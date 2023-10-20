США провели подземные испытания на ядерном полигоне
10:04 20.10.2023 (обновлено: 10:16 20.10.2023)
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© Public domain
Испытания состоялись 18 октября. В этот день Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. О проведении взрыва сообщила пресс-служба Национальной администрации по ядерной безопасности
Официально говорится, что испытания делаются для уменьшения глобальных ядерных угроз.
"Группа провела подземный химический взрыв на объекте национальной безопасности Невады, чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру", – говорится в официальном сообщении Национальной администрации по ядерной безопасности.
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