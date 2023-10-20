https://ukraina.ru/20231020/1050358856.html
Украина или Израиль? Килинкаров о том, кого будет поддерживать Запад
Украина или Израиль? Килинкаров о том, кого будет поддерживать Запад - 20.10.2023 Украина.ру
Украина или Израиль? Килинкаров о том, кого будет поддерживать Запад
Депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Запад отворачивается от Киева, чем это грозит режиму Зеленского и почему на Украине разворачиваются невиданные ранее политические репрессии
2023-10-20T13:23
2023-10-20T13:23
2023-10-20T13:23
видео
спиридон килинкаров
украина
сша
израиль
палестина
палестино-израильский конфликт
запад
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0:36 - почему об Украине начинают забывать на Западе и чем это грозит киевскому режиму? 4:20 - почему Зеленский запретил украинским журналистам говорить о коррупции? 6:10 - Авдеевка как новая украинская "крепость": почему Мариуполь и Артемовск ничему не научили Киев? 9:56 - экспорт российского зерна пойдет через Китай, а украинское - невозможно вывезти и продать: в чем причина? 13:40 - небывалые репрессии на Украине: почему даже мёртвых отправляют за решётку? 17:45 - почему Запад видит военные преступления Израиля, но не замечает украинские?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, спиридон килинкаров, украина, сша, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, запад, европа, авдеевка, коррупция, репрессии, зерно, видео
Видео, Спиридон Килинкаров, Украина, США, Израиль, Палестина, Палестино-израильский конфликт, Запад, Европа, Авдеевка, коррупция, репрессии, зерно
Украина или Израиль? Килинкаров о том, кого будет поддерживать Запад
Депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, почему Запад отворачивается от Киева, чем это грозит режиму Зеленского и почему на Украине разворачиваются невиданные ранее политические репрессии
0:36 - почему об Украине начинают забывать на Западе и чем это грозит киевскому режиму?
4:20 - почему Зеленский запретил украинским журналистам говорить о коррупции?
6:10 - Авдеевка как новая украинская "крепость": почему Мариуполь и Артемовск ничему не научили Киев?
9:56 - экспорт российского зерна пойдет через Китай, а украинское - невозможно вывезти и продать: в чем причина?
13:40 - небывалые репрессии на Украине: почему даже мёртвых отправляют за решётку? 17:45 - почему Запад видит военные преступления Израиля, но не замечает украинские?