https://ukraina.ru/20231022/1050387498.html

Герои-злодеи, роль США в срыве переговоров и саботаж Вашингтона. Главное на Украине на утро 22 октября

Герои-злодеи, роль США в срыве переговоров и саботаж Вашингтона. Главное на Украине на утро 22 октября - 22.10.2023 Украина.ру

Герои-злодеи, роль США в срыве переговоров и саботаж Вашингтона. Главное на Украине на утро 22 октября

Украинские СМИ рассказали о военных-коррупционерах. Бывший федеральный канцлер Германии Герхардт Шрёдер рассказал о том, как США воспрепятствовали заключению мира России и Украины, а Киев подозревает Вашингтон в саботаже

2023-10-22T09:50

2023-10-22T09:50

2023-10-22T09:50

эксклюзив

хроники

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Государственное бюро расследования задержало двух известных украинских военных, сообщило издание "Страна". Так, 13 октября ГБР задержала "Народного героя Украины" Юрия Ульшина, известного под позывным "Грек". Его подозревают в получении отката в 600 тыс. грн (около 1,5 млн руб. - Ред.) - "за беспрепятственное начисление боевых выплат"."Старший лейтенант установил "таксу" за беспрепятственное начисление боевых выплат четырём подчиненным, выполнявшим боевые задания. У каждого подчиненного он потребовал по 150 тыс. грн (около 390 тыс. руб. - Ред.)", - говорилось в сообщении ведомства.При этом ГБР не назвало имени подозреваемого. Однако на странице самого Ульшина в соцсетях указано, что именно он стал подозреваемым по этому делу. Кроме того, СМИ опубликовали фото задержания, на которых заметно, что задержан именно Ульшин.Орден "Народный герой Украины", который вручают известные волонтёры, Ульшин получил в 2019 году. В армии он с 2014 года. Тогда Ульшин присоединился к запрещённому в РФ батальону "Азов"*, позже служил в десантных войсках.Практически одновременно с задержанием Ульшина стало известно о задержании комбрига 128-й бригады ТрО Александра Водолазского. Его отправили под домашний арест, о чём сообщил сам Водолазский в соцсетях."Впереди ещё минимум два месяца судебных заседаний. Надеюсь, правда и справедливость победят", - отметил Водолазский.По информации СМИ, в марте 2022 комбриг издал приказы о принудительном отчуждении у предприятия земельных участков на берегу Днепра для постройки на них укреплений. Теперь его судят за превышение служебных полномочий.Связывает дела Водолазского и Ульшина то, что они проходили в Днепре.Ранее не только украинские СМИ, но и органы власти сообщали о том, что в армии и около неё распространена коррупция. Так, как сообщила Государственная таможенная служба Украины, с начала 2023 года из 9 тыс. проверенных фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес военных, в более чем 3 тыс. случаев не подтверждено ее поступление в воинские части.Такие факты были выявлены в результате совместных проверок Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департамента внутреннего аудита министерства обороны Украины."В течение 9 месяцев 2023 года по результатам совместных мероприятий проверено более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей. Установлено более 3 тыс. случаев неподтверждения ее поступления в воинские части", - указывалось в сообщении Гостаможслужбы.По информации ведомства, такие факты удалось выявить благодаря введенному механизму совместного контроля за поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Он дал возможность оперативного обмена информацией о подтверждении получения военными формированиями таких товаров и выявления рисковых таможенных оформлений.Также Государственная таможенная служба сообщила, что направила в правоохранительные органы 387 сообщений о фактах, указывающих на признаки преступления. Кроме того, было составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.Вмешательство СШАЭкс-канцлер ФРГ Герхардт Шрёдер в интервью Berliner Zeitung заявил, что США не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году."Во время мирных переговоров в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому не могли. Обо всем, о чем они говорили, им приходилось спрашивать американцев", — заявил Шрёдер.По его словам, изначально украинцы были вынуждены обсуждать с Вашингтоном все вопросы, связанные с переговорами. Экс-канцлер заметил, что на тот момент Киев был готов отказаться от членства в НАТО и говорить о Крыме. При этом Шрёдер говорил и с Умеровым, и с президентом России Владимиром Путиным."Я провёл с Умеровым два разговора, затем с Путиным с глазу на глаз, а потом с посланником Путина. В качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель, или модель "5+1". Умеров счел это хорошим вариантом. И по другим вопросам он продемонстрировал готовность. Он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО, он сказал, что Украина хочет снова ввести русский язык в Донбассе", - рассказал Шрёдер.Однако в итоге Украина не заключила мир."Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально", — подчеркнул Шрёдер.В результате теперь Россия будет более тесно связана с Китаем, чего Запад не должен был допускать, резюмировал он."Теперь результатом будет то, что Россия теснее будет связана с Китаем, чего Запад не должен желать", - отметил Шрёдер.Он также указал, что американцы не хотели мира."Я думаю, что американцы не хотели компромисса между Украиной и Россией. Американцы считают, что можно сдержать русских", - продолжил он.Примечательно, что теперь в самих США говорят о том, что тогда — в Стамбуле — Украина упустила свой шанс на удачный выход из конфликта. Так, Тед Снайдер в статье для издания The National Interest заявил, что Украины с начала спецоперации России были три шанса дипломатически заключить мир на более выгодных для Киева условиях, однако США каждый раз блокировали переговоры.Теперь же Украине всё равно рано или поздно придётся подписать мирный договор. Однако условия будут уже не такими хорошими."Киеву всё равно придётся подписать мир, только на худших условиях, чем можно было бы сделать раньше", - указал Снайдер.Он уверен, что на Западе уже осознают: специальная военная операция России не закончится победой Украины, а РФ не удастся заставить уступить изначальным ключевым требованиям Украины."На политическом Западе зарождается осознание того, что война не закончится военной победой Украины и что она не закончится достижением целей, необходимых для того, чтобы заставить Россию уступить ключевым требованиям Украины за столом переговоров. Давно прошёл тот момент, когда Украина находилась в лучшей позиции "на поле боя, чтобы занять максимально сильную позицию за столом переговоров". Сотни тысяч жизней и конечностей после того, как мир мог быть достигнут в Стамбуле, Украина, скорее всего, будет вынуждена подписать соглашение на тех же условиях – но на худших – чем она могла бы подписать в Стамбуле", - подчеркнул автор National Interest.По мнению Снайдера, "как и в Стамбуле, Украине всё равно придется гарантировать нейтралитет, но она сделает это без, по крайней мере, частей Донбасса, Херсона и Запорожья, которые она могли бы сохранить в то время".Тем временем на Украине начинают подозревать США в саботаже."Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента считает действия Администрации Байдена деструктивными в отношении финансовой поддержки Украине на 2024 год. Вместо реалистичного пакета помощи для нашей страны, Белый Дом запрашивает рекордные суммы, которые точно будут блокированы республиканцами. Все эти действия направлены на срыв финансовой и военной помощи Украины, чтобы договорится с Кремлём о заморозке конфликта в нашей стране по линии фронта", - сообщил вечером 21 октября популярный в стране телеграм-канал "Резидент".Официально же США заявляют о приверженности идее поддержке Украины в боевых действиях.

https://ukraina.ru/20231021/1050384985.html

https://ukraina.ru/20231021/1050381181.html

https://ukraina.ru/20231021/1050376875.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники