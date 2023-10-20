Бизнес на крови: Захарова отреагировала на слова Байдена о помощи Украине как "инвестиции" - 20.10.2023 Украина.ру
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Бизнес на крови: Захарова отреагировала на слова Байдена о помощи Украине как "инвестиции"
Бизнес на крови: Захарова отреагировала на слова Байдена о помощи Украине как "инвестиции" - 20.10.2023 Украина.ру
Бизнес на крови: Захарова отреагировала на слова Байдена о помощи Украине как "инвестиции"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова президента США Джо Байдена, назвавшего помощь Украине "мудрой инвестицией", подтверждением лживости слов Вашингтона о борьбе за свободу и демократию. Об этом Захарова 20 октября написала в своём телеграм-канале
2023-10-20T07:00
2023-10-20T07:01
новости
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Байден в телеобращении к американской нации назвал помощь Украине и Израилю "мудрой [разумной] инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям.По её словам, войны "традиционно представляли для США "разумную инвестицию", поскольку проходили не на американской территории, "а чужие издержки их не волновали"."Как говорится, ничего личного, просто бизнес", - подчеркнула Захарова.Она также упомянула слова столетней давности многолетнего члена верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса-младшего, касающиеся этих самых "разумных дивидендов": "Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зелёной"."Судя по всему, всё умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови", - подытожила Захарова.
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новости, мид рф, мария захарова, президент сша, сша, джо байден, обращение, украина, война
Новости, МИД РФ, Мария Захарова, президент США, США, Джо Байден, обращение, Украина, война

Бизнес на крови: Захарова отреагировала на слова Байдена о помощи Украине как "инвестиции"

07:00 20.10.2023 (обновлено: 07:01 20.10.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова президента США Джо Байдена, назвавшего помощь Украине "мудрой инвестицией", подтверждением лживости слов Вашингтона о борьбе за свободу и демократию. Об этом Захарова 20 октября написала в своём телеграм-канале
Байден в телеобращении к американской нации назвал помощь Украине и Израилю "мудрой [разумной] инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям.
"Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчёт. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями", - написала Захарова.
По её словам, войны "традиционно представляли для США "разумную инвестицию", поскольку проходили не на американской территории, "а чужие издержки их не волновали".
"Как говорится, ничего личного, просто бизнес", - подчеркнула Захарова.
Она также упомянула слова столетней давности многолетнего члена верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса-младшего, касающиеся этих самых "разумных дивидендов": "Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зелёной".
"Судя по всему, всё умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови", - подытожила Захарова.
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Байден назвал помощь Украине "мудрой инвестицией" в американскую безопасностьВоенная помощь Украине и Израилю является "мудрой инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям. Об этом президент США Джо Байден заявил в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине
 
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