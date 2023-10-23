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На Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков

На Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков - 23.10.2023 Украина.ру

На Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков

Налаженный наркотрафик в Лычаковскую колонию приносил преступникам до 1,5 млн грн в месяц. Львовские полицейские пресекли деятельность двух группировок, сообщает 23 октября Национальная полиция Украины

2023-10-23T17:12

2023-10-23T17:12

2023-10-23T17:12

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Лидеры группировок отбывали срок, но это им не мешало ежедневно получать до 150 наркосодержащих таблеток. В дальнейшем запрещенные вещества распространялись среди заключенных. В причастности к поставкам наркотических веществ подозреваются 11 человек: в одну группировку входили четверо, остальные – в другую.Также в состав преступных групп входили так называемые "корректировщики". Они помогали перебрасывать наркотики через забор в учреждение.

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