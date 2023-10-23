https://ukraina.ru/20231023/1050421773.html

Обученные ЦРУ террористы заявили, что все их цели в России "полностью законны"

Обученные ЦРУ террористы заявили, что все их цели в России "полностью законны" - 23.10.2023 Украина.ру

Обученные ЦРУ террористы заявили, что все их цели в России "полностью законны"

Партнёрство ЦРУ с украинскими спецслужбами после государственного переворота на Украине в 2014 году расширилось и вышло на качественно новый уровень. Об этом сообщила в опубликованной 23 октября статье американская газета The Washington Post.

2023-10-23T18:18

2023-10-23T18:18

2023-10-23T18:18

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В публикации"Украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России" большое внимание уделено сотрудничеству спецслужб двух стран. Начальник СБУ Василий Малюк в заявлении для американского издания прокомментировал такое направление активности, включающее также теракты в отношении гражданских лиц и гражданских объектов на территории России, словами: "Все объекты, по которым действует СБУ, полностью законны".Малюк находится в контакте "с высшими должностными лицами ЦРУ и другими американскими чиновниками в Вашингтоне", отметило издание. В публикации приводятся его угрозы врагам нынешнего руководства постсоветской республики, а также описываются подробности убийств сотрудниками украинских спецслужб граждан Российской Федерации.ЦРУ обучала и оснащала СБУ и ГУР Минобороны Украины. По информации издания, американская спецслужба якобы непричастна к террористической деятельности украинских коллег на территории России. При этом в публикации отмечено, что "официальные лица признали, что границы иногда были размыты".Опасаясь наследия КГБ СССР в украинских спецслужбах, сказано в публикации, "ЦРУ работало с СБУ над созданием совершенно нового управления, которое, по словам чиновников, будет сосредоточено на операциях так называемых "активных мер" против России и будет изолировано от других подразделений СБУ. Новое подразделение прозаично назвали "Пятым управлением", чтобы отличить его от четырех давних подразделений СБУ. По словам чиновников, с тех пор было добавлено шестое управление для работы с британским шпионским агентством МИ-6".ЦРУ предоставило своим украинским коллегам средства защищенной связи и подслушивания, которые позволяли "Украине перехватывать российские телефонные звонки и электронную почту". Со ссылкой на неких неназванных "чиновников" отмечено также, что "тренировочные площадки располагались за пределами Киева, где отобранные новобранцы проходили инструктаж со стороны сотрудников ЦРУ" - так создавались подразделения, "способные действовать в тылу линии фронта и работать как тайные группы".Авторы статьи отметили, что их материал "основан на интервью с более чем двумя дюжинами нынешних и бывших сотрудников разведки и безопасности Украины, США и западных стран". При этом само издание "проверило ключевые детали с помощью нескольких источников, включая западных чиновников, имеющих доступ к независимым потокам разведывательной информации".

https://ukraina.ru/20231023/1050418040.html

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новости, сбу, главное управление разведки украины (гур), сша, цру, василий малюк, кирилл буданов, гур моу, террористы, терроризм, террористическая группа, спецоперация