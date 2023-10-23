На Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков - 23.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231023/1050418859.html
На Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков
На Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков - 23.10.2023 Украина.ру
На Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков
Налаженный наркотрафик в Лычаковскую колонию приносил преступникам до 1,5 млн грн в месяц. Львовские полицейские пресекли деятельность двух группировок, сообщает 23 октября Национальная полиция Украины
2023-10-23T17:12
2023-10-23T17:12
новости
новости украины
наркотики
колония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050418726_0:0:1065:600_1920x0_80_0_0_a331d7b0f14e5645a93e57faddf115d8.jpg
Лидеры группировок отбывали срок, но это им не мешало ежедневно получать до 150 наркосодержащих таблеток. В дальнейшем запрещенные вещества распространялись среди заключенных. В причастности к поставкам наркотических веществ подозреваются 11 человек: в одну группировку входили четверо, остальные – в другую.Также в состав преступных групп входили так называемые "корректировщики". Они помогали перебрасывать наркотики через забор в учреждение.
https://ukraina.ru/20231019/1050319961.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050418726_30:0:915:664_1920x0_80_0_0_0fa26aa7135a8be17048ed22115e1074.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, наркотики, колония
Новости, Новости Украины, наркотики, колония

На Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков

17:12 23.10.2023
 
© Национальная полиция УкраиныНа Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков
На Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков
© Национальная полиция Украины
Читать в
Налаженный наркотрафик в Лычаковскую колонию приносил преступникам до 1,5 млн грн в месяц. Львовские полицейские пресекли деятельность двух группировок, сообщает 23 октября Национальная полиция Украины
Лидеры группировок отбывали срок, но это им не мешало ежедневно получать до 150 наркосодержащих таблеток. В дальнейшем запрещенные вещества распространялись среди заключенных. В причастности к поставкам наркотических веществ подозреваются 11 человек: в одну группировку входили четверо, остальные – в другую.

"Часть фигурантов отбывали наказание в колонии, остальные находились на свободе. Лидер одной из групп имеет статус так называемого "смотрящего" за корпусом. Каждый из участников имел свой функционал: организаторы контролировали деятельность "подчиненных" и распределяли заработок, члены группировок собирали средства из осужденных на приобретение наркотиков и отвечали за сбыт в учреждении, покупали, фасовали и перекидывали товар", – говорится в официальном сообщении.

Также в состав преступных групп входили так называемые "корректировщики". Они помогали перебрасывать наркотики через забор в учреждение.
19 октября, 12:12
Чистая прибыль 500 тысяч долларов. На Украине задержали банду наркоторговцевСотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Нацполиции Украины разоблачили сеть наркоторговцев. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ГБР
 
НовостиНовости Украинынаркотикиколония
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:16Друг в беде не бросит. Зеленский хочет оправдать 10 тысяч коррупционеров
17:12На Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков
17:11"Кассеты" Байдена, информация об убийстве Дугиной от ЦРУ. Что говорили об Украине в мире 23 октября
17:01Российская армия наступает на столицу батьки Махно. "Солнцепек" под Вербовым уничтожил роту ВСУ
16:56Убийство Дугиной планировали в СБУ, Зеленский согласовал теракт - The Washington Post
16:50"У нас партизанский край, мы люди стойкие". Как ВСУ обстреливают Брянскую область
16:45Киевские власти оставили монахов Киево-Печерской лавры без отопления
16:44Подбирал бомжей и заставлял работать: на Украине задержан рабовладелец
16:21В Европу со своим самоваром. Почему украинские политики не хотят жить по европейским законам
16:02Ростислав Ищенко: Россия оставила Киев без оружия и Байдена без денег, заставив Шольца бегать по потолку
15:59Кулеба выступил за множественное гражданство, но с ограничениями
15:46Юрий Кнутов: Даже если ВСУ захватят Артемовск, решающая битва за Донбасс состоится в Авдеевке и Марьинке
15:23Ирландия ограничит срок пребывания беженцев с Украины в государственном жилье
15:02Путин озаботился судьбой детей участников СВО
14:50Родителей украинских школьниц оштрафовали за пение русских песен
14:39СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения
14:33Представитель ВС Латвии призвал ударить немецкими ракетами по Крымскому мосту
14:32Нафтогаз запустил "линию доверия" для доносчиков на коррупционеров
14:13Эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР
14:10Полковник Виталий Киселёв: Россия выманила резервы ВСУ из Киева, чтобы разгромить их прямо на марше
Лента новостейМолния