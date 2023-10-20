https://ukraina.ru/20231020/1050347670.html
Байден потратит половину запрошенной у Конгресса суммы не на Украину - Рейтер
Байден потратит половину запрошенной у Конгресса суммы не на Украину - Рейтер - 20.10.2023 Украина.ру
Байден потратит половину запрошенной у Конгресса суммы не на Украину - Рейтер
Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса США 60 миллиардов долларов на помощь Украине, однако половина из этой суммы пойдет на пополнение американских запасов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники
2023-10-20T07:41
2023-10-20T07:41
2023-10-20T07:57
джо байден
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"Половина из расходов в 60 миллиардов долларов на Украину из запроса Байдена направлена на модернизацию и пополнение военных складов США", - говорится в публикации.Уточняется, что Байден намерен запросить у конгресса США свыше 100 миллиардов долларов. Помимо 60 миллиардов на Украину, запрос будет включать 14 миллиардов на помощь Израилю, 10 миллиардов - на различную гуманитарную помощь, 14 миллиардов - на защиту границы, и еще 7 миллиардов - на Индо-Тихоокеанский регион.
https://ukraina.ru/20231020/1050347553.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, сша, зарубежье, сумма, новости, украина
Джо Байден, США, Зарубежье, сумма, Новости, Украина
Байден потратит половину запрошенной у Конгресса суммы не на Украину - Рейтер
07:41 20.10.2023 (обновлено: 07:57 20.10.2023)
Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса США 60 миллиардов долларов на помощь Украине, однако половина из этой суммы пойдет на пополнение американских запасов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники