"Тренировать сотрудников перед допросами": Железняк высмеял закупку полиграфа для Хмельницкой АЭС - 23.10.2023 Украина.ру
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"Тренировать сотрудников перед допросами": Железняк высмеял закупку полиграфа для Хмельницкой АЭС
"Тренировать сотрудников перед допросами": Железняк высмеял закупку полиграфа для Хмельницкой АЭС - 23.10.2023 Украина.ру
"Тренировать сотрудников перед допросами": Железняк высмеял закупку полиграфа для Хмельницкой АЭС
Народный депутат Украины Ярослав Железняк 23 октября в своем телеграм-канале в очередной раз высмеял "Энергоатом", оказавшийся во главе его списка по самым "мутным" закупкам украинских госпредприятий за последнюю неделю
2023-10-23T13:34
2023-10-23T13:35
коррупция
украина
энергоатом
ярослав железняк
новости
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"И снова без сюрпризов – в топе Энергоатом. Если кому-то захочется рассказать о каком-то там "особом" отношении, то просто вспомните объективный список их достижений за неделю: сорвали закупку с экономией в 15 млн для проекта с американской Westinghous – меморандум с компанией в Вашингтоне подписывали даже при участии президента, "освоили" 2,4 млн грн по переплатам за перчатки и респираторы, закупают полиграф для АЭС (не знаю, зачем, может будут тренироваться перед допросами в НАБУ)", - сыронизировал нардеп.Летом Железняк уличил компанию в приобретении перчаток для украинского персонала Запорожской АЭС по завышенным ценам.В сентябре он же писал, что в тендере "Энергоатома" на 27 млн гривен (почти 70 млн рублей) победило учреждение, которым управляет гражданский супруг заместительницы гендиректора госпредприятия. Речь шла о закупке услуги "Проектные работы по экологической безопасности и охране окружающей среды. Строительство энергоблоков"."Иногда в тендерах "Энергоатома" можно увидеть не только коррупцию, но и целую "Санта-Барбару", - указывал тогда политик.
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коррупция, украина, энергоатом, ярослав железняк, новости
коррупция, Украина, Энергоатом, Ярослав Железняк, Новости

"Тренировать сотрудников перед допросами": Железняк высмеял закупку полиграфа для Хмельницкой АЭС

13:34 23.10.2023 (обновлено: 13:35 23.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Читать в
Народный депутат Украины Ярослав Железняк 23 октября в своем телеграм-канале в очередной раз высмеял "Энергоатом", оказавшийся во главе его списка по самым "мутным" закупкам украинских госпредприятий за последнюю неделю
"И снова без сюрпризов – в топе Энергоатом. Если кому-то захочется рассказать о каком-то там "особом" отношении, то просто вспомните объективный список их достижений за неделю: сорвали закупку с экономией в 15 млн для проекта с американской Westinghous – меморандум с компанией в Вашингтоне подписывали даже при участии президента, "освоили" 2,4 млн грн по переплатам за перчатки и респираторы, закупают полиграф для АЭС (не знаю, зачем, может будут тренироваться перед допросами в НАБУ)", - сыронизировал нардеп.
Летом Железняк уличил компанию в приобретении перчаток для украинского персонала Запорожской АЭС по завышенным ценам.
В сентябре он же писал, что в тендере "Энергоатома" на 27 млн гривен (почти 70 млн рублей) победило учреждение, которым управляет гражданский супруг заместительницы гендиректора госпредприятия. Речь шла о закупке услуги "Проектные работы по экологической безопасности и охране окружающей среды. Строительство энергоблоков".
"Иногда в тендерах "Энергоатома" можно увидеть не только коррупцию, но и целую "Санта-Барбару", - указывал тогда политик.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
18 октября, 20:56
"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке Резонансное дело о многомиллионной взятке завершилось мягким приговором бывшему министру Николаю Злочевскому – его обязали выплатить 68 тысяч гривен (почти две тысяч долларов). Об этом пишет издание "Украинская правда"
 
коррупцияУкраинаЭнергоатомЯрослав ЖелезнякНовости
 
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