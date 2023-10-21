Российские войска поразили скопления живой силы ВСУ на Донецком направлении - МО РФ - 21.10.2023 Украина.ру
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Российские войска поразили скопления живой силы ВСУ на Донецком направлении - МО РФ
Российские войска поразили скопления живой силы ВСУ на Донецком направлении - МО РФ - 21.10.2023 Украина.ру
Российские войска поразили скопления живой силы ВСУ на Донецком направлении - МО РФ
Российские подразделения группировки "Юг" нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении под Клещеевкой и Курдюмовкой. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева 21 октября сообщает РИА Новости
2023-10-21T05:40
2023-10-21T05:46
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"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки", - рассказал Астафьев.Потери противника составили до 155 военнослужащих.По словам Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбе также были уничтожены три миномёта ВСУ 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.
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новости, россия, вс рф, сво, донецкое направление, свобода слова, всу, потери всу
Новости, Россия, ВС РФ, СВО, Донецкое направление, свобода слова, ВСУ, потери ВСУ

Российские войска поразили скопления живой силы ВСУ на Донецком направлении - МО РФ

05:40 21.10.2023 (обновлено: 05:46 21.10.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Российские подразделения группировки "Юг" нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении под Клещеевкой и Курдюмовкой. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева 21 октября сообщает РИА Новости
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки", - рассказал Астафьев.
Потери противника составили до 155 военнослужащих.
По словам Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбе также были уничтожены три миномёта ВСУ 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.
Репетиция парада Победы в Алабино - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
05:20
Андрей Клинцевич сообщил, как огневые налёты "Коалиции-СВ" будут выбивать "Краснополем" артиллерию ВСУПрименение на фронте дальнобойной САУ "Коалиция-СВ" с модульными пороховыми зарядами позволит быстро и эффективно вести контрбатарейную борьбу с противником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
 
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