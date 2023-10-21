"Украине не дадут больше, чем Израилю": экс-сотрудник ЦРУ заявил о смене приоритетов в Конгрессе - 21.10.2023 Украина.ру
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"Украине не дадут больше, чем Израилю": экс-сотрудник ЦРУ заявил о смене приоритетов в Конгрессе
"Украине не дадут больше, чем Израилю": экс-сотрудник ЦРУ заявил о смене приоритетов в Конгрессе - 21.10.2023 Украина.ру
"Украине не дадут больше, чем Израилю": экс-сотрудник ЦРУ заявил о смене приоритетов в Конгрессе
Обострение палестино-израильского конфликта "гарантированно" приведёт к сокращению помощи Украине. Об этом бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 20 октября заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
2023-10-21T07:51
2023-10-21T07:52
новости
конгресс сша
сша
украина
израиль
палестино-израильский конфликт
военная помощь
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Ранее стало известно, что президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование бюджета, в котором на помощь Украине предусматривается 61,3 миллиарда долларов, в то время, как на помощь Израилю только 14 миллиардов.Из выделенной на помощь Украине суммы, 30 миллиардов долларов должны пойти на поставки вооружений Киеву и пополнение собственных американских запасов, ещё 14,4 миллиарда — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки украинской армии, 16,3 миллиарда — на оказание гуманитарной помощи украинцам, 481 миллион — на поддержку украинских беженцев в США.По его словам, ВСУ уже фактически терпят поражение и не смогут победить. А Вашингтон, вопреки собственным заявлениям, не в состоянии обеспечить всем необходимым украинские войска. В этой ситуации, считает Джонсон, не приходится говорить о поддержке сразу двух стран.
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новости, конгресс сша, сша, украина, израиль, палестино-израильский конфликт, военная помощь
Новости, Конгресс США, США, Украина, Израиль, Палестино-израильский конфликт, военная помощь

"Украине не дадут больше, чем Израилю": экс-сотрудник ЦРУ заявил о смене приоритетов в Конгрессе

07:51 21.10.2023 (обновлено: 07:52 21.10.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Обострение палестино-израильского конфликта "гарантированно" приведёт к сокращению помощи Украине. Об этом бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 20 октября заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование бюджета, в котором на помощь Украине предусматривается 61,3 миллиарда долларов, в то время, как на помощь Израилю только 14 миллиардов.
Из выделенной на помощь Украине суммы, 30 миллиардов долларов должны пойти на поставки вооружений Киеву и пополнение собственных американских запасов, ещё 14,4 миллиарда — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки украинской армии, 16,3 миллиарда — на оказание гуманитарной помощи украинцам, 481 миллион — на поддержку украинских беженцев в США.
"Я гарантирую вам, что в Конгрессе эти цифры изменятся. Украине не дадут больше, чем Израилю. Тель-Авив в приоритете, а Киев уходит на второй план", — считает Джонсон.
По его словам, ВСУ уже фактически терпят поражение и не смогут победить. А Вашингтон, вопреки собственным заявлениям, не в состоянии обеспечить всем необходимым украинские войска. В этой ситуации, считает Джонсон, не приходится говорить о поддержке сразу двух стран.
Вчера, 21:44
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