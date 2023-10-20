https://ukraina.ru/20231020/1050346959.html

Бизнес на крови: Захарова отреагировала на слова Байдена о помощи Украине как "инвестиции"

Бизнес на крови: Захарова отреагировала на слова Байдена о помощи Украине как "инвестиции" - 20.10.2023 Украина.ру

Бизнес на крови: Захарова отреагировала на слова Байдена о помощи Украине как "инвестиции"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова президента США Джо Байдена, назвавшего помощь Украине "мудрой инвестицией", подтверждением лживости слов Вашингтона о борьбе за свободу и демократию. Об этом Захарова 20 октября написала в своём телеграм-канале

2023-10-20T07:00

2023-10-20T07:00

2023-10-20T07:01

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Байден в телеобращении к американской нации назвал помощь Украине и Израилю "мудрой [разумной] инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям.По её словам, войны "традиционно представляли для США "разумную инвестицию", поскольку проходили не на американской территории, "а чужие издержки их не волновали"."Как говорится, ничего личного, просто бизнес", - подчеркнула Захарова.Она также упомянула слова столетней давности многолетнего члена верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса-младшего, касающиеся этих самых "разумных дивидендов": "Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зелёной"."Судя по всему, всё умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови", - подытожила Захарова.

https://ukraina.ru/20231020/1050344963.html

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новости, мид рф, мария захарова, президент сша, сша, джо байден, обращение, украина, война