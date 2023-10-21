https://ukraina.ru/20231021/1050380156.html

Жениху - невеста, мужу - повестка: на Украине решили наказать экс-прокурора за слишком роскошную свадьбу

Жениху - невеста, мужу - повестка: на Украине решили наказать экс-прокурора за слишком роскошную свадьбу - 21.10.2023 Украина.ру

Жениху - невеста, мужу - повестка: на Украине решили наказать экс-прокурора за слишком роскошную свадьбу

В пятницу вечером, 20 октября, украинские паблики сообщили о том, что экс-прокурору Украины Ростиславу Ильницкому, который попал в скандал с роскошной свадьбой, вручили повестку. В субботу, 21 октября, экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своих соцсетях опроверг эту информацию

2023-10-21T12:57

2023-10-21T12:57

2023-10-21T12:57

новости

новости украины

украина

прокурор

повестка

свадьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/15/1050379868_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_5b8ae580ef877fccdb2d815275046eaf.jpg

Мосийчук написал, что информация о вручении повестки Ильницкому - фейк, однако уточнил: экс-прокурору действительно хотели вызвать в военкомат, но по адресу регистрации его найти не могут.Чуть больше недели назад в распоряжение СМИ попали фото и видео с роскошной свадьбы львовской элиты. Женились 31-летний экс-прокурор Ростислав Ильницкий и 27-летняя Роксолана Москва.Она является дочерью известного во Львове адвоката и бизнес-леди Богданы Москвы и родственницей бывшей жены экс-главы ГБР Романа Трубы.Сама Роксолана ранее работала в отделе кадров территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове, однако была уволена оттуда в марте 2022 года. Позже женщина восстановилась на должности через суд, получив компенсацию 231 тысячу гривен (более 600 тысяч рублей).Свадьбу молодые праздновали в пятизвездочном комплексе Emily Resort под Львовом. На торжество собралось более 300 гостей, включая депутатов, бизнесменов, прокуроров, действующих и бывших работников правоохранительных органов, ГБР, и налоговой.Праздник был оформлено в украинском стиле, жених был в вышиванке, а невеста - в вышитом платье.Выступали на свадьбе известные в стране артисты, например, певица Оля Полякова. А один только торт обошелся в 100 тысяч гривен (260 тысяч рублей).Уровень размаха мероприятия возмутил не только украинских пользователей, но и представителей местной власти. После этого и пошли слухи о том, что Ильницкому будет вручена повестка.

https://ukraina.ru/20231021/1050379459.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, прокурор, повестка, свадьба