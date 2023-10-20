Китай выразил готовность вместе с Россией содействовать деэскалации ситуации в Израиле - 20.10.2023 Украина.ру
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Китай выразил готовность вместе с Россией содействовать деэскалации ситуации в Израиле
Китай выразил готовность вместе с Россией содействовать деэскалации ситуации в Израиле - 20.10.2023 Украина.ру
Китай выразил готовность вместе с Россией содействовать деэскалации ситуации в Израиле
Китай готов поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, передает 20 октября Центральное телевидение Китая
2023-10-20T09:09
2023-10-20T09:09
израиль
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зарубежье
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россия
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"Китай готов поддерживать взаимодействие и координацию с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации и сыграть положительную роль в возобновлении палестино-израильских мирных переговоров, реализации плана "Два государства для двух народов", - сказал Чжай Цзюнь.По его словам, Китай скорбит в связи с большим количеством жертв среди гражданского населения, вызванных палестино-израильским конфликтом, а также быстрым ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине.КНР выступает против и осуждает все действия, причиняющие вред гражданскому населению. Чжай Цзюнь отметил, что основной причиной палестино-израильский конфликта является то, что законные права палестинского народа не были защищены. Он добавил, что Китай и Россия занимают одинаковую позицию по палестинскому вопросу.В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
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израиль, новости, зарубежье, китай, россия
Израиль, Новости, Зарубежье, Китай, Россия

Китай выразил готовность вместе с Россией содействовать деэскалации ситуации в Израиле

09:09 20.10.2023
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Китай готов поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, передает 20 октября Центральное телевидение Китая
"Китай готов поддерживать взаимодействие и координацию с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации и сыграть положительную роль в возобновлении палестино-израильских мирных переговоров, реализации плана "Два государства для двух народов", - сказал Чжай Цзюнь.
По его словам, Китай скорбит в связи с большим количеством жертв среди гражданского населения, вызванных палестино-израильским конфликтом, а также быстрым ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине.
КНР выступает против и осуждает все действия, причиняющие вред гражданскому населению.
Чжай Цзюнь отметил, что основной причиной палестино-израильский конфликта является то, что законные права палестинского народа не были защищены. Он добавил, что Китай и Россия занимают одинаковую позицию по палестинскому вопросу.
В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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Армия Израиля уничтожила греческую православную церковь в Газе - ERTИзраильские бомбардировки разрушили расположенную в секторе Газа греческую православную церковь Святого Порфирия, есть раненные. Об этом со ссылкой на МВД в секторе Газа сообщило греческое общественное телевидение ERT
 
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