https://ukraina.ru/20231020/1050341161.html

Обращаются с жителями Херсона как с предателями. Украина посадила 6 тысяч "коллаборантов"

Обращаются с жителями Херсона как с предателями. Украина посадила 6 тысяч "коллаборантов" - 20.10.2023 Украина.ру

Обращаются с жителями Херсона как с предателями. Украина посадила 6 тысяч "коллаборантов"

В вышедшем на днях докладе Управления Верховного Комиссара по правам человека ООН (УВКПЧ ООН) утверждается, что по состоянию на 31 июля 2023 года Генеральная прокуратура Украины возбудила около 6000 уголовных дел по статье "коллаборационизм" и около 2000 дел по другим обвинениям в сотрудничестве с Россией.

2023-10-20T05:56

2023-10-20T05:56

2023-10-20T05:56

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Доклад охватывает период с 1 февраля 2022 года по 31 июля 2023 года.УВКПЧ ООН отмечает, что украинские суды продолжают выносить обвинительные приговоры по уголовным делам, связанным с законом о коллаборационистской деятельности. За прошедшие полгода было зарегистрировано только два оправдательных приговора."Этот закон [о коллаборационистской деятельности — прим. ред.] криминализировал широкий спектр поведения и действий... Обвиняемым часто предъявлялись обвинения в поведении, которое в принципе могло быть законно принуждено оккупирующей державой в соответствии с МГП", — пишет УКВПЧ.Речь о том, что Украина слишком широко трактует даже собственный дискриминационный закон о "коллаборантах" и преследует людей в тех случаях, когда это противоречит нормам международного права. ООН приводит цитату одного из обвиняемых в коллаборационизме, бывшего государственного служащего, подвергавшегося пыткам за сотрудничество с Россией: К сожалению, многие жители оставленных Россией областей, не успели, не смогли или не посчитали нужным покинуть оставленные регионы перед входом туда украинских военных и властей. Некоторые из них не предполагали, что нарушили какой бы то ни было украинский закон.В некоторых случаях отдельным лицам предъявлялись обвинения в за работу в учебных заведениях, детсадах и медицинских учреждениях, несмотря на то, что такие обвинения противоречат Четвертой Женевской конвенции.ООН фиксирует, что за полтора года Украина возбудила 5956 уголовных дел за коллаборационистскую деятельность (ст. 111-1).Эти данные не вызывают сомнений, так как основаны не на нарративных источниках, а на анализе судебных документов и официальных отчетов. Более того, они практически полностью совпадают с собственными расчётами Украина.ру, согласно которым с начала СВО по подозрению в коллаборационистской деятельности украинская прокуратура расследовала 6180 дел. Больше всего таких производств в оставленных Россией областях и в зоне военных действий: Харьковская — 1494, Херсонская — 1138, в Луганской — более 1000, в Донецкой — 856, в Запорожской — 434.По данным УВКПЧ ООН около 2000 дел заведено Украиной по другим обвинениям в сотрудничестве с Россией. Мониторинговая миссия ООН относит к таким дела по статьям 111-2 (пособничество "агрессору") и 436-2 (оправдание, героизация, отрицание агрессии) УК Украины.Анализ приговоров по статье 111-1 УК Украины ("коллаборационизм") показал, что в 28 процентах из 369 случаев вынесения обвинительных приговоров, лица были осуждены за работу на гражданских позициях, в том числе в качестве глав деревень, персонала образовательных учреждений, государственных служащих, ответственных за распределение социальной помощи или гуманитарной помощи, бухгалтеров, охранников, секретарей, гуманитарных добровольцев без официальной должности и даже в качестве временных работников, помогающих обеспечивать правопорядок. УВКПЧ отмечает, что во многих таких случаях приговор сопровождался конфискацией имущества.УВКПЧ указывает на "широкие возможности для обвинения при классификации преступлений". Мы также неоднократно отмечали, что одни и те же действия квалифицируются Украиной по разным статьям УК. Кроме того, пишет ООН, "в некоторых случаях суровость наказания за ненасильственные преступления также представляется непропорциональной их тяжести". Например, УВКПЧ задокументировало случай с 60-летней женщиной, которой было предъявлено обвинение в оправдании вооруженной агрессии (п.3 ст.109) и действий по насильственному свержению государственной власти (п.3 ст. 436-2) за репосты в социальных сетях, связанные с конфликтом на Украине. Она была приговорена к пяти годам тюремного заключения. Мы писали, про Александра Ляшенко, которого в 2022 году по статье 436-2 приговорили к 5 годам тюрьмы за три лайка в "Одноклассниках".Только за шесть месяцев 2023 года украинские суды вынесли 1087 приговоров по делам, связанным с конфликтом, в отношении 1106 человек (756 мужчин, 349 женщин и 1 мальчика). В это число входят и 70 приговоров в отношении российских военнослужащих и военнопленных. УВКПЧ отмечает, что украинские суды продолжают выносить приговоры некоторым военнопленным за действия, которые могут быть приравнены к простому участию в боевых действиях, несмотря на то что военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за законные военные действия, совершенные в ходе вооруженного конфликта, благодаря иммунитету комбатанта. С другой стороны, согласно мониторингу УВКПЧ, украинские суды не вынесли ни одного приговора против украинских силовиков по обвинению в военных преступлениях.Всего же по данным Украина.ру органами безопасности и Нацполиции Украины за полтора года было возбуждено более 56 тысяч уголовных дел по статьям, связанным с конфликтом и не относящимся непосредственно к боевым действиям.

https://ukraina.ru/20231002/1049825281.html

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

украина, права человека, репрессии, оон, коллаборанты, коллаборационисты, коллаборационизм, госизмена, эксклюзив