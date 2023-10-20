https://ukraina.ru/20231020/1050358856.html

Украина или Израиль? Килинкаров о том, кого будет поддерживать Запад

Украина или Израиль? Килинкаров о том, кого будет поддерживать Запад - 20.10.2023 Украина.ру

Украина или Израиль? Килинкаров о том, кого будет поддерживать Запад

Депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Запад отворачивается от Киева, чем это грозит режиму Зеленского и почему на Украине разворачиваются невиданные ранее политические репрессии

2023-10-20T13:23

2023-10-20T13:23

2023-10-20T13:23

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спиридон килинкаров

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0:36 - почему об Украине начинают забывать на Западе и чем это грозит киевскому режиму? 4:20 - почему Зеленский запретил украинским журналистам говорить о коррупции? 6:10 - Авдеевка как новая украинская "крепость": почему Мариуполь и Артемовск ничему не научили Киев? 9:56 - экспорт российского зерна пойдет через Китай, а украинское - невозможно вывезти и продать: в чем причина? 13:40 - небывалые репрессии на Украине: почему даже мёртвых отправляют за решётку? 17:45 - почему Запад видит военные преступления Израиля, но не замечает украинские?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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