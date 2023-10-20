https://ukraina.ru/20231020/1050349155.html

Китай выразил готовность вместе с Россией содействовать деэскалации ситуации в Израиле

Китай выразил готовность вместе с Россией содействовать деэскалации ситуации в Израиле - 20.10.2023 Украина.ру

Китай выразил готовность вместе с Россией содействовать деэскалации ситуации в Израиле

Китай готов поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, передает 20 октября Центральное телевидение Китая

2023-10-20T09:09

2023-10-20T09:09

2023-10-20T09:09

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"Китай готов поддерживать взаимодействие и координацию с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации и сыграть положительную роль в возобновлении палестино-израильских мирных переговоров, реализации плана "Два государства для двух народов", - сказал Чжай Цзюнь.По его словам, Китай скорбит в связи с большим количеством жертв среди гражданского населения, вызванных палестино-израильским конфликтом, а также быстрым ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине.КНР выступает против и осуждает все действия, причиняющие вред гражданскому населению. Чжай Цзюнь отметил, что основной причиной палестино-израильский конфликта является то, что законные права палестинского народа не были защищены. Он добавил, что Китай и Россия занимают одинаковую позицию по палестинскому вопросу.В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

https://ukraina.ru/20231020/1050344398.html

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израиль, новости, зарубежье, китай, россия