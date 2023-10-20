Депутат Госдумы Гурулев объяснил, зачем российским военным новая гаубица "Коалиция" - 20.10.2023 Украина.ру
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Депутат Госдумы Гурулев объяснил, зачем российским военным новая гаубица "Коалиция"
Депутат Госдумы Гурулев объяснил, зачем российским военным новая гаубица "Коалиция" - 20.10.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы Гурулев объяснил, зачем российским военным новая гаубица "Коалиция"
Чем быстрее гаубица "Коалиция-СВ" окажется на фронте, тем быстрее Россия выполнит цели спецоперации. Об этом заявил 20 октября в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы РФ Андрей Гурулев
2023-10-20T11:53
2023-10-20T11:53
коалиция
новости
орудие
депутат
спецоперация
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"Дальность стрельбы до 70 километров, высокоточный снаряд, который наводится по системе ГЛОНАСС, работа в автоматизированной системе управления в едином разведывательном контуре. Именно такие орудия в массовом объёме позволят нам значительно превосходить противника в контрбатарейной борьбе", - заверил депутат.В пятницу в госкорпорации "Ростех" заявили, что новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла испытания и готова к серийному производству. Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхан Оздоев назвал гаубицу "боевым роботом".Самоходное артиллерийское орудие (САО) "Коалиция-СВ" предназначено для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, пунктов управления и полевых фортификационных сооружений. В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность.
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коалиция, новости, орудие, депутат, спецоперация
коалиция, Новости, орудие, депутат, Спецоперация

Депутат Госдумы Гурулев объяснил, зачем российским военным новая гаубица "Коалиция"

11:53 20.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Чем быстрее гаубица "Коалиция-СВ" окажется на фронте, тем быстрее Россия выполнит цели спецоперации. Об этом заявил 20 октября в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы РФ Андрей Гурулев
"Дальность стрельбы до 70 километров, высокоточный снаряд, который наводится по системе ГЛОНАСС, работа в автоматизированной системе управления в едином разведывательном контуре. Именно такие орудия в массовом объёме позволят нам значительно превосходить противника в контрбатарейной борьбе", - заверил депутат.
В пятницу в госкорпорации "Ростех" заявили, что новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла испытания и готова к серийному производству. Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхан Оздоев назвал гаубицу "боевым роботом".
"Отличительной чертой САО является высокий уровень автоматизации – экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий", - уточнил Оздоев.
Самоходное артиллерийское орудие (САО) "Коалиция-СВ" предназначено для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, пунктов управления и полевых фортификационных сооружений.
В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность.
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Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству - Ростех "Госкорпорация "Ростех" успешно завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ". Об этом 20 октября сообщает пресс-служба госкорпорации.
 
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