https://ukraina.ru/20231020/1050349310.html
На Украине ликвидировали мошеннический кол-центр, обманывавший казахстанцев - МВД Казахстана
На Украине ликвидировали мошеннический кол-центр, обманывавший казахстанцев - МВД Казахстана - 20.10.2023 Украина.ру
На Украине ликвидировали мошеннический кол-центр, обманывавший казахстанцев - МВД Казахстана
Крупнейший мошеннический кол-центр, работавший исключительно против казахстанцев, ликвидирован на Украине в ходе совместных действий МВД Казахстана и Украины. Об этом на парламентских слушаниях в Астане сообщил заместитель главы МВД Казахстана Игорь Лепеха
2023-10-20T09:12
2023-10-20T09:12
2023-10-20T09:13
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"В декабре прошлого года в результате проведённых МВД мероприятий было установлено месторасположение на территории Украины одного из крупнейших мошеннических кол-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан. С выездом на место, совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован", - рассказал Лепеха.По словам чиновника, в рамках совместной операции силовиков удалось задержать 40 человек, изъять большое количество используемой в преступных целях компьютерной и иной спецтехники."[Эксперты занимаются] их разблокировкой для извлечения данных о казахстанцах, которых они [мошенники] обманули", - уточнил замминистра.В конце сентября правоохранителям Чехии были переданы пять обвиняемых в мошенничестве граждан Украины. По данным СМИ, мошенники "обдурили более 665 граждан Чехии на суму более 7 миллионов 609 тысяч евро".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казахстан, украина, мошенники, мошенничество, кибермошенничество, мвд
Новости, Казахстан, Украина, мошенники, мошенничество, кибермошенничество, МВД
На Украине ликвидировали мошеннический кол-центр, обманывавший казахстанцев - МВД Казахстана
09:12 20.10.2023 (обновлено: 09:13 20.10.2023)
Крупнейший мошеннический кол-центр, работавший исключительно против казахстанцев, ликвидирован на Украине в ходе совместных действий МВД Казахстана и Украины. Об этом на парламентских слушаниях в Астане сообщил заместитель главы МВД Казахстана Игорь Лепеха
"В декабре прошлого года в результате проведённых МВД мероприятий было установлено месторасположение на территории Украины одного из крупнейших мошеннических кол-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан. С выездом на место, совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован", - рассказал Лепеха.
По словам чиновника, в рамках совместной операции силовиков удалось задержать 40 человек, изъять большое количество используемой в преступных целях компьютерной и иной спецтехники.
"[Эксперты занимаются] их разблокировкой для извлечения данных о казахстанцах, которых они [мошенники] обманули", - уточнил замминистра.
В конце сентября правоохранителям Чехии были переданы пять обвиняемых в мошенничестве граждан Украины. По данным СМИ, мошенники "обдурили более 665 граждан Чехии на суму более 7 миллионов 609 тысяч евро".