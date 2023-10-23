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СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения
СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения - 23.10.2023 Украина.ру
СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения
Киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ), сообщила 23 октября пресс-служба ведомства
2023-10-23T14:39
2023-10-23T14:39
2023-10-23T14:39
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В Киеве задержан чиновник отдела исследований и расследований Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета, наладивший преступный механизм получения денег от предпринимателей.Госслужащий "обложил данью" местную компанию, которая занимается оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За 8 тыс. долларов США чиновник обещал руководителю предприятия "решить вопрос" о не наложении на него штрафов за нарушения, выявленные в ходе проверки.Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части взятки и задержали "с поличным" во время передачи ему следующего "транша". В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе проверяется информация о возможной причастности к сделке других должностных лиц АМКУ. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, взятка, коррупция
Новости, Новости Украины, взятка, коррупция
СБУ задержала чиновника Антимонопольного комитета, который взятками "закрывал глаза" на нарушения
Киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ), сообщила 23 октября пресс-служба ведомства
В Киеве задержан чиновник отдела исследований и расследований Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета, наладивший преступный механизм получения денег от предпринимателей.
"Он требовал взятки с представителей коммерческих структур, чтобы "закрыть глаза" на выявленные у них нарушения антимонопольного законодательства и не принимать в отношении них административные санкции", – говорится в сообщении.
Госслужащий "обложил данью" местную компанию, которая занимается оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За 8 тыс. долларов США чиновник обещал руководителю предприятия "решить вопрос" о не наложении на него штрафов за нарушения, выявленные в ходе проверки.
Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части взятки и задержали "с поличным" во время передачи ему следующего "транша". В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе проверяется информация о возможной причастности к сделке других должностных лиц АМКУ. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.