Байден потратит половину запрошенной у Конгресса суммы не на Украину - Рейтер - 20.10.2023 Украина.ру
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Байден потратит половину запрошенной у Конгресса суммы не на Украину - Рейтер
Байден потратит половину запрошенной у Конгресса суммы не на Украину - Рейтер - 20.10.2023 Украина.ру
Байден потратит половину запрошенной у Конгресса суммы не на Украину - Рейтер
Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса США 60 миллиардов долларов на помощь Украине, однако половина из этой суммы пойдет на пополнение американских запасов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники
2023-10-20T07:41
2023-10-20T07:57
джо байден
сша
зарубежье
сумма
новости
украина
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"Половина из расходов в 60 миллиардов долларов на Украину из запроса Байдена направлена на модернизацию и пополнение военных складов США", - говорится в публикации.Уточняется, что Байден намерен запросить у конгресса США свыше 100 миллиардов долларов. Помимо 60 миллиардов на Украину, запрос будет включать 14 миллиардов на помощь Израилю, 10 миллиардов - на различную гуманитарную помощь, 14 миллиардов - на защиту границы, и еще 7 миллиардов - на Индо-Тихоокеанский регион.
https://ukraina.ru/20231020/1050347553.html
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Джо Байден, США, Зарубежье, сумма, Новости, Украина

Байден потратит половину запрошенной у Конгресса суммы не на Украину - Рейтер

07:41 20.10.2023 (обновлено: 07:57 20.10.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса США 60 миллиардов долларов на помощь Украине, однако половина из этой суммы пойдет на пополнение американских запасов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники
"Половина из расходов в 60 миллиардов долларов на Украину из запроса Байдена направлена на модернизацию и пополнение военных складов США", - говорится в публикации.
Уточняется, что Байден намерен запросить у конгресса США свыше 100 миллиардов долларов. Помимо 60 миллиардов на Украину, запрос будет включать 14 миллиардов на помощь Израилю, 10 миллиардов - на различную гуманитарную помощь, 14 миллиардов - на защиту границы, и еще 7 миллиардов - на Индо-Тихоокеанский регион.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
07:29
Байден высказался об отправке военных США на УкраинуПрезидент США Джо Байден в обращении к американскому народу заявил, что по-прежнему не планирует отправлять военных участвовать в боевых действиях на Украине
 
Джо БайденСШАЗарубежьесуммаНовостиУкраина
 
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