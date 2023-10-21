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Республиканцы выдвинут нового кандидата в спикеры палаты представителей
Республиканцы выдвинут нового кандидата в спикеры палаты представителей - 21.10.2023 Украина.ру
Республиканцы выдвинут нового кандидата в спикеры палаты представителей
Республиканцы в палате представителей Соединённых Штатов Америки проголосовали против Джима Джордана и теперь предложат на должность спикера нового кандидата. Им может стать конгрессмен от Оклахомы Кевин Херн, сообщает РИА Новости
2023-10-21T01:05
2023-10-21T01:05
2023-10-21T01:05
новости
сша
спикер
палата представителей когресса сша
вашингтон
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Джим Джордан вновь не смог получить необходимое количество голосов однопартийцев для того, чтобы стать спикером палаты представителей. Его поддержка уменьшилась в сравнении с предыдущими раундами голосований до 194 человек, тогда как для победы ему нужно было набрать минимум 217 голосов. Демократическая фракция сегодня, как и в предыдущие раунды, практически в полном составе (210 голосов) голосовала за лидера меньшинства Хакима Джеффриса. Выдвижение нового кандидата вместо Джордана, которого активно поддерживает бывший президент США Дональд Трамп, поддержали 112 человек. В начале следующей недели республиканцы планируют провести конференцию по выбору нового кандидата от партии. Сейчас третью в иерархии политической системы США должность спикера палаты представителей временно занимает Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина) .
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, спикер, палата представителей когресса сша, вашингтон
Новости, США, спикер, Палата представителей Когресса США, Вашингтон
Республиканцы выдвинут нового кандидата в спикеры палаты представителей
Республиканцы в палате представителей Соединённых Штатов Америки проголосовали против Джима Джордана и теперь предложат на должность спикера нового кандидата. Им может стать конгрессмен от Оклахомы Кевин Херн, сообщает РИА Новости
Джим Джордан вновь не смог получить необходимое количество голосов однопартийцев для того, чтобы стать спикером палаты представителей. Его поддержка уменьшилась в сравнении с предыдущими раундами голосований до 194 человек, тогда как для победы ему нужно было набрать минимум 217 голосов.
Демократическая фракция сегодня, как и в предыдущие раунды, практически в полном составе (210 голосов) голосовала за лидера меньшинства Хакима Джеффриса. Выдвижение нового кандидата вместо Джордана, которого активно поддерживает бывший президент США Дональд Трамп, поддержали 112 человек.
В начале следующей недели республиканцы планируют провести конференцию по выбору нового кандидата от партии.
Сейчас третью в иерархии политической системы США должность спикера палаты представителей временно занимает Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина) .