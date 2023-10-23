На Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков
© Национальная полиция УкраиныНа Украине задержаны две ОПГ, поставлявшие в колонию под Львовом крупные партии наркотиков
© Национальная полиция Украины
Налаженный наркотрафик в Лычаковскую колонию приносил преступникам до 1,5 млн грн в месяц. Львовские полицейские пресекли деятельность двух группировок, сообщает 23 октября Национальная полиция Украины
Лидеры группировок отбывали срок, но это им не мешало ежедневно получать до 150 наркосодержащих таблеток. В дальнейшем запрещенные вещества распространялись среди заключенных. В причастности к поставкам наркотических веществ подозреваются 11 человек: в одну группировку входили четверо, остальные – в другую.
"Часть фигурантов отбывали наказание в колонии, остальные находились на свободе. Лидер одной из групп имеет статус так называемого "смотрящего" за корпусом. Каждый из участников имел свой функционал: организаторы контролировали деятельность "подчиненных" и распределяли заработок, члены группировок собирали средства из осужденных на приобретение наркотиков и отвечали за сбыт в учреждении, покупали, фасовали и перекидывали товар", – говорится в официальном сообщении.
Также в состав преступных групп входили так называемые "корректировщики". Они помогали перебрасывать наркотики через забор в учреждение.