Российские войска поразили скопления живой силы ВСУ на Донецком направлении - МО РФ
05:40 21.10.2023 (обновлено: 05:46 21.10.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении
Российские подразделения группировки "Юг" нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении под Клещеевкой и Курдюмовкой. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева 21 октября сообщает РИА Новости
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки", - рассказал Астафьев.
Потери противника составили до 155 военнослужащих.
По словам Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбе также были уничтожены три миномёта ВСУ 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.
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