https://ukraina.ru/20231020/1050347670.html

Байден потратит половину запрошенной у Конгресса суммы не на Украину - Рейтер

Байден потратит половину запрошенной у Конгресса суммы не на Украину - Рейтер - 20.10.2023 Украина.ру

Байден потратит половину запрошенной у Конгресса суммы не на Украину - Рейтер

Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса США 60 миллиардов долларов на помощь Украине, однако половина из этой суммы пойдет на пополнение американских запасов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники

2023-10-20T07:41

2023-10-20T07:41

2023-10-20T07:57

джо байден

сша

зарубежье

сумма

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101977/06/1019770616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f378b6ed55226e342a11ea636f7c2dd5.jpg

"Половина из расходов в 60 миллиардов долларов на Украину из запроса Байдена направлена на модернизацию и пополнение военных складов США", - говорится в публикации.Уточняется, что Байден намерен запросить у конгресса США свыше 100 миллиардов долларов. Помимо 60 миллиардов на Украину, запрос будет включать 14 миллиардов на помощь Израилю, 10 миллиардов - на различную гуманитарную помощь, 14 миллиардов - на защиту границы, и еще 7 миллиардов - на Индо-Тихоокеанский регион.

https://ukraina.ru/20231020/1050347553.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, сша, зарубежье, сумма, новости, украина