.ру
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Обученные ЦРУ террористы заявили, что все их цели в России "полностью законны"
Обученные ЦРУ террористы заявили, что все их цели в России "полностью законны" - 23.10.2023 Украина.ру
Обученные ЦРУ террористы заявили, что все их цели в России "полностью законны"
Партнёрство ЦРУ с украинскими спецслужбами после государственного переворота на Украине в 2014 году расширилось и вышло на качественно новый уровень. Об этом сообщила в опубликованной 23 октября статье американская газета The Washington Post.
2023-10-23T18:18
2023-10-23T18:18
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В публикации"Украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России" большое внимание уделено сотрудничеству спецслужб двух стран. Начальник СБУ Василий Малюк в заявлении для американского издания прокомментировал такое направление активности, включающее также теракты в отношении гражданских лиц и гражданских объектов на территории России, словами: "Все объекты, по которым действует СБУ, полностью законны".Малюк находится в контакте "с высшими должностными лицами ЦРУ и другими американскими чиновниками в Вашингтоне", отметило издание. В публикации приводятся его угрозы врагам нынешнего руководства постсоветской республики, а также описываются подробности убийств сотрудниками украинских спецслужб граждан Российской Федерации.ЦРУ обучала и оснащала СБУ и ГУР Минобороны Украины. По информации издания, американская спецслужба якобы непричастна к террористической деятельности украинских коллег на территории России. При этом в публикации отмечено, что "официальные лица признали, что границы иногда были размыты".Опасаясь наследия КГБ СССР в украинских спецслужбах, сказано в публикации, "ЦРУ работало с СБУ над созданием совершенно нового управления, которое, по словам чиновников, будет сосредоточено на операциях так называемых "активных мер" против России и будет изолировано от других подразделений СБУ. Новое подразделение прозаично назвали "Пятым управлением", чтобы отличить его от четырех давних подразделений СБУ. По словам чиновников, с тех пор было добавлено шестое управление для работы с британским шпионским агентством МИ-6".ЦРУ предоставило своим украинским коллегам средства защищенной связи и подслушивания, которые позволяли "Украине перехватывать российские телефонные звонки и электронную почту". Со ссылкой на неких неназванных "чиновников" отмечено также, что "тренировочные площадки располагались за пределами Киева, где отобранные новобранцы проходили инструктаж со стороны сотрудников ЦРУ" - так создавались подразделения, "способные действовать в тылу линии фронта и работать как тайные группы".Авторы статьи отметили, что их материал "основан на интервью с более чем двумя дюжинами нынешних и бывших сотрудников разведки и безопасности Украины, США и западных стран". При этом само издание "проверило ключевые детали с помощью нескольких источников, включая западных чиновников, имеющих доступ к независимым потокам разведывательной информации".
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новости, сбу, главное управление разведки украины (гур), сша, цру, василий малюк, кирилл буданов, гур моу, террористы, терроризм, террористическая группа, спецоперация
Новости, СБУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), США, ЦРУ, Василий Малюк, Кирилл Буданов, ГУР МОУ, террористы, терроризм, террористическая группа, Спецоперация

Обученные ЦРУ террористы заявили, что все их цели в России "полностью законны"

18:18 23.10.2023
 
© Фото : Служба безпеки УкраїниКирилл Буданов и Василий Малюк
Кирилл Буданов и Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Служба безпеки України
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Партнёрство ЦРУ с украинскими спецслужбами после государственного переворота на Украине в 2014 году расширилось и вышло на качественно новый уровень. Об этом сообщила в опубликованной 23 октября статье американская газета The Washington Post.
В публикации"Украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России" большое внимание уделено сотрудничеству спецслужб двух стран. Начальник СБУ Василий Малюк в заявлении для американского издания прокомментировал такое направление активности, включающее также теракты в отношении гражданских лиц и гражданских объектов на территории России, словами: "Все объекты, по которым действует СБУ, полностью законны".
Малюк находится в контакте "с высшими должностными лицами ЦРУ и другими американскими чиновниками в Вашингтоне", отметило издание. В публикации приводятся его угрозы врагам нынешнего руководства постсоветской республики, а также описываются подробности убийств сотрудниками украинских спецслужб граждан Российской Федерации.
ЦРУ обучала и оснащала СБУ и ГУР Минобороны Украины. По информации издания, американская спецслужба якобы непричастна к террористической деятельности украинских коллег на территории России. При этом в публикации отмечено, что "официальные лица признали, что границы иногда были размыты".
Опасаясь наследия КГБ СССР в украинских спецслужбах, сказано в публикации, "ЦРУ работало с СБУ над созданием совершенно нового управления, которое, по словам чиновников, будет сосредоточено на операциях так называемых "активных мер" против России и будет изолировано от других подразделений СБУ. Новое подразделение прозаично назвали "Пятым управлением", чтобы отличить его от четырех давних подразделений СБУ. По словам чиновников, с тех пор было добавлено шестое управление для работы с британским шпионским агентством МИ-6".
ЦРУ предоставило своим украинским коллегам средства защищенной связи и подслушивания, которые позволяли "Украине перехватывать российские телефонные звонки и электронную почту". Со ссылкой на неких неназванных "чиновников" отмечено также, что "тренировочные площадки располагались за пределами Киева, где отобранные новобранцы проходили инструктаж со стороны сотрудников ЦРУ" - так создавались подразделения, "способные действовать в тылу линии фронта и работать как тайные группы".
Авторы статьи отметили, что их материал "основан на интервью с более чем двумя дюжинами нынешних и бывших сотрудников разведки и безопасности Украины, США и западных стран". При этом само издание "проверило ключевые детали с помощью нескольких источников, включая западных чиновников, имеющих доступ к независимым потокам разведывательной информации".
- РИА Новости, 1920, 23.10.2023
16:56
Убийство Дугиной планировали в СБУ, Зеленский согласовал теракт - The Washington PostСлужба безопасности Украины до сих пор не находит в себе смелости официально заявить о причастности к убийству гражданских лиц на территории России. Очередное признание в этом анонимы из СБУ сделали в опубликованной 23 октября статье The Washington Post
 
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