США не хотят войны с Россией, но защитят "каждый дюйм НАТО" - Байден
04:57 20.10.2023 (обновлено: 04:58 20.10.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Соединённые Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Об этом президент США Джо Байден заявил в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине
Президент США подчеркнул, что если Россия нападёт на американского союзника по НАТО, то США будут защищать "каждый дюйм НАТО".
"Случилось бы то, чего мы не хотим. Мы не стремимся к тому, чтобы американские солдаты воевали в России или против России", - сказал Байден.
В ходе обращения к нации президент США также заявил, что военная помощь Украине и Израилю является "мудрой инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям.
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