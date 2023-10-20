https://ukraina.ru/20231020/1050349155.html
Китай выразил готовность вместе с Россией содействовать деэскалации ситуации в Израиле
Китай выразил готовность вместе с Россией содействовать деэскалации ситуации в Израиле - 20.10.2023 Украина.ру
Китай выразил готовность вместе с Россией содействовать деэскалации ситуации в Израиле
Китай готов поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, передает 20 октября Центральное телевидение Китая
2023-10-20T09:09
2023-10-20T09:09
2023-10-20T09:09
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"Китай готов поддерживать взаимодействие и координацию с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации и сыграть положительную роль в возобновлении палестино-израильских мирных переговоров, реализации плана "Два государства для двух народов", - сказал Чжай Цзюнь.По его словам, Китай скорбит в связи с большим количеством жертв среди гражданского населения, вызванных палестино-израильским конфликтом, а также быстрым ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине.КНР выступает против и осуждает все действия, причиняющие вред гражданскому населению. Чжай Цзюнь отметил, что основной причиной палестино-израильский конфликта является то, что законные права палестинского народа не были защищены. Он добавил, что Китай и Россия занимают одинаковую позицию по палестинскому вопросу.В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
https://ukraina.ru/20231020/1050344398.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
израиль, новости, зарубежье, китай, россия
Китай выразил готовность вместе с Россией содействовать деэскалации ситуации в Израиле
Китай готов поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, передает 20 октября Центральное телевидение Китая
"Китай готов поддерживать взаимодействие и координацию с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации и сыграть положительную роль в возобновлении палестино-израильских мирных переговоров, реализации плана "Два государства для двух народов", - сказал Чжай Цзюнь.
По его словам, Китай скорбит в связи с большим количеством жертв среди гражданского населения, вызванных палестино-израильским конфликтом, а также быстрым ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине.
КНР выступает против и осуждает все действия, причиняющие вред гражданскому населению.
Чжай Цзюнь отметил, что основной причиной палестино-израильский конфликта является то, что законные права палестинского народа не были защищены. Он добавил, что Китай и Россия занимают одинаковую позицию по палестинскому вопросу.
В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.