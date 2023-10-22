https://ukraina.ru/20231022/1050372828.html

"Да, мы оставили Работино": Михаил Онуфриенко рассказал, смогут ли дальше продвинуться ВСУ

"Да, мы оставили Работино": Михаил Онуфриенко рассказал, смогут ли дальше продвинуться ВСУ - 22.10.2023 Украина.ру

"Да, мы оставили Работино": Михаил Онуфриенко рассказал, смогут ли дальше продвинуться ВСУ

Противник за все время "контрнаступа" сумел продвинутся в районе Времевского выступа и в районе Работино, которое сейчас находится под контролем ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-10-22T05:00

2023-10-22T05:00

2023-10-22T05:00

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работино

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наступление

оборона

запорожское направление

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сво

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Есть расхожее мнение, что село Работино утратило свое значение, потому что там все разрушено и якобы негде закрепиться. Неизвестно, кто придумал эту аргументацию, рассказал эксперт.Некоторые военные блогеры говорят: "ВСУ не контролируют это село". Но на самом деле противник его и контролирует. Украинские войска через него пытаются наступать, но у них ничего не получается, отметил обозреватель.Не имея возможности даже медленно продвигаться на Запорожье, киевский режим придумал продвинуться под Херсоном. Потому что на других направлениях у него вообще нет шансов, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231006/1049945816.html

работино

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, работино, всу, наступление, оборона, запорожское направление, херсонское направление, сво