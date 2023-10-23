https://ukraina.ru/20231023/1050408545.html

"Тренировать сотрудников перед допросами": Железняк высмеял закупку полиграфа для Хмельницкой АЭС

"Тренировать сотрудников перед допросами": Железняк высмеял закупку полиграфа для Хмельницкой АЭС - 23.10.2023 Украина.ру

"Тренировать сотрудников перед допросами": Железняк высмеял закупку полиграфа для Хмельницкой АЭС

Народный депутат Украины Ярослав Железняк 23 октября в своем телеграм-канале в очередной раз высмеял "Энергоатом", оказавшийся во главе его списка по самым "мутным" закупкам украинских госпредприятий за последнюю неделю

2023-10-23T13:34

2023-10-23T13:34

2023-10-23T13:35

коррупция

украина

энергоатом

ярослав железняк

новости

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"И снова без сюрпризов – в топе Энергоатом. Если кому-то захочется рассказать о каком-то там "особом" отношении, то просто вспомните объективный список их достижений за неделю: сорвали закупку с экономией в 15 млн для проекта с американской Westinghous – меморандум с компанией в Вашингтоне подписывали даже при участии президента, "освоили" 2,4 млн грн по переплатам за перчатки и респираторы, закупают полиграф для АЭС (не знаю, зачем, может будут тренироваться перед допросами в НАБУ)", - сыронизировал нардеп.Летом Железняк уличил компанию в приобретении перчаток для украинского персонала Запорожской АЭС по завышенным ценам.В сентябре он же писал, что в тендере "Энергоатома" на 27 млн гривен (почти 70 млн рублей) победило учреждение, которым управляет гражданский супруг заместительницы гендиректора госпредприятия. Речь шла о закупке услуги "Проектные работы по экологической безопасности и охране окружающей среды. Строительство энергоблоков"."Иногда в тендерах "Энергоатома" можно увидеть не только коррупцию, но и целую "Санта-Барбару", - указывал тогда политик.

https://ukraina.ru/20231018/1050309453.html

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коррупция, украина, энергоатом, ярослав железняк, новости