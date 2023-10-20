https://ukraina.ru/20231020/1050345110.html

США не хотят войны с Россией, но защитят "каждый дюйм НАТО" - Байден

США не хотят войны с Россией, но защитят "каждый дюйм НАТО" - Байден - 20.10.2023 Украина.ру

США не хотят войны с Россией, но защитят "каждый дюйм НАТО" - Байден

Соединённые Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Об этом президент США Джо Байден заявил в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине

2023-10-20T04:57

2023-10-20T04:57

2023-10-20T04:58

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Президент США подчеркнул, что если Россия нападёт на американского союзника по НАТО, то США будут защищать "каждый дюйм НАТО".В ходе обращения к нации президент США также заявил, что военная помощь Украине и Израилю является "мудрой инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям.

https://ukraina.ru/20231019/1050331641.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, президент сша, джо байден, обращение, россия, украина, война