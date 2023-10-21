Рост производства средств РЭБ, удар по Кривому Рогу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 октября - 21.10.2023 Украина.ру
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Рост производства средств РЭБ, удар по Кривому Рогу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 октября
Рост производства средств РЭБ, удар по Кривому Рогу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 октября - 21.10.2023 Украина.ру
Рост производства средств РЭБ, удар по Кривому Рогу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 октября
Правительство Украины приняло решение, упрощающее производства средств РЭБ. В Кривом Роге повреждён объект инфраструктуры. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
2023-10-21T13:38
2023-10-21T13:38
хроники
эксклюзив
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Взрывы в Кривом Роге повредили объект промышленной инфраструктуры, заявил утром 21 октября мэр города Александр Вилкул в своём телеграм-канале."К сожалению, были попадания &lt;...&gt; Поврежден объект промышленной инфраструктуры", — написал Вилкул.По его словам, из-за попадания начался пожар, но его вскоре удалось ликвидировать.Об ударах по Кривому Рогу ранее сообщали украинские СМИ."Россияне продолжают наносить удары по ближнему тылу ВСУ. В Кривом роге снова прилёты. По Кривому Рогу наносят удары, так как там размещаются резервы ВСУ, которые используют на херсонском направлении (десант на другой берег)", - отмечалось в публикации телеграм-канала.Также сообщалось о прилётах по украинским аэродромам.Производство РЭБ на УкраинеСредства радиоэлектронной борьбы быстрее будут попадать в войска, поскольку их допуск к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик, сообщило министерство обороны Украины."Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭБ, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания. До этого процесс допуска к эксплуатации неоправданно длительным - изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребности от Вооружённых сил. Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭБ и их текущую потребность по каждому типу РЭБ", - отмечалось в сообщении оборонного ведомства.В свою очередь, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что это важное решение, которое поможет производителям активно развиваться, реинвестировать прибыль и не тратить кучу времени на бюрократию."В марте правительство приняло постановление о БПЛА. Решение помогло украинскому рынку дронов масштабироваться в десятки раз, и сегодня наши военные получают много беспилотников отечественного производства. Теперь переводим этот опыт на РЭБ", - указал Фёдоров.По его словам, внедрённые постановлением правительства изменения: закупать государству средства РЭБ по упрощенной процедуре; увеличить прибыль производителей на 25%; допускать к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны; сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БПЛА и РЭБ; закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны; приобрести БПЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО; не утверждать технические условия на образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.Он поблагодарил премьер-министра "за политическую волю и поддержку важного решения".При этом ранее украинские СМИ сообщали о том, что на БПЛА обогащаются люди из власти. Так, партнёр главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по кинобизнесу Артём Колюбаев, как удалось выяснить журналистам BIHUS.Info, стал совладельцем в ряде бизнесов — от строительного до производства БПЛА. Вместе с ним совладельцем фирмы по производству дронов стал режиссёр сериала "Слуга народа", сыгравшего свою роль в победе Владимира Зеленского на выборах. При этом успехи в бизнесе Колюбаева начались после того, как Ермак возглавил Офис президента. Тогда же Колюбаев возглавил Совет по господдержке кинематографии.Фирма по производству дронов, совладельцем которой является партнёр Ермака, является государственным подрядчиком.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 23 удара."На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 6 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 мм, на светлодарском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 76 единиц различных боеприпасов", - сообщило представительство.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Луганское, Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Куйбышевском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка и Луганском, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Ясиноватскому району в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка — 46 снарядов калибром 155 мм и 7 ракет из РСЗО, по Червоногвардейскому району Макеевки — 37 снарядов калибром 155 мм.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области" ВСУ выпустили по этому региону России 81 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области Вчера днём ВСУ выпустили 81 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 5; Малая Лепетиха — 4; Сергеевка — 6; Песчановка — 9; Великая Лепетиха — 22; Алёшки — 13; Крынки — 15; Казачьи Лагеря — 7", - писало агентство..В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Днепряны, Крынки, Пролетарка."В результате обстрела ВСУ в Песчановке погиб один мирный житель, сообщили в экстренных службах", - отмечалось в публикации агентства в 10:03.Утром 21 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Волоконовском районе из гранатомёта и миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 7 гранатомётных выстрелов и 6 миномётных снарядов. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено два снаряда из гранатомёта СПГ-9 "Копье". Пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20231021/1050376875.html
https://ukraina.ru/20231020/1050369519.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Рост производства средств РЭБ, удар по Кривому Рогу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 октября

13:38 21.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Чмут / "Повернись живим"антидроновые устройства
антидроновые устройства - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Чмут / "Повернись живим"
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Правительство Украины приняло решение, упрощающее производства средств РЭБ. В Кривом Роге повреждён объект инфраструктуры. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Взрывы в Кривом Роге повредили объект промышленной инфраструктуры, заявил утром 21 октября мэр города Александр Вилкул в своём телеграм-канале.
"К сожалению, были попадания <...> Поврежден объект промышленной инфраструктуры", — написал Вилкул.
По его словам, из-за попадания начался пожар, но его вскоре удалось ликвидировать.
Об ударах по Кривому Рогу ранее сообщали украинские СМИ.
"Россияне продолжают наносить удары по ближнему тылу ВСУ. В Кривом роге снова прилёты. По Кривому Рогу наносят удары, так как там размещаются резервы ВСУ, которые используют на херсонском направлении (десант на другой берег)", - отмечалось в публикации телеграм-канала.
Также сообщалось о прилётах по украинским аэродромам.
M113G4DK ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
09:49
ВСУ и западная бронетехника, распродажа в Крыму. Главное на Украине на утро 21 октябряЗападные СМИ рассказали о том, как в ВСУ воспринимают американскую и европейскую бронетехнику. Крым продаст активы украинских олигархов
Производство РЭБ на Украине
Средства радиоэлектронной борьбы быстрее будут попадать в войска, поскольку их допуск к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик, сообщило министерство обороны Украины.
"Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭБ, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания. До этого процесс допуска к эксплуатации неоправданно длительным - изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребности от Вооружённых сил. Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭБ и их текущую потребность по каждому типу РЭБ", - отмечалось в сообщении оборонного ведомства.
В свою очередь, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что это важное решение, которое поможет производителям активно развиваться, реинвестировать прибыль и не тратить кучу времени на бюрократию.
"В марте правительство приняло постановление о БПЛА. Решение помогло украинскому рынку дронов масштабироваться в десятки раз, и сегодня наши военные получают много беспилотников отечественного производства. Теперь переводим этот опыт на РЭБ", - указал Фёдоров.
По его словам, внедрённые постановлением правительства изменения: закупать государству средства РЭБ по упрощенной процедуре; увеличить прибыль производителей на 25%; допускать к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны; сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БПЛА и РЭБ; закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны; приобрести БПЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО; не утверждать технические условия на образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.
Он поблагодарил премьер-министра "за политическую волю и поддержку важного решения".
При этом ранее украинские СМИ сообщали о том, что на БПЛА обогащаются люди из власти. Так, партнёр главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по кинобизнесу Артём Колюбаев, как удалось выяснить журналистам BIHUS.Info, стал совладельцем в ряде бизнесов — от строительного до производства БПЛА. Вместе с ним совладельцем фирмы по производству дронов стал режиссёр сериала "Слуга народа", сыгравшего свою роль в победе Владимира Зеленского на выборах. При этом успехи в бизнесе Колюбаева начались после того, как Ермак возглавил Офис президента. Тогда же Колюбаев возглавил Совет по господдержке кинематографии.
Фирма по производству дронов, совладельцем которой является партнёр Ермака, является государственным подрядчиком.
аптечка IFAK - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Вчера, 18:45
Кража "гуманитарки", отмена переписи. Итоги 20 октября на УкраинеС начала года на Украине разворовали более трети всего объёма товаров гуманитарной помощи, отправленной военным. На Украине отменили перепись населения
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 23 удара.
"На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 6 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 мм, на светлодарском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 76 единиц различных боеприпасов", - сообщило представительство.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Луганское, Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).
"Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Куйбышевском районе Донецка", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка и Луганском, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.
На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Ясиноватскому району в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка — 46 снарядов калибром 155 мм и 7 ракет из РСЗО, по Червоногвардейскому району Макеевки — 37 снарядов калибром 155 мм.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Вчера, 13:00
Тротил для снарядов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 октябряСША подписали контракты на закупку тротила для производства снарядов для ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области" ВСУ выпустили по этому региону России 81 снаряд.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области Вчера днём ВСУ выпустили 81 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 5; Малая Лепетиха — 4; Сергеевка — 6; Песчановка — 9; Великая Лепетиха — 22; Алёшки — 13; Крынки — 15; Казачьи Лагеря — 7", - писало агентство..
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Днепряны, Крынки, Пролетарка.
"В результате обстрела ВСУ в Песчановке погиб один мирный житель, сообщили в экстренных службах", - отмечалось в публикации агентства в 10:03.
Утром 21 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.
"В Волоконовском районе из гранатомёта и миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 7 гранатомётных выстрелов и 6 миномётных снарядов. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено два снаряда из гранатомёта СПГ-9 "Копье". Пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.
 
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13:38Рост производства средств РЭБ, удар по Кривому Рогу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 октября
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