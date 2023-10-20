https://ukraina.ru/20231020/1050356268.html

Депутат Госдумы Гурулев объяснил, зачем российским военным новая гаубица "Коалиция"

Депутат Госдумы Гурулев объяснил, зачем российским военным новая гаубица "Коалиция" - 20.10.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы Гурулев объяснил, зачем российским военным новая гаубица "Коалиция"

Чем быстрее гаубица "Коалиция-СВ" окажется на фронте, тем быстрее Россия выполнит цели спецоперации. Об этом заявил 20 октября в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы РФ Андрей Гурулев

2023-10-20T11:53

2023-10-20T11:53

2023-10-20T11:53

коалиция

новости

орудие

депутат

спецоперация

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"Дальность стрельбы до 70 километров, высокоточный снаряд, который наводится по системе ГЛОНАСС, работа в автоматизированной системе управления в едином разведывательном контуре. Именно такие орудия в массовом объёме позволят нам значительно превосходить противника в контрбатарейной борьбе", - заверил депутат.В пятницу в госкорпорации "Ростех" заявили, что новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла испытания и готова к серийному производству. Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхан Оздоев назвал гаубицу "боевым роботом".Самоходное артиллерийское орудие (САО) "Коалиция-СВ" предназначено для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, пунктов управления и полевых фортификационных сооружений. В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность.

https://ukraina.ru/20231020/1050351798.html

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коалиция, новости, орудие, депутат, спецоперация