США провели подземные испытания на ядерном полигоне - 20.10.2023 Украина.ру
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США провели подземные испытания на ядерном полигоне
США провели подземные испытания на ядерном полигоне - 20.10.2023 Украина.ру
США провели подземные испытания на ядерном полигоне
Испытания состоялись 18 октября. В этот день Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. О проведении взрыва сообщила пресс-служба Национальной администрации по ядерной безопасности
2023-10-20T10:04
2023-10-20T10:16
новости
сша
ядерная безопасность
ядерные испытания
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Официально говорится, что испытания делаются для уменьшения глобальных ядерных угроз.15 октября президент России прокомментировал рекомендации конгресса США готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем. По его словам, подобные заявления должны настораживать, при условии, что они серьезные.
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новости, сша, ядерная безопасность, ядерные испытания
Новости, США, ядерная безопасность, ядерные испытания

США провели подземные испытания на ядерном полигоне

10:04 20.10.2023 (обновлено: 10:16 20.10.2023)
 
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Испытания состоялись 18 октября. В этот день Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. О проведении взрыва сообщила пресс-служба Национальной администрации по ядерной безопасности
Официально говорится, что испытания делаются для уменьшения глобальных ядерных угроз.
"Группа провела подземный химический взрыв на объекте национальной безопасности Невады, чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру", – говорится в официальном сообщении Национальной администрации по ядерной безопасности.
15 октября президент России прокомментировал рекомендации конгресса США готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем. По его словам, подобные заявления должны настораживать, при условии, что они серьезные.
ядерная война, бомба
14 октября, 04:43
России надо учитывать весь ядерный арсенал Запада – МИД РФМосква вынуждена учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Лондона и Парижа, который может быть использован против России, после заявлений НАТО о намерении нанести России стратегическое поражение. Об этом замглавы российской делегации Константин Воронцов заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН
 
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