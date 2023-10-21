https://ukraina.ru/20231021/1050380156.html
Жениху - невеста, мужу - повестка: на Украине решили наказать экс-прокурора за слишком роскошную свадьбу
Жениху - невеста, мужу - повестка: на Украине решили наказать экс-прокурора за слишком роскошную свадьбу - 21.10.2023 Украина.ру
Жениху - невеста, мужу - повестка: на Украине решили наказать экс-прокурора за слишком роскошную свадьбу
В пятницу вечером, 20 октября, украинские паблики сообщили о том, что экс-прокурору Украины Ростиславу Ильницкому, который попал в скандал с роскошной свадьбой, вручили повестку. В субботу, 21 октября, экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своих соцсетях опроверг эту информацию
2023-10-21T12:57
2023-10-21T12:57
2023-10-21T12:57
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Мосийчук написал, что информация о вручении повестки Ильницкому - фейк, однако уточнил: экс-прокурору действительно хотели вызвать в военкомат, но по адресу регистрации его найти не могут.Чуть больше недели назад в распоряжение СМИ попали фото и видео с роскошной свадьбы львовской элиты. Женились 31-летний экс-прокурор Ростислав Ильницкий и 27-летняя Роксолана Москва.Она является дочерью известного во Львове адвоката и бизнес-леди Богданы Москвы и родственницей бывшей жены экс-главы ГБР Романа Трубы.Сама Роксолана ранее работала в отделе кадров территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове, однако была уволена оттуда в марте 2022 года. Позже женщина восстановилась на должности через суд, получив компенсацию 231 тысячу гривен (более 600 тысяч рублей).Свадьбу молодые праздновали в пятизвездочном комплексе Emily Resort под Львовом. На торжество собралось более 300 гостей, включая депутатов, бизнесменов, прокуроров, действующих и бывших работников правоохранительных органов, ГБР, и налоговой.Праздник был оформлено в украинском стиле, жених был в вышиванке, а невеста - в вышитом платье.Выступали на свадьбе известные в стране артисты, например, певица Оля Полякова. А один только торт обошелся в 100 тысяч гривен (260 тысяч рублей).Уровень размаха мероприятия возмутил не только украинских пользователей, но и представителей местной власти. После этого и пошли слухи о том, что Ильницкому будет вручена повестка.
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новости, новости украины, украина, прокурор, повестка, свадьба
Жениху - невеста, мужу - повестка: на Украине решили наказать экс-прокурора за слишком роскошную свадьбу
В пятницу вечером, 20 октября, украинские паблики сообщили о том, что экс-прокурору Украины Ростиславу Ильницкому, который попал в скандал с роскошной свадьбой, вручили повестку. В субботу, 21 октября, экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своих соцсетях опроверг эту информацию
Мосийчук написал, что информация о вручении повестки Ильницкому - фейк, однако уточнил: экс-прокурору действительно хотели вызвать в военкомат, но по адресу регистрации его найти не могут.
Чуть больше недели назад в распоряжение СМИ попали фото и видео с роскошной свадьбы львовской элиты. Женились 31-летний экс-прокурор Ростислав Ильницкий и 27-летняя Роксолана Москва.
Она является дочерью известного во Львове адвоката и бизнес-леди Богданы Москвы и родственницей бывшей жены экс-главы ГБР Романа Трубы.
Сама Роксолана ранее работала в отделе кадров территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове, однако была уволена оттуда в марте 2022 года. Позже женщина восстановилась на должности через суд, получив компенсацию 231 тысячу гривен (более 600 тысяч рублей).
Свадьбу молодые праздновали в пятизвездочном комплексе Emily Resort под Львовом. На торжество собралось более 300 гостей, включая депутатов, бизнесменов, прокуроров, действующих и бывших работников правоохранительных органов, ГБР, и налоговой.
Праздник был оформлено в украинском стиле, жених был в вышиванке, а невеста - в вышитом платье.
Выступали на свадьбе известные в стране артисты, например, певица Оля Полякова. А один только торт обошелся в 100 тысяч гривен (260 тысяч рублей).
Уровень размаха мероприятия возмутил не только украинских пользователей, но и представителей местной власти. После этого и пошли слухи о том, что Ильницкому будет вручена повестка.