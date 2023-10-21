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Республиканцы выдвинут нового кандидата в спикеры палаты представителей

Республиканцы выдвинут нового кандидата в спикеры палаты представителей - 21.10.2023 Украина.ру

Республиканцы выдвинут нового кандидата в спикеры палаты представителей

Республиканцы в палате представителей Соединённых Штатов Америки проголосовали против Джима Джордана и теперь предложат на должность спикера нового кандидата. Им может стать конгрессмен от Оклахомы Кевин Херн, сообщает РИА Новости

2023-10-21T01:05

2023-10-21T01:05

2023-10-21T01:05

новости

сша

спикер

палата представителей когресса сша

вашингтон

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Джим Джордан вновь не смог получить необходимое количество голосов однопартийцев для того, чтобы стать спикером палаты представителей. Его поддержка уменьшилась в сравнении с предыдущими раундами голосований до 194 человек, тогда как для победы ему нужно было набрать минимум 217 голосов. Демократическая фракция сегодня, как и в предыдущие раунды, практически в полном составе (210 голосов) голосовала за лидера меньшинства Хакима Джеффриса. Выдвижение нового кандидата вместо Джордана, которого активно поддерживает бывший президент США Дональд Трамп, поддержали 112 человек. В начале следующей недели республиканцы планируют провести конференцию по выбору нового кандидата от партии. Сейчас третью в иерархии политической системы США должность спикера палаты представителей временно занимает Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина) .

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новости, сша, спикер, палата представителей когресса сша, вашингтон