СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения - 23.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231023/1050411495.html
СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения
СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения - 23.10.2023 Украина.ру
СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения
Киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ), сообщила 23 октября пресс-служба ведомства
2023-10-23T14:39
2023-10-23T14:39
новости
новости украины
взятка
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050411369_0:1:853:481_1920x0_80_0_0_75018b68fdf5aab92dac8b181e1ee0bd.jpg
В Киеве задержан чиновник отдела исследований и расследований Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета, наладивший преступный механизм получения денег от предпринимателей.Госслужащий "обложил данью" местную компанию, которая занимается оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За 8 тыс. долларов США чиновник обещал руководителю предприятия "решить вопрос" о не наложении на него штрафов за нарушения, выявленные в ходе проверки.Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части взятки и задержали "с поличным" во время передачи ему следующего "транша". В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе проверяется информация о возможной причастности к сделке других должностных лиц АМКУ. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050411369_0:0:853:641_1920x0_80_0_0_4c4eb33a8d3ec49dacd8ddfb87f669b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, взятка, коррупция
Новости, Новости Украины, взятка, коррупция

СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения

14:39 23.10.2023
 
© Служба безопасности УкраиныСБУ
СБУ
© Служба безопасности Украины
Читать в
Киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ), сообщила 23 октября пресс-служба ведомства
В Киеве задержан чиновник отдела исследований и расследований Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета, наладивший преступный механизм получения денег от предпринимателей.
"Он требовал взятки с представителей коммерческих структур, чтобы "закрыть глаза" на выявленные у них нарушения антимонопольного законодательства и не принимать в отношении них административные санкции", – говорится в сообщении.
Госслужащий "обложил данью" местную компанию, которая занимается оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За 8 тыс. долларов США чиновник обещал руководителю предприятия "решить вопрос" о не наложении на него штрафов за нарушения, выявленные в ходе проверки.
Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части взятки и задержали "с поличным" во время передачи ему следующего "транша". В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе проверяется информация о возможной причастности к сделке других должностных лиц АМКУ. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
 
НовостиНовости Украинывзяткакоррупция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46Юрий Кнутов: Даже если ВСУ захватят Артемовск, решающая битва за Донбасс состоится в Авдеевке и Марьинке
15:23Ирландия ограничит срок пребывания беженцев с Украины в государственном жилье
15:02Путин озаботился судьбой детей участников СВО
14:50Родителей украинских школьниц оштрафовали за пение русских песен
14:39СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения
14:33Представитель ВС Латвии призвал ударить немецкими ракетами по Крымскому мосту
14:32Нафтогаз запустил "линию доверия" для доносчиков на коррупционеров
14:13Эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР
14:10Полковник Виталий Киселёв: Россия выманила резервы ВСУ из Киева, чтобы разгромить их прямо на марше
14:07"Мы никогда не понравимся Западу": какую судьбу США готовят России - Безсонов
13:56Мэр Коломыи срочно запросил поезд в Румынию
13:53Представителей УПЦ не пустили на встречу с премьером Украины
13:43Русская тень на математике: в Литве разгорелся скандал из-за купленных в школы учебников
13:41В Кремле согласились с идеей Байдена о создании нового миропорядка
13:34"Тренировать сотрудников перед допросами": Железняк высмеял закупку полиграфа для Хмельницкой АЭС
13:33Стефанчук ждёт письменного приглашения на переговоры о вступлении в ЕС
13:29"Что ж ты, Биби, сдал назад..." США пытаются стать победителями без большой войны
13:27В Австрии высмеяли приказ Зеленского продвигаться ежедневно "хоть на 500 метров"
13:17Вагенкнехт создает партию против антироссийских санкций и поддержки Украины
13:10Мечты Украины и реальная помощь США. Поражение Киева неизбежно
Лента новостейМолния