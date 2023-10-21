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Азаров объяснил, почему у Украины нет шансов закончить на выгодных условиях конфликт с Россий

Азаров объяснил, почему у Украины нет шансов закончить на выгодных условиях конфликт с Россий - 21.10.2023 Украина.ру

Азаров объяснил, почему у Украины нет шансов закончить на выгодных условиях конфликт с Россий

Максимально выигрышная позиция в мирных переговорах у Украины была до осени 2022 года, считает бывший премьер-министр Украины. Свое мнение он опубликовал 21 октября в своём Телеграме

2023-10-21T12:51

2023-10-21T12:51

2023-10-21T13:23

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николай азаров

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Николай Азаров уверен, что до осени прошлого года киевский режим мог завершить вооруженный конфликт на удовлетворяющих его условиях.Он добавляет, что сейчас заставить Москву уступить Киеву за столом переговоров Украина может только в двух случаях: победа или хотя бы достижение значительных военных успехов."Ни первого, ни второго нет. Значит, боевые действия длятся столько времени только ради того, чтоб закончиться тем же, чем могли закончиться всего через несколько недель после начала", – добавляет Азаров.При этом рано или поздно мирный договор будет подписан, но теперь "на намного худших условиях для Украины, после большего числа жертв, большего разрушения критической инфраструктуры, жилого фонда и промышленности", говорит экс-премьер-министр Украины.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, николай азаров