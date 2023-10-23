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СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения

СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения - 23.10.2023 Украина.ру

СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения

Киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ), сообщила 23 октября пресс-служба ведомства

2023-10-23T14:39

2023-10-23T14:39

2023-10-23T14:39

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В Киеве задержан чиновник отдела исследований и расследований Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета, наладивший преступный механизм получения денег от предпринимателей.Госслужащий "обложил данью" местную компанию, которая занимается оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За 8 тыс. долларов США чиновник обещал руководителю предприятия "решить вопрос" о не наложении на него штрафов за нарушения, выявленные в ходе проверки.Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части взятки и задержали "с поличным" во время передачи ему следующего "транша". В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе проверяется информация о возможной причастности к сделке других должностных лиц АМКУ. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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