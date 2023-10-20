https://ukraina.ru/20231020/1050350974.html

США провели подземные испытания на ядерном полигоне

США провели подземные испытания на ядерном полигоне - 20.10.2023 Украина.ру

США провели подземные испытания на ядерном полигоне

Испытания состоялись 18 октября. В этот день Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. О проведении взрыва сообщила пресс-служба Национальной администрации по ядерной безопасности

2023-10-20T10:04

2023-10-20T10:04

2023-10-20T10:16

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ядерные испытания

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Официально говорится, что испытания делаются для уменьшения глобальных ядерных угроз.15 октября президент России прокомментировал рекомендации конгресса США готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем. По его словам, подобные заявления должны настораживать, при условии, что они серьезные.

https://ukraina.ru/20231014/1050173972.html

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новости, сша, ядерная безопасность, ядерные испытания