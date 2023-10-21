Могут выложить на автостраде надпись: Захарова отреагировала на инициативу запретить экспорт кнопок в РФ - 21.10.2023 Украина.ру
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Могут выложить на автостраде надпись: Захарова отреагировала на инициативу запретить экспорт кнопок в РФ
Могут выложить на автостраде надпись: Захарова отреагировала на инициативу запретить экспорт кнопок в РФ - 21.10.2023 Украина.ру
Могут выложить на автостраде надпись: Захарова отреагировала на инициативу запретить экспорт кнопок в РФ
Если Литва уговорит ЕС запретить экспорт кнопок, гвоздей, игл и вязальных спиц в РФ, то Вильнюсу ничего не останется, как выложить из этих предметов надпись "На зло России" на автостраде. Такое заявление 21 октября сделала в своем Телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-10-21T12:12
2023-10-21T12:12
новости
захарова
санкции
гвозди
кнопки
литва
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Она добавила, что "страшно представить, какая истерика начнётся у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы "разрушить российские промышленные мощности"".Евросоюз приступил к обсуждению нового - 12-го - пакета санкций против России. В субботу, 21 октября, стало известно, что в числе предложений Литвы - запрет экспорта в РФ кнопок, гвоздей, спиц для вязания и швейных игл. Также среди предложений Вильнюса - ограничение экспорта радиаторов.Евросоюз ранее принял 11 пакетов санкций против РФ, включая отказ от "Северного потока-2" и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.Однако лидеры стран "Большой семерки" решили не отменять санкции, а усилить и расширить их. Так, совсем недавно американский Bloomberg писал, что ЕС может объявить о новом, 12-м, пакете антироссийских санкций уже в октябре.По информации издания, ЕС планировал продвигать ограничения в отношении атомной отрасли России. Однако, отметили журналисты Bloomberg, эта идея неоднократно встречала сопротивление.Кроме того, Польша и Литва добивались включения в новый пакет санкций ограничений против ядерного сектора России, а другие члены Евросоюза предлагали ввести дополнительные санкции в отношении российского сжиженного природного газа и ИТ-услуг.Также среди обсуждаемых мер против РФ - запрет на импорт российских алмазов и "дальнейшие шаги по ограничению ее способности обходить ограничения через третьи страны, такие как ОАЭ и Турция".В Кремле напомнили, что любые антироссийские ограничения бьют и по мировой экономике, как это уже произошло после ограничений для российского нефтегазового сектора.Также ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, и основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей по всему миру.
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новости, захарова, санкции, гвозди, кнопки, литва
Новости, Захарова, санкции, гвозди, кнопки, Литва

Могут выложить на автостраде надпись: Захарова отреагировала на инициативу запретить экспорт кнопок в РФ

12:12 21.10.2023
 
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Если Литва уговорит ЕС запретить экспорт кнопок, гвоздей, игл и вязальных спиц в РФ, то Вильнюсу ничего не останется, как выложить из этих предметов надпись "На зло России" на автостраде. Такое заявление 21 октября сделала в своем Телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Куда Литва всё это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись "На зло России", - написала Захарова, добавив к своему посту картинку из известного мультфильма про кота Леопольда.

Она добавила, что "страшно представить, какая истерика начнётся у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы "разрушить российские промышленные мощности"".
Евросоюз приступил к обсуждению нового - 12-го - пакета санкций против России. В субботу, 21 октября, стало известно, что в числе предложений Литвы - запрет экспорта в РФ кнопок, гвоздей, спиц для вязания и швейных игл. Также среди предложений Вильнюса - ограничение экспорта радиаторов.
Швейная фабрика в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
09:44
Литва предложила ЕС запретить экспорт в Россию гвоздей, спиц и швейных иглЕвросоюз приступил к обсуждению нового - 12-го - пакета санкций против России. В числе предложений Литвы - запретить экспорт в РФ кнопок, гвоздей, спиц для вязания и швейных игл. Также среди предложений Вильнюса - ограничение экспорта радиаторов. Об этом 20 октября сообщило местное издание EUobserver
Евросоюз ранее принял 11 пакетов санкций против РФ, включая отказ от "Северного потока-2" и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.
Однако лидеры стран "Большой семерки" решили не отменять санкции, а усилить и расширить их. Так, совсем недавно американский Bloomberg писал, что ЕС может объявить о новом, 12-м, пакете антироссийских санкций уже в октябре.
По информации издания, ЕС планировал продвигать ограничения в отношении атомной отрасли России. Однако, отметили журналисты Bloomberg, эта идея неоднократно встречала сопротивление.
Кроме того, Польша и Литва добивались включения в новый пакет санкций ограничений против ядерного сектора России, а другие члены Евросоюза предлагали ввести дополнительные санкции в отношении российского сжиженного природного газа и ИТ-услуг.
Также среди обсуждаемых мер против РФ - запрет на импорт российских алмазов и "дальнейшие шаги по ограничению ее способности обходить ограничения через третьи страны, такие как ОАЭ и Турция".

В Кремле напомнили, что любые антироссийские ограничения бьют и по мировой экономике, как это уже произошло после ограничений для российского нефтегазового сектора.
Также ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, и основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей по всему миру.
 
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