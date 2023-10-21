https://ukraina.ru/20231021/1050375110.html

Российские войска поразили скопления живой силы ВСУ на Донецком направлении - МО РФ

Российские войска поразили скопления живой силы ВСУ на Донецком направлении - МО РФ - 21.10.2023 Украина.ру

Российские войска поразили скопления живой силы ВСУ на Донецком направлении - МО РФ

Российские подразделения группировки "Юг" нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении под Клещеевкой и Курдюмовкой. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева 21 октября сообщает РИА Новости

2023-10-21T05:40

2023-10-21T05:40

2023-10-21T05:46

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"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки", - рассказал Астафьев.Потери противника составили до 155 военнослужащих.По словам Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбе также были уничтожены три миномёта ВСУ 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.

https://ukraina.ru/20231021/1050356102.html

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новости, россия, вс рф, сво, донецкое направление, свобода слова, всу, потери всу