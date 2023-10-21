https://ukraina.ru/20231021/1050364604.html

Американские дальнобойные ракеты ATACMS – оружие серьезное. Чем будем отвечать

Американские дальнобойные ракеты ATACMS – оружие серьезное. Чем будем отвечать - 21.10.2023 Украина.ру

Американские дальнобойные ракеты ATACMS – оружие серьезное. Чем будем отвечать

С начала специальной военной операции на Украине Владимир Зеленский просил у стран НАТО поставить ВСУ современное оружие. Среди пунктов, которых долго и последовательно добивался украинский лидер, значились дальнобойные ракеты, которые могли бы атаковать позиции российских войск глубоко в тылу.

2023-10-21T10:44

2023-10-21T10:44

2023-10-21T10:44

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сво

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Страны НАТО и США, которые обладают эксклюзивным правом разрешать или запрещать поставки своих разработок, отказывали Украине в таком оружии, справедливо опасаясь, что это станет причиной обострения ситуации и втянет НАТО в вооружённый конфликт с Россией. Причем отказывали под разными предлогами — от "мы не видим в этом необходимости" до "самим не хватает".Ситуация коренным образом изменилась осенью 2023 года, когда стало понятно, что украинское контрнаступление не достигло декларируемых Украиной и её союзниками целей, а российская армия основательно заняла позиции на отвоёванных территориях. В такой обстановке США приняли решение отправить на Украину небольшую партию ATACMS, взяв обещание не применять их по российской территории. Решение о передаче ракет держалось в тайне ввиду "опасений возможного удара России во время ввоза ракет в страну".17 октября стало известно, что Вооружённые силы Украины впервые применили ракеты дальнего действия ATACMS для нанесения удара по российским позициям. По данным официальных источников и военкоров, в результате огневого налета на военный аэропорт в Бердянске Запорожской области несколько ракет достигли целей, три были уничтожены средствами ПВО. Кстати, в зоне досягаемости этих ракет находятся не только Бердянск, но и Луганск (где тоже фиксировали прилёты предположительно "атакамсов"), Донецк, Крым, Мариуполь. И это создаёт зону большой напряжённости, так как Украина не считает эти территории российскими. И её союзники вполне могут закрыть глаза на применение ракет в этой зоне.ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля — земля", производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км, в экспортном варианте-до 165 км. Пусковой контейнер ATACMS имеет крышку с шестью пусковыми отверстиями, как у стандартной крышки ракеты РСЗО, но содержит только один боезаряд — идентичный рисунок усложняет задачу разведке противника по выделению её как ценной цели.Существует семь модификаций этих ракет (некоторые ещё в процессе разработки). Сейчас ракетные комплексы могут использовать ракеты ATACMS четырёх типов. Из них только одна (MGM-168A ATACMS Block 4A) несёт осколочно-фугасную боевую часть. Три других изделия комплектуются кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами. Базовым вариантом считается ракета с инерциальной системой управления и кассетной головной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74. Дальность стрельбы до 165 км — и это максимум в экспортном варианте.История ракет ATACMS началась в 1980 году, когда на излёте холодной войны США поменяли военную доктрину. До этого Штаты следовали концепции превентивного ядерного удара по странам Варшавского договора в случае обострения противостояния. Но с началом разрядки в НАТО сосредоточились на разработке обычных тактических баллистических ракет для точечного поражения боевых резервов противника. Новые твёрдотопливные ракеты, способные нести не только ядерное, но и химическое, и биологическое оружие должны были прийти на смену ракетам Lance. Для этого Министерство обороны США объединило две программы- армейскую "Оружейная система поддержки войск" и ВВС США в программу "Единый тактический ракетный комплекс". С января 1991 года ATACMS встали на вооружение армии США. В реальном бою ATACMS испытали во время операции "Буря в пустыне" в том же 1991 году. Затем их применяли в ходе операции "Свобода Ирака" в 2003 году: тогда было выпущено более 450 ракет.В распоряжении ВСУ уже есть дальнобойные ракеты — крылатые Storm Shadow/SCALP EG франко-британского производства. Их дальность и мощность боеголовки примерно соответствует аналогичным характеристикам ATACMS (в экспортном варианте). Однако ATACMS имеют существенные преимущества:- примерно втрое быстрее, чем крылатые ракеты;- могут оснащаться в том числе кассетными боеголовками, которые эффективны против целей большой площади вроде аэродромов или скоплений войск и техники;- запускаются с высокомобильных установок HIMARS и MRLS, представляющих собой очень сложную цель для противника за счёт своей способности быстро производить выстрел и покидать огневую позицию. Storm Shadow/SCALP запускаются с самолётов, которые уязвимы в воздухе для систем ПВО-ПРО;- требуют мало времени на программирование и подготовку к стрельбе. Это позволяет обстреливать в том числе подвижные и перемещающиеся цели, в то время как в Storm Shadow координаты цели нужно заложить ещё на земле до вылета самолёта-носителя.В зависимости от оснащения, ракеты имеют индексы MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Модификации различаются радиусом действия (от 160 до 300 км) и типом боевой части – осколочно-фугасной или кассетной с разными типами суббоеприпасов. Запуск осуществляется из установок М142 HIMARS и M270 MLRS.Длина ракеты – четыре метра, вес от 1,3 до 1,6 тонны в зависимости от модификации. Скорость полета ракеты составляет 1500 м/с. Масса осколочно-фугасной части составляет 227 кг, кассетной части – 560 кг. При этом ракеты с кассетной боевой частью модификации MGM-140A могут нести на борту сразу 950 суббоеприпасов M74 APAM, они разбрасываются в воздухе на заключительном участке траектории полета ракеты. Максимально одна ракета может поразить площадь до 33 тысяч квадратных метров. Радиус поражения каждого суббоеприпаса – 15 метров. ATACMS с фугасной боевой частью могут использовать для поражения хорошо укрепленных командных пунктов, бункеров, радиолокационных станций, штабов и инженерных сооружений, например, мостов.По основным тактико-техническим характеристикам ATACMS находится между оперативно-тактическими ракетными комплексами "Точка-У" и "Искандер-М" — ближе к последнему, но с важным отличием. Самоходная пусковая установка "Искандера" смонтирована на шасси восьмиколесного тягача МЗКТ-7930. Это крупная и сравнительно редкая в армии машина, которая также служит базой для компонентов ЗРК С-400, пусковых установок для противокорабельных ракет и для другой массивной дорогостоящей техники.ATACMS же запускается с РСЗО HIMARS и M270 — вместо кассеты с шестью маленькими ракетами в них заряжают контейнер (в M270 — два) с одной большой. Причем визуально отличить "обычный HIMARS" от заряженного ATACMS практически невозможно, поскольку внешняя стенка транспортно-пускового контейнера имитирует наличие шести маленьких направляющих. И если M270 смонтирован на шасси БМП M2 Bradley, то HIMARS выглядит как среднетоннажный армейский грузовик, каких в американской армии десятки тысяч. Это существенно затрудняет разведку противника.По мнению авторитетных экспертов и военных специалистов, именно удачные действия российской авиации, в особенности боевых вертолетов, сыграли решающую роль в отражении украинского летнего наступления, не давая концентрировать войска и уничтожая бронетехнику. Также в начале 2024 года на Украину прибудут F-16 и, возможно, другие самолеты западного производства. Они не смогут действовать в полную силу, если ВСУ не избавятся от значительного количества российских ЗРК дальней и средней дальности, или хотя бы не заставят расчеты действовать более осторожно и издалека. Таким образом, ATACMS может стать ключевым элементом новой украинской тактики в условиях, когда старая оказалась неэффективной.Максимальная скорость ATACMS немногим больше трех Махов (1100 м/с). Однако на спуске, в зависимости от траектории и используемых аэродинамических маневров, в плотном нижнем слое атмосферы скорость может падать вплоть до околозвуковой (это характерно для всех баллистических ракет такого класса). Таким образом, по формальным характеристикам ATACMS вполне могут сбить С-400, С-300 ПМУ-2, С-300В4 и "Бук-М3". Можно предположить, что в полигонных условиях все эти комплексы поразят американскую баллистическую ракету с высокой вероятностью. Однако боевые действий коренным образом отличаются от полигона.В первую очередь, для успешного перехвата ракеты типа ATACMS ее необходимо обнаружить с помощью "обзорных" радиолокационных станций и выдать точное целеуказание для ЗРС. Существенно облегчает задачу зенитным ракетным войскам информация от космических средств разведки, которые выдают предупреждение о старте ракеты противника. В этом случае у расчетов ЗРК появляется предварительная информация об азимуте цели и ее возможный угол входа в зону поражения. Подобные системы способны зафиксировать ИК-излучение от работающих двигателей запущенных ракет (или даже сами ракеты) и передать координатную информацию на командный пункт зенитной ракетной системы.На основе этих данных радиолокатор ЗРС разворачивается в нужную сторону и ищет цель в сравнительно узком секторе (к примеру, два на два градуса). Тем самым вероятность обнаружения цели на дальней границе зоны пуска существенно возрастает.Важное условие успешного обстрела ATACMS – на рабочих местах ЗРС должен находиться полный боевой расчет, все необходимые средства включены и проверены, ракеты должны пройти цикл подготовки. То есть к организации боевого дежурства предъявляются весьма высокие требования.Уничтожить же ATACMS готовыми поражающими элементами ("шрапнелью") боевой части ЗУР также непросто, поскольку велик шанс, что она продолжит полет, не получив существенных повреждений. Поражающие элементы рассчитаны, как правило, на уничтожение пилотируемой авиации, а сравнительно небольшая и прочная баллистическая ракета может и уцелеть. Не всегда удается и "сбить ее с траектории" без уничтожения, а в случае с кассетной боевой частью суббоеприпасы могут покинуть ракету на большой высоте до перехвата.Наконец, эффективная дальность поражения баллистических ракет всегда намного меньше, чем самолетов. Например, зенитная ракета 48Н6Е2 комплекса С-300/400, по официальным данным, способна поразить самолет на дальности до 200 км, но баллистическую цель — в лучшем случае до 40 км. Из этого следует, что предназначенный для прикрытия важного объекта ЗРК, вероятно, должен будет сам оказаться в зоне поражения. Это лишит боевой расчет права на ошибку, поскольку, сам комплекс станет первоочередной целью для ударов ATACMS.Подавлять "Атакамсы" средствами РЭБ весьма трудно, а вот сбивать их средствами ПВО можно, хотя и сложно. В целом это очередная поставка, которая повышает нам цену победы, но не делает её невозможной.Российские системы противовоздушной обороны смогут сбивать американские дальнобойные ракеты ATACMS, если изучить особенности этих снарядов, уверены командиры батарей и дивизионов, находящиеся на линии фронта. Они отмечают, что для успешного противостояния ATACMS необходимо изучить траекторию полета американской ракеты, понять, как она маневрирует, какую скорость развивает, а также отследить практическое выполнение пуска. Такая информация нашим ракетчикам уже предоставлена. Российские расчеты ПВО научились сбивать и бомбы, и крылатые ракеты в дежурном режиме. "Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS", – резюмируют военные.Следует учитывать и тот весьма немаловажный факт, что нашим ракетным системам и комплексам вполне по силам уничтожать дальнобойные ракеты противника на пути доставки на линию фронта.

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